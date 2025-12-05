VOTA INFORMADO por $1100
    Gobierno anuncia comité de expertos para mejorar la regulación eléctrica y se reúne con transmisoras: “Fue una buena reunión”

    Desde el ministerio de Energía informaron que el comité será conformado en los próximos días. Por otro lado, la CNE realizará una primera estimación de la sobrevaloración de activos con la información que han podido respaldar.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera

    Este viernes el biministro de Energía y Economía, Álvaro García, se reunió con las empresas transmisoras tras citarlas el pasado miércoles.

    “Fue una buena reunión. Comunicamos a las empresas que la Comisión Nacional de Energía hará una primera estimación de sobrevaloración de activos con los datos que se hayan logrado acreditar”, señaló el biministro de Economía y Energía, Álvaro García.

    “En paralelo, le solicitamos a las empresas que aporten a la brevedad los antecedentes que permitan cuantificar la magnitud de los datos incompletos o insuficientes, para asegurar un proceso tarifario que otorgue confianza a las familias de nuestro país”.

    Desde la Asociación de Transmisoras de Chile, que participaron en la reunión por medio de su director ejecutivo, Javier Tapia, indicaron que en la ocasión no se les entregó el informe del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN).

    Sin embargo, aseguraron que “el ministerio de Energía se comprometió a enviar a las empresas la información sobre las revisiones que estaría realizando. Contar con esos antecedentes es esencial para analizar la situación, determinar si existen inconsistencias o diferencias y definir los pasos a seguir”.

    García, en tanto, precisó que “se instruyeron las auditorías que nos permitirán contar con información clara y confiable para completar las bases de datos y, de esta manera, dar certeza a los mecanismos de fijación tarifaria y compensar a los clientes si así se concluye”.

    Las transmisoras indicaron en la reunión que están disponibles frente a las autoridades para colaborar con las revisiones vigentes, “y con otros procesos futuros que permitan demostrar la existencia real de los activos de transmisión y despejar cualquier duda que haya surgido producto del engorroso proceso de respaldo que establece la regulación vigente”.

    Según explicó el ministerio a través de un comunicado, la reunión contó con la participación de representantes de las compañías de la industria, y el representante de la Asociación de Transmisoras de Chile, Javier Tapia.

    Paralelo a esto, la cartera anunció que constituirá un comité de expertos para revisar y proponer recomendaciones a la regulación del sector eléctrico nacional. Este comité se conformará durante los próximos días y generará propuestas que, según dicen desde el gobierno, serán accesibles para que la próxima administración pueda implementarlas.

    “Deficiente información”

    En un comunicado divulgado el miércoles por la cartera energética se dio contexto de la cita que hoy reunió al gobierno con las transmisoras.

    En enero de este año, la Comisión Nacional de Energía (CNE) pidió al CEN comenzar una estudio respecto de la base de datos para valorizar activos de la totalidad de las firmas de transmisión entre 2020-2023. El ministerio recibió resultados parciales del estudio concluyendo que “existen valores que se alejan de los datos estándar de las instalaciones”.

    Además, que “prácticamente la totalidad de los datos revisados estarían incompletos o no están correctamente respaldados lo que impide una cuantificación”. Con ello, el gobierno apuntó a las empresas transmisoras, expresando su preocupación por la “deficiente información aportada por las empresas” y señalando que es responsabilidad de las firmas entregar información completa y oportuna.

    Desde la Asociación de Transmisoras de Chile declararon ese día que, tras ser un estudio preliminar, no les era “posible cuantificar impactos ni derivar conclusiones antes de conocer el informe oficial del Coordinador”, y aclararon que “hasta ahora no se habían levantado observaciones de esta naturaleza dentro de las instancias formales del proceso”.


