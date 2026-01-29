Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

“Hoy hemos tenido buenas noticias por parte del Instituto Nacional de Estadísticas en materia de empleo. El desempleo llega a 8%. Esto es una reducción importante del 8,4% en el que estábamos el mes anterior”.

Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, destacó las cifras de desempleo publicadas durante este jueves por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que dan cuenta de una mayor creación de empleo durante el trimestre octubre-diciembre de 2025.

La autoridad destacó especialmente la cifra de desempleo de las mujeres, que disminuyó a un 8,5%, decreciendo 0,9 puntos porcentuales interanualmente.

“Si uno se enfoca en mujeres, que es donde ha existido un desafío más importante, el desempleo llega a 8,5%. Este desempleo llegó hace poco hasta más del 10% en el caso de las mujeres. Es decir, en un periodo corto de tiempo se ha reducido en más de 1,5 puntos porcentuales el desempleo de las mujeres”, sostuvo el ministro Grau.

“Si uno lo ve desde el punto de vista de la creación de empleo, en el último año se han creado 147 mil empleos de mujeres, lo que da cuenta de un mercado que está recuperando la capacidad de empleo, sobre todo en el caso de las mujeres”, agregó.

En línea con lo anterior, el jefe de la billetera fiscal se refirió al proyecto de sala cuna y destacó la necesidad de avanzar en su tramitación para seguir contribuyendo al empleo femenino.

Proyecto de ley de sala cuna. Imagen referencial.

“Por supuesto, hay que seguir trabajando en esto, y por eso es tan relevante el proyecto de sala cuna, en el que ya existe un acuerdo técnico y político, pero ha faltado la voluntad para poder avanzar con fuerza en esto y aprovechar el momento histórico y político que tenemos para aprobar este proyecto de sala cuna, que ha estado en tramitación y en discusión por más de 10 años”, señaló.

El proyecto de sala cuna se encuentra en primer trámite legislativo y el Ejecutivo acusó a la oposición de “bloquear” su tramitación luego de que la Comisión de Educación del Senado no sesionara esta semana.

Para finalizar, el ministro Grau destacó la creación de empleo durante el gobierno de Boric: “En términos globales, lo que uno ve es que durante todo este gobierno se han creado cerca de 700 mil empleos durante la administración del Presidente Gabriel Boric, lo que da cuenta de un mercado dinámico, pero por supuesto que hay que seguir empujando, seguir creando con más fuerza empleo, lo que requiere más inversión y más crecimiento, y vamos a seguir hasta el último día trabajando en eso”.