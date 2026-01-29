SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó especialmente la cifra de desempleo de las mujeres, que disminuyó a un 8,5% durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    En la foto: Ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Hoy hemos tenido buenas noticias por parte del Instituto Nacional de Estadísticas en materia de empleo. El desempleo llega a 8%. Esto es una reducción importante del 8,4% en el que estábamos el mes anterior”.

    Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó las cifras de desempleo publicadas durante este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que dan cuenta de una mayor creación de empleo durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

    La autoridad destacó especialmente la cifra de desempleo de las mujeres, que disminuyó a un 8,5%, decreciendo 0,9 puntos porcentuales interanualmente.

    “Si uno se enfoca en mujeres, que es donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega a 8,5%. Este desempleo llegó hace poco hasta más del 10% en el caso de las mujeres. Es decir, en un periodo corto de tiempo se ha reducido en más de 1,5 puntos porcentuales el desempleo de las mujeres”, sostuvo el ministro Grau.

    “Si uno lo ve desde el punto de vista de la creación de empleo, en el último año se han creado 147 mil empleos de mujeres, lo que da cuenta de un mercado que está recuperando la capacidad de empleo, sobre todo en el caso de las mujeres”, agregó.

    En línea con lo anterior, el jefe de la billetera fiscal se refirió al proyecto de sala cuna y destacó la necesidad de avanzar en su tramitación para seguir contribuyendo al empleo femenino.

    Proyecto de ley de sala cuna. Imagen referencial.

    “Por supuesto, hay que seguir trabajando en esto, y por eso es tan relevante el proyecto de sala cuna, en el que ya existe un acuerdo técnico y político, pero ha faltado la voluntad para poder avanzar con fuerza en esto y aprovechar el momento histórico y político que tenemos para aprobar este proyecto de sala cuna, que ha estado en tramitación y en discusión por más de 10 años”, señaló.

    El proyecto de sala cuna se encuentra en primer trámite legislativo y el Ejecutivo acusó a la oposición de “bloquear” su tramitación luego de que la Comisión de Educación del Senado no sesionara esta semana.

    Para finalizar, el ministro Grau destacó la creación de empleo durante el gobierno de Boric: “En términos globales, lo que uno ve es que durante todo este gobierno se han creado cerca de 700 mil empleos durante la administración del Presidente Gabriel Boric, lo que da cuenta de un mercado dinámico, pero por supuesto que hay que seguir empujando, seguir creando con más fuerza empleo, lo que requiere más inversión y más crecimiento, y vamos a seguir hasta el último día trabajando en eso”.

    Más sobre:HaciendaEmpleoDesempleoNicolás GrauSala cuna

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Portonazo en Maipú: asaltante que murió atropellado tenía condena por homicidio

    Sedini por proyecto de Sala Cuna Universal: que la ley “salga mal hecha” y “apurada” es “un error”

    Karlezi niega que bases del Partido Nacional Libertario compartan el disgusto de Labbé por no sumarse al gobierno de Kast

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    Lo más leído

    1.
    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    Tras 3 años de negociación, Chile y Perú alcanzan acuerdo para duplicar frecuencia de vuelos

    2.
    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    Diputados presentan proyecto de ley para reducir la cantidad de trabajadores extranjeros por empresa

    3.
    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    Fiscalía formalizará a exnotario acusado de millonaria estafa a empresario José Cox

    4.
    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    5.
    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile
    Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna
    Negocios

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT
    El Deportivo

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    La U anuncia nuevo beneficio para los abonados y explica el alza de precio

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití
    Mundo

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó