Grandes empresas del sector manufacturero registran menores ventas en noviembre y el comercio sigue al alza

Un desempeño dispar en ventas tuvieron la industria manufacturera, el comercio y los servicios empresariales durante noviembre, según reportó el Banco Central.

El Indicador de Ventas por Estrato del Banco Central mostró que las ventas del sector manufacturero llegaron a $9.348.475,5 millones durante noviembre, un -1,4% menos en doce meses. Ante este contexto, las ventas cayeron en la variación anual luego de ocho meses consecutivos de alzas y su menor nivel desde septiembre de 2025 ($ 9.220.624 millones).

En detalle, la caída de las ventas se dio en medio de la baja del sector de grandes empresas. La “gran empresa uno” (que vende entre 100.000 y 200.000 UF en el año) bajó sus ventas en un 0,9% en doce meses; la “gran empresa tres” (que vende en el año entre 600.000 y 1.000.000 de UF) cayó un 9,1%, anotando su segundo mes consecutivo con retrocesos. También la “gran empresa cuatro” (que vende más de un millón de UF al año) registró un retroceso de un 2,2% en doce meses y poniendo fin a una racha de ocho meses de avances.

Este grupo de industria manufacturera se compone de alimentos; bebidas y tabaco; textil, prendas de vestir, cuero y calzado; madera y muebles; celulosa, papel e imprentas; químicas, petróleo, caucho y plástico; minerales no metálicos y metálica básica; y productos metálicos, maquinaria y equipo.

De este sector, el sector textil reportó una baja de un 1,8% en ventas en doce meses. Otros sectores fueron la madera y muebles (-8,2%), la celulosa, papel e imprentas (-17,7%) y el de minerales no metálicos y metálica básica (-8,3%).

Por su lado, el sector de comercio, compuesto por el sector automotor, mayorista y minorista, no detiene su buen ritmo y las ventas subieron un 8% en doce meses y anotó 23 meses de avances. Según los datos de los registros administrativos innominados del Formulario 29 (F29) del Servicio de Impuestos Internos (SII), las ventas del comercio en noviembre llegaron a 19.730.090 millones, su mayor nivel desde diciembre de 2024 (22.835.635 millones).

Andres Perez

Del comercio, todas las empresas registraron avances menos “la gran empresa tres”, que registró una caída en sus ventas de un 1,7%, un retroceso tras dos meses de avances en la medición a doce meses.

Por grupo, el sector automotor informó un alza de 13,7% en doce meses y anotó 18 meses seguidos de alza. Mientras que, el comercio mayorista subió un 7,2% y anotó siete meses seguidos de avances. Finalmente, el comercio minorista reportó un alza en las ventas de un 7,1% y anotó 25 meses seguidos de alza.

Por su lado, el sector de servicios empresariales reportó ventas por $3.513.479 millones en noviembre pasado, un avance de 8,6% en doce meses. El grupo anotó 20 meses consecutivos de avances.

El grupo de servicios empresariales se compone de actividades de servicios jurídicos y contables; actividades de arquitectura e ingeniería; otras actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de alquiler y arrendamiento; y actividades administrativas y de apoyo. Todas, por grupo y tamaño, aportaron avances.