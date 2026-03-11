ILC registra ganancias históricas en 2025, impulsadas por el mejor resultado de Consalud

La matriz de los negocios asegurador y previsional de la Cámara Chilena de la Construcción, Inversiones La Construcción (ILC), cerró el 2025 con una utilidad de $279.957 millones, lo que representa una cifra histórica y un crecimiento del 88,8% respecto al año anterior.

“Esta variación es consecuencia principalmente del mayor resultado de las subsidiarias del sector salud por $65.190 millones, lo cual fue impulsado por el mejor desempeño de Consalud que registró una utilidad de $15.009 millones, $64.502 millones superior a la pérdida de $49.493 millones obtenida en 2024″, explicó ILC en su análisis razonado notificado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La empresa dijo que esta variación se debe a mayores ingresos, principalmente por la incorporación de la prima extraordinaria establecida en la Ley Corta, “cuyo objetivo es lograr un equilibrio financiero, dar sostenibilidad al sistema de isapres y permitir el plan de pago de la deuda por tabla de factores única”.

“También impacta en los ingresos la variación del IPC sobre los contratos de afiliados en UF y, compensa en parte, una disminución en la cartera de beneficiarios. Además, se observa una disminución en costos por licencias médicas, asociado a una caída en el número de licencias durante 2025, compensado por mayores coberturas por prestaciones hospitalarias”, agregó.

Solo en el cuarto trimestre, el brazo de inversiones de la CChC alcanzó una utilidad de $93.507 millones, un 150,6% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

“En el marco de la conmemoración de nuestros 45 años de trayectoria, estos resultados históricos reflejan la solidez estratégica y la capacidad de ejecución de nuestras filiales. Hemos logrado consolidar nuestra posición en todas las industrias en las que participamos, enfrentando un entorno financiero dinámico con una gestión orientada a la eficiencia y el crecimiento sostenible en un contexto de cambio demográfico”, señaló en un comunicado el gerente general de ILC, Pablo González.

Cuáles fueron los resultados ILC en 2025. En la imagen, Pablo González, gerente general de la empresa. Pablo Vásquez R.

Resultados por negocio

ILC está presente en los sectores de pensiones, salud, rentas vitalicias y banca; dado que es propietaria de RedSalud, isapre Consalud, Vida Cámara, AFP Habitat, Confuturo y Banco Internacional.

En RedSalud, la empresa anotó durante 2025 utilidades por $20.419 millones, superior a la utilidad de $16.025 millones obtenida durante 2024, “explicado por una mayor complejidad de sus prestaciones y el fortalecimiento de la red”, puntualizó en su análisis razonado, donde también destacó la adquisición del Sanatorio Alemán.

Por otro parte, Vida Cámara consiguió un menor resultado por $3.706 millones, “como efecto de una mayor siniestralidad, sumado a una mayor base de comparación en 2024, por mayor liberación de provisiones asociada a cambio en el modelo de caducidad”, indicó la empresa en el documento.

En el caso de la actividad no aseguradora y no bancaria, se registró una variación positiva de $12.584 millones, explicada principalmente por el aporte de AFP Habitat y Administradora Americana de Inversiones (AAISA) por $16.022 millones, “asociado a un mayor resultado, impulsado por una mayor rentabilidad del encaje en Habitat Chile, Perú y Colfondos”.

En lo que respecta a su aseguradora, Confuturo logró utilidades de $121.720 millones, superior en $35.391 millones respecto al mismo periodo anterior, “principalmente por mayor desempeño de sus inversiones, tanto de renta variable como renta fija, compensado en parte por una mayor base de comparación en 2024, a causa de una mayor liberación de provisiones por deterioro”, dijo la firma.

En paralelo, Vivir Seguros tuvo un resultado de $34.798 millones, superando los $27.149 millones obtenidos en 2024, “resultado explicado principalmente por la adjudicación de dos fracciones del contrato 8 del SISCO”.

Finalmente, Banco Internacional tuvo ganancias por $52.527 millones, lo que se traduce en una variación positiva por $2.024 millones, “explicada por un mayor resultado operacional bruto por un mejor desempeño de su filial Autofin, en la cual el banco, a partir del segundo trimestre de 2025, pasó a controlar un 99,9% de su propiedad”, precisó en el análisis razonado.