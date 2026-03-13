Gobierno notifica a Osvaldo Macías que no sigue en la Superintendencia de Pensiones: Joaquín Cortez asumirá en su reemplazo

Gobierno notifica a Macías que no sigue en la Superintendencia de Pensiones y Joaquín Cortez asumirá en su reemplazo

El gobierno desde hace un par de meses estuvo sondeando nombres para reemplazar a Osvaldo Macías en la Superintendencia de Pensiones, pero dado que no habían encontrado un reemplazante óptimo, en las últimas semanas las expectativas apuntaban a que podría mantenerse en el cargo. Sin embargo, eso cambió recientemente.

El gobierno del Presidente José Antonio Kast durante la tarde de este viernes finalmente decidió notificar a Macías que no continuará liderando la Superintendencia de Pensiones, a quien le agradecieron sus diez años de gestión.

Así lo confirman altas fuentes de gobierno. Agregan que la jefatura del equipo económico definió que en su reemplazo llegará Joaquín Cortez (75 años) tan pronto como la próxima semana.

Macías asumió la Superintendencia mediante el sistema de Alta Dirección Pública (ADP) en 2016, con el gobierno de Michelle Bachelet, y fue renovado en tres ocasiones, durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Sin embargo, el gobierno de Kast optó por usar allí una de sus “12 balas de plata”. Detrás de esta decisión pesó el hecho de que Macías haya apoyado desde un inicio la reforma previsional que lideraron en el gobierno anterior los exministros de Hacienda, Mario Marcel; y del Trabajo, Jeannette Jara, dicen fuentes conocedoras de la situación.

Quién es el nuevo superintendente

Para asumir como superintendente de Pensiones, Cortez ahora tendrá que dejar los cargos como director que tiene en Prudential AGF y en las filiales de AFP Habitat en Perú y Colombia.

Cortez fue presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el segundo gobierno de Sebastián Piñera; y conoce de cerca el mundo de las pensiones, ya que entre agosto de 2008 y octubre de 2013 estuvo en AFP Provida, donde se desempeñó como gerente de inversiones y luego como presidente del directorio, cargo que ocupó hasta que Metlife asumió el control de la compañía.

Antes de eso también fue director de inversiones de la Unidad de Pensiones y Seguros de BBVA en América Latina, senior financial officer para Bankers Trust, Deputy General Manager en Chemical Bank, gerente general de Santander Investment, director de Operaciones del Banco Central, gerente de desarrollo y finanzas del Banco de A. Edwards y asesor del Ministerio de Hacienda.

Anteriormente también fue presidente del directorio de la compañía de seguros Confuturo y Corpseguros; y se desempeñó como director en Empresas Camanchaca.

La gran tarea que tendrá Cortez a la cabeza de la Superintendencia de Pensiones, será implementar la reforma previsional en su totalidad. Ahí, el principal desafío estará en la publicación del régimen de los fondos generacionales que vendrán a reemplazar los multifondos, y la publicación del benchmarck o índice de referencia que debe dictar el regulador. Todo lo anterior deberá ser compatibilizado con la licitación del stock de afiliados.