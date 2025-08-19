Gigante minera BHP reporta caída en sus ganancias ante menores precios del hierro y carbón

Tras reportar a mediados de julio una producción récord de cobre la mayor compañía minera del mundo, la australiana BHP, que en Chile opera Escondida, informó ahora sus resultados financieros para el año terminado en junio de 2025.

La compañía anotó una ganancia atribuible subyacente de US$10.157 millones, con un caída de 26% frente al año anterior, mientras los ingresos por ventas, descendieron 8% a US$51.262 millones.

BHP dijo que la baja en los ingresos se explicó por lo menores precios del hierro y el carbón, lo que fue parcialmente compensado por un precio más alto del cobre.

El CEO de BHP, Mike Henry, señaló que “el año fiscal 2025 fue otro año sólido para BHP, marcado por una producción récord, además de continuar siendo líderes en el sector en cuanto a márgenes y una asignación de capital disciplinada”.

Destacó que se cumplieron las estimaciones de producción para el año en todos los negocios y se establecieron nuevos récords en cobre y mineral de hierro. En efecto, recordó que la producción de cobre superó por primera vez las 2 millones de toneladas, un 28% más que el año anterior.

Agregó que en los próximos dos años la compañía espera invertir US$11 mil millones anuales en capital y exploración, reduciendo a US$10 mil millones en promedio cada año entre el año fiscal 2028 y el año fiscal 2030. En el caso específico de Escondida la compañía dijo que se está optimizando el programa de crecimiento.

Perspectivas

Henry indicó que las perspectivas económicas globales son mixtas, ya que se espera que el crecimiento disminuya a 3% o ligeramente por debajo en el corto plazo en medio de cambios en las políticas comerciales, pero que la demanda de materias primas sigue siendo fuerte, particularmente en China e India.

En este sentido señaló que la demanda china de cobre tuvo un desempeño superior en el año fiscal 2025, mientras que la demanda de mineral de hierro fue resiliente, impulsada por una fuerte inversión en infraestructura y actividad manufacturera en China.

“Seguimos confiando en los fundamentos a largo plazo de los materiales siderúrgicos, el cobre y los fertilizantes, que son fundamentales para el crecimiento mundial, la urbanización y la transición energética”, añadió.

La compañía reiteró que para el año fiscal 2026 espera una producción de 1,8 a 2 millones de toneladas de cobre.

Además de Escondida, el mayor yacimiento mundial de cobre, BHP, a través de su división Pampa Norte, opera en Chile las minas Spence y Cerro Colorado.