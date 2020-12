Gobierno da discusión inmediata a proyecto que regula asesores previsionales

Con discusión inmediata el gobierno calificó el proyecto que establece nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de mercados, y que regula a los asesores previsionales como Felices y Forrados.

De hecho, este martes la Comisión de Hacienda del Senado abordó el análisis de esta iniciativa en su tercer trámite para definir si apoya o no los cambios que realizó la Cámara de Diputados. Si bien aún no vota ningún tema en particular, los parlamentarios anticipan que es probable que el texto termine en una Comisión Mixta, pues los diputados rechazaron algunas normas del Senado como aquella que obligaba a las entidades de Asesoría Previsional acreditar ante la Superintendencia de Pensiones (SP) una garantía entre 500 y 60 mil UF, mediante boleta de garantía bancaria o la contratación de una póliza de seguros.

De acuerdo al proyecto, estos asesores estarán bajo la supervisión de la SP y no de la Comisión para el Mercado Financiero, lo que de acuerdo a la comisionada Bernardita Piedrabuena -en una webinar de Tanner Investments- ellos respaldan. “Se les va a pedir que se registren en la SP y que transparenten sus conflictos de interés, den la información fidedigna y suficiente al público. Nosotros hemos apoyado la incorporación de este tipo de asesorías en el perímetro regulatorio de la SP”.

En otro punto del articulado, los senadores escucharon la exposición del diputado Giorgio Jackson (RD) respecto de sus indicaciones aprobadas por la Cámara para perfeccionar los cobros de intereses en caso de moratoria o prepago, para que los bancos compartan un porcentaje del costo de los seguros en los créditos hipotecarios y prohibir la oferta de productos adicionales.

“Hay cosas que atraen en su presentación, y que hace dos semanas nadie defendía. Creo que la industria debe hacerse cargo y responder las dudas que surgen. Algunos de sus argumentos parecen bien racionales”, indicó el senador Ricardo Lagos (PPD) al solicitar invitar nuevamente a los bancos para abordar estas modificaciones

Hace dos semanas, el presidente del Banco Central, Mario Marcel, advirtió que con una norma de cofinanciamiento, los acreedores traspasarán una fracción de su costo a la tasa de interés, lo que podría producir exclusión financiera al interactuar con la Tasa Máxima Convencional.