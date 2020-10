Gráfico móvil | McDonald’s y Starbucks frente a frente en Wall Street

McDonald’s y Starbucks son las dos mayores cadenas de restaurantes del mundo. Y en el año del coronavirus, marcado por las cuarentenas y el boom del delivery, las acción de la multinacional de las hamburguesas y papas fritas trepó a máximos históricos (US$227,92 por acción ), mientras su market cap alcanzó los US$ 169.562 millones. Sólo este año su valor aumentó US$ 20.723 millones. El papel, sin embargo, pasó momentos complicados a causa de la pandemia y cayó a un mínimo anual de US$ 137,10 el pasado 23 de marzo.

La capitalización bursátil de Starbucks, por su parte, ha tenido un comportamiento mucho más moderado. Este año su valor ha subido en US$ 200 millones hasta los US$ 104.041 millones. La acción está en US$88,37 por acción, y en el año ha subido 0,51%. Llegó a un mínimo de US$ 56,33.