Ganancias de SAAM del grupo Luksic se disparan en medio del aumento de ingresos de sus principales líneas de negocios

SAAM del grupo Luksic registró un positivo tercer trimestre. Los resultados de la firma dedicada a la prestación de servicios de remolcaje portuario en el mundo se dieron en medio del aumento de ingresos en sus principales líneas de negocios.

La firma reportó una ganancia de US$ 23,9 millones en la tercera parte del año, un alza de US$ 11,8 millones respecto del tercer trimestre de 2024 o un 97% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Tuvimos un trimestre récord en resultados, gracias a una mayor actividad y mejor mix de servicios, combinada con mayores eficiencias operacionales en nuestras dos áreas de negocio: remolcaje y logística aérea”, destacó el gerente general de la compañía, Macario Valdés, en un comunicado.

En tanto, los ingresos del tercer trimestre alcanzaron los US$ 160,5 millones, lo que representa un aumento de US$ 17,4 millones (+12%) respecto del mismo periodo del año anterior. Una cifra, según dijo la firma en su análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que se explica por el crecimiento de las ventas del segmento de remolcadores (+12%) y logística aérea (+12%).

Mientras que, el Ebitda al tercer trimestre alcanzó los US$ 57,6 millones, un aumento de 23% respecto al mismo periodo del año anterior. SAAM lo atribuyó “al mejor desempeño de los segmentos remolcadores (+US$ 10,6 millones) y logística aérea (+US$ 1,6 millones), que fueron parcialmente compensados por una disminución del segmento Otros y eliminaciones (-US$ 1,4 millones)”.

“Las faenas y servicios en Saam Towage al igual que las transferencias en Aerosan han mostrado estabilidad en lo que va del año, aún en un contexto de volatilidad del comercio exterior y la industria”, agregó la firma, que nació de la división de CSAV en 2011 para operar puertos, sobre sus resultados a la tercera parte del año.

Entre los hitos del periodo, la firma destacó el acuerdo vinculante para adquirir el 30% restante de Intertug (con lo que SAAM pasará a controlar el 100% de la compañía que opera en Colombia y México), el inicio de operaciones del primer remolcador eléctrico de Latinoamérica en Puerto Chacabuco y la incorporación de dos nuevos remolcadores a la flota, destinados a Chile y Perú.

“En agosto, además, SAAM Towage registró un récord mensual de faenas en puertos, con más de 13.500 maniobras”, añadió.

Ante este contexto, en el balance a septiembre, las ganancias de la firma llegaron a US$ 63,9 millones, lo que representa un aumento de US$ 20,8 millones respecto de los primeros nueve meses de 2024 o un alza de un 48%.

Mientras que, los ingresos acumulados a septiembre, alcanzaron los US$ 462,6 millones, lo que representa un aumento de US$ 35,9 millones (+8%) respecto del mismo periodo del año anterior. La firma lo atribuyó al “crecimiento de las ventas del segmento de remolcadores (+9%) y logística aérea (+8%)”.

Finalmente, el Ebitda acumulado llegó a US$ 157,9 millones, un 15% mejor que en el mismo periodo del año anterior. SAAM lo explicó por “el mejor desempeño de los segmentos remolcadores (+US$ 19,8 millones) y logística aérea (+US$ 3,7 millones), que fueron parcialmente compensados por una disminución del segmento otros y eliminaciones (-US$ 2,6 millones)”.

Además, la empresa, con presencia en 13 países de América y más de 100 puertos desde Canadá hasta la Patagonia, anunció un dividendo provisorio por US$ 20 millones a ser pagado en diciembre.