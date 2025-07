Gigante chino comprará a Construmart, firma ligada a Gabriel Ruiz-Tagle

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co comparará a la chilena Construmart, según informó Reuters.

En una nota, la agencia de noticias explicó que, la gigante china de materiales para la construcción Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. anunció que a través de una filial comprará Construmart en unos US$ 123 millones.

De acuerdo con lo que explicó la agencia de noticias, Oriental Yuhong se enfoca en materiales impermeables, revestimiento, poliuretano, acrílico y selladores de juntas.

Construmart, especializada en materiales de construcción y mejoramiento del hogar, había sido comprada en diciembre por Inversiones RTB, la sociedad de la familia del empresario Gabriel Ruiz-Tagle , expresidente de Colo Colo y exministro del Deporte, resaltó la agencia.

Según explica en sus canales oficiales, Construmart nace el 27 de octubre de 1997, producto de la fusión de tres empresas ferreteras que lideraban el mercado de la construcción en Chile: Chicharro S.A., Comercial Corbella Ltda., y Comercial Eguiguren S.A.

De ahí, en 2011, Construmart es adquirida por el holding SMU (ver declaraciones de intereses) y en 2017 la vendió a un grupo de inversionistas representado por Julio Campos, “un importante ejecutivo de la industria del mejoramiento del hogar y Larraín Vial”, dijo la firma en sus canales oficiales.

A la fecha, Construmart cuenta con 29 sucursales de Arica a Puerto Montt.