Ganancias trimestrales de CMPC anotan leve alza en medio de menores precios de la celulosa

Empresas CMPC registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$80,9 millones en el segundo trimestre, lo que representó un aumento de 5% frente a igual periodo de 2024.

Las ventas consolidadas alcanzaron a US$1.907 millones con un incremento de 1% comparados con el segundo trimestre del año pasado.

“Los principales factores que explican el aumento son los ingresos obtenidos en el segundo trimestre de 2025 por la venta de activos no esenciales y por la integración de nuevas operaciones en softys. Adicionalmente se refleja un mayor ingreso en el negocio de celulosa, por el aumento de la venta de productos forestales”, dijo la compañía en su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF).

Segmentos

En el segmento de celulosa, las ventas del trimestre aumentaron 1% lo que se explica por el crecimiento del negocio forestal, impulsado por un mayor precio promedio, junto a un alza en los volúmenes de venta de fibra, consistente con el aumento de capacidad implementado a través del proyecto BioCMPC en Brasil a lo largo de 2024.

Lo anterior fue acompañado de un menor precio promedio en celulosa en línea con los valores en los mercados internacionales.

En softys, las ventas cayeron 7%, asociado principalmente a la depreciación de sus monedas de venta frente al dólar. En biopackaging, las ventas disminuyeron 1% reflejando, en ambos casos, menores volúmenes de venta, los que fueron compensados en parte por un mayor precio promedio.

En el primer semestre las utilidades cayeron 46% a US$130,6 millones. Las ventas acumuladas a junio se redujeron 3% a US$3.720 millones, como resultado de menores ventas en softys y biopackaging, las que bajaron en 10% y 5%, respectivamente. En celulosa se registró un aumento de 2% por mayores volúmenes, en un contexto de menores precios.