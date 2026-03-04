Gremio de la agricultura monitorea la fruta que transita por Medio Oriente con destino a Arabia Saudita

El conflicto en el Medio Oriente afectó no solo a las naciones involucradas, sino también al comercio internacional. Es que el hecho pone en vilo el tráfico internacional marítimo y el precio del petróleo, ya que por la zona —especialmente por la zona del Estrecho de Ormuz— circula cerca del 21% del crudo que se comercializa. Ante este contexto, el gremio de la agricultura está monitoreando la situación en el contexto de las frutas que se están exportando.

“Por suerte, hicimos ya toda la campaña de la cereza, que es nuestra especie más perecible y también la más importante; más de US$3.000 millones exportamos en cereza. Fundamentalmente, el 92% de eso va a China. Y seguimos con las exportaciones de nectarines, de durazno y de ciruela”, comentó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, en entrevista con Radio Infinita.

En detalle, el dirigente gremial destacó la uva de mesa con su destino a Arabia Saudita, nación que ha sido parte de los ataques de Irán, principalmente la refinería de Ras Tanura, gestionada por la petrolera estatal del país, Aramco. Los saudíes han sido atacados dentro de otras naciones por su relación con Estados Unidos, donde hay bases controladas por la superpotencia o presencia militar.

“Hoy estamos exportando uva de mesa. Parte de la uva de mesa va a Medio Oriente. Arabia Saudita ha sido un mercado superimportante para la uva de mesa, para las manzanas y para las peras”, agregó.

Sin embargo, Walker descartó efectos negativos por el momento para el sector. “No hemos visto un efecto inmediato ahora, pero sí estamos monitoreando muy de cerca lo que ocurre. Estamos en contacto con las navieras”, agregó en conversación con Infinita.

“Todavía no hemos visto, según las navieras, algún efecto concreto en estos días de alguna suspensión de embarque o algún barco que haya tenido que encontrar otra ruta para llegar al destino”, agregó.

Walker también resaltó que en mayo termina la temporada. “Estamos en plena época de cosecha; hoy día es muy influido por la uva de mesa, muy influido por las manzanas, por los kiwis y por las peras”, agregó sobre las frutas que están en temporada.

No obstante, Walker alertó sobre la necesidad de que la fruta llegue en el margen de tiempo esperado y que están a la espera sobre si el petróleo subirá con efecto en los fletes.

“Chile está muy lejos de los mercados, entonces el costo del mar para nosotros es un costo muy importante. Cuando sube el petróleo, suben las tarifas de los fletes marítimos”, agregó.

Efecto aranceles de Estados Unidos

El presidente de la SNA también abordó el caso de los aranceles de Estados Unidos, que la Corte Suprema de dicha nación tiró por suelo. Walker apuntó que existen exportadores que buscan demandar a la nación por los aranceles cobrados y que, como gremio, esperan que termine la temporada de mayo para sacar una medición sobre el efecto de los aranceles.

“Nosotros esperamos que en el futuro podamos sacar los aranceles de esta ocasión porque realmente afecta mucho a la agricultura chilena“, dijo.

Walker espera tener una buena relación con Estados Unidos y China sin priorizar una y descuidar las otras. “Tenemos que mantener las mejores relaciones con un amplio porfolio de mercados del mundo. Cuanto más amplio sea nuestro porfolio de mercados, disminuimos el riesgo en un negocio que es complicado como la agricultura”, dijo.

Sobre los destinos para tener nuevas oportunidades está el “norte de África y consolidarnos en el Medio Oriente, seguir conquistando la India. También tenemos un gran desafío con los países de Asean (Asociación de Naciones de Asia Sudoriental), el sudeste asiático. Ahí hay 10 países, más de 700 millones de habitantes”.