Ganancias de Falabella caen 75% entre enero y septiembre

Falabella informó este martes sus resultados financieros al cierre del tercer trimestre. La firma ligada a las familias Solari y Del Río registró ganancias por US$ 117 millones en los primeros nueves meses de 2022, lo que representa un descenso de 75,3% en relación al mismo periodo de 2021.

Lo anterior, explica la firma mediante su análisis razonado enviado a la CMF, principalmente por menores utilidades en los negocios en de mejoramiento del hogar, tiendas por departamento y el negocio bancario.

Entre julio y septiembre, en tanto, la firma reportó pérdidas por US$25 millones. En el mismo cuarto del año anterior, Falabella había ganado US$ 191 millones.

Mediante un comunicado, la firma explicó el resultado del periodo, a nivel operacional, por la disminución de márgenes y aumentos de gastos. A nivel no operacional, “por el efecto contable de la variación de la UF contra el peso chileno en la deuda financiera de los negocios inmobiliarios; y a nivel de negocio, por la menor contribución de los negocios en Chile de Tiendas por Departamento, Mejoramiento del Hogar y Negocio Bancario”.

“Tuvimos un trimestre que enfrentó una alta base comparativa, evidenció los impactos del complejo escenario global y local, además de la desaceleración económica en la región. Para enfrentar este contexto, estamos convencidos que nuestro plan de eficiencia y el avance de la maduración de las plataformas de Marketplace y pagos generará buenos resultados”, aseguró Gastón Bottazzini, gerente general de la compañía.

En cuanto a las ventas, la empresa reportó ingresos por US$ 9.348 millones entre enero y septiembre pasado, esto es un aumento de 11,8% en doce meses. Así, a septiembre, las ganancias de la empresa equivalen al 1,3% de los ingresos. De manera trimestral, la compañía anotó ventas por US$ 3.094 millones, lo que significa un aumento de 2,4% en relación al tercer trimestre del 2021. Ambas cifras incluyen el negocio bancario.

La firma explicó, en sus análisis razonados, que la evolución de las ventas se explican “por una mayor contribución de ingresos provenientes de los negocios bancarios y centros comerciales, contrarrestado por una menor contribución de los negocios de mejoramiento del hogar y tiendas por departamento, particularmente en Chile”.

En particular, en el negocio no bancario, la firma reportó ventas por US$ 7.653 millones durante los primeros nueve meses del año, una variación positiva de 5,9% en relación al mismo lapso de 2021. En el trimestre, en tanto, las ventas en ese segmento alcanzaron los US$ 2.592 millones, un 5% menos que en el tercer trimestre del año pasado.

En el segmento bancario, en tanto, los ingresos al tercer trimestre reportan un aumento del 72,4% respecto al mismo trimestre del año pasado, “de la mano de mayores ingresos por intereses y comisiones, con una cartera de créditos que creció 35% año contra año”, según la firma.

En tanto, los ingresos de los formatos de retail decrecieron 18% en el trimestre, como resultado de la continua normalización en el consumo y la desafiante base comparativa. Por su parte, la venta online de los formatos de retail alcanzó los US$360 millones (una caída del 12% año contra año) y representó un 21% sobre el total de las ventas brutas.

Entre julio y septiembre, los formatos de tiendas por departamento y mejoramiento del hogar registraron caídas de 23,6% y 20,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Supermercados reportó un crecimiento del 2,6% año contra año y Banco Falabella, por otra parte, mostró un aumento del 63,6% en el trimestre, acompañado de un crecimiento del 24,8% en la cartera de colocaciones.

Por su parte, el Ebitda del trimestre alcanzó los US$186 millones, es decir, una caída de 54% en comparación al mismo lapso del año anterior. “Esto se explica principalmente por menores márgenes en el negocio de retail, mayores provisiones de crédito en el negocio bancario y aumentos en gastos de administración y ventas. El aumento en gastos de administración y ventas responde en un 60% a gastos asociados al desarrollo de las plataformas digitales, principalmente Marketplace y pagos digitales, lo que está permitiendo crecer en clientes y profundizar la relación con ellos”, de acuerdo a la empresa.

En cuanto a Banco Falabella, las colocaciones aumentaron 35%, año contra año, “gracias a las capacidades digitales en la apertura de productos”, según la empresa. En el trimestre, en Chile, Perú y Colombia se emitieron más de 200.000 tarjetas digitales, lo que implica un 59% del total de aperturas, y 210.000 cuentas corrientes digitales. En tanto, el programa de lealtad CMR puntos consiguió mayores interacciones con los clientes en toda la región, alcanzando 18 millones de participantes, representando un crecimiento de 24% año contra año.

Entre los hitos del trimestre, Falabella mencionó la apertura de su primer local de Ikea en Chile, una tienda de 8.303 metros cuadrados en Las Condes.