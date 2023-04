Gerente general de AFP Habitat por reforma de pensiones: “Estamos seguros de que lo que ha propuesto el gobierno no es lo mejor para ustedes”

En el marco de la cuenta pública de AFP Habitat, el gerente general de la administradora, Alejandro Bezanilla , se refirió al que es uno de los proyectos clave del gobierno del Presidente Boric: la reforma al sistema de pensiones.

En ese sentido, Bezanilla aseguró que para la aseguradora, el proyecto del Ejecutivo “será un gran desafío”. Aseguró que en Habitat comparten la preocupación por mejorar las pensiones de manera urgente, pero que tienen una diferencia de visión respecto de cómo hacerlo. “Estamos seguros de que lo que ha propuesto el gobierno no es lo mejor para ustedes”.

Sobre lo anterior, el gerente general de Habitat mencionó el aumento de cotización con cargo al empleador que irían a una cuenta nocional. “Esto es un registro contable que anota la cantidad de veces que usted cotiza y a cambio le entrega un derecho o promesa de pensión, pero finalmente va a depender de las reglas del sistema y sobre todo de la disponibilidad de recursos financieros que existan al momento de pensionarse”, aseguró.

“Si no hay recursos financieros suficientes, entonces el valor de ese derecho adquirido va a disminuir, y por tanto, va a afectar a su pensión. En los sistemas basados en cuentas nocionales no hay propiedad sobre los fondos y estos no son heredables, aspectos que según muchas encuestas son sumamente valorados por la ciudadanía”, agregó.

En otro punto, Bezanilla también argumentó que el proyecto debilitaría la libertad de elección. Esto “no solamente limitando la competencia de la administración de los fondos, sino que también porque las personas no van a poder elegir quien los atiende, o quien los asesora. En qué fondo pueden poner su dinero y además solamente va a haber una sola modalidad para pensionarse”, sostuvo.

En conclusión, dijo, el proyecto de ley “apuesta por solucionar las pensiones a través del reparto, sistema que va en retirada en los países desarrollados porque no es sustentable en el tiempo. Ofrece soluciones que pueden afectar las pensiones y que limitan la competencia y la libertades del afiliado”.

Y siguió: “Por último prioriza refundar el sistema, terminando con las afp y concentrando la administración de los fondos en el Estado”.

El gerente general de la administradora aseguró que para Habitat “una buena reforma debe hacerse cargo de las principales causas de las bajas pensiones, que son las lagunas previsionales y los cambios demográficos. Si las personas que hoy trabajan y tienen ingresos no cotizan entonces no se van a poder dar buenas soluciones adecuadas”.

Con todo, Bezanilla afirmó que el sistema requiere mejoras, para lo cual, dijo, han trabajado desde el año 2014 proponiendo a las distintas autoridades de gobierno una batería de propuestas, “pero estamos seguros de que esas mejoras tienen que ser consistentes con lo que la ciudadanía espera, pero por sobre todo con dar sostenibilidad a sus ahorros y futuras pensiones”.