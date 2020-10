Gráfico móvil | Apple es un monstruo de US$ 2 billones en bolsa, pero no es el que más valor ha ganado en 2020

Las empresas tecnológicas se han convertido en verdaderos monstruos cuyo valor en bolsa supera el PIB de muchos países. La más grande de todas es Apple que, pese a este inolvidable 2020, ha visto crecer su market cap hasta los US$ 2 billones (un millón de millones). Sólo este año el fabricante del iPhone vio incrementado su valor en US$ 695.718 millones. Y aunque Amazon es la segunda en tamaño con un valor de US$ 1,64 billones, su valor bursátil se incrementó aún más: US$ 730.094 millones en este 2020. Eso es más de dos veces del PIB de Chile.

El market cap de los escoltas

-MICROSOFT US$ 1.633.175 millones, + US$ 430.112 millones en 2020

-ALPHABET US$ 1.029.054 millones, + US$ 106.1631 millones en 2020

-ALIBABA US$ 810.987 millones, + US$ 241.981 millones en 2020

-FACEBOOK US$ 753.369 millones, + US$ 168.048 millones 2020