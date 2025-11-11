Grupo Patio toma control del 51% de Estructuras Marfil.

Grupo Patio tomó control del 51% de la propiedad de Estructuras Marfil, operación que se enmarca en el plan estratégico impulsado por la compañía desde fines de 2024, que apunta a focalizarse en sus principales negocios, que son el desarrollo y renta de las áreas comercial e industrial.

El restante 49% queda en manos del grupo MyA ligado a Gonzalo Martino B. y Cristóbal Alonso B.

En un comunicado Grupo Patio señaló que los recursos para financiar la operación provienen del amento de capital realizado por la compañía a mediados de 2025.

El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, explicó que “Estructuras Marfil es un operador de primer nivel y ha tenido un extraordinario crecimiento. Este hito, que está totalmente alineado con nuestra estrategia de desarrollo, nos permitirá aprovechar importantes sinergias y potenciar nuestra vertical industrial”.

Operaciones

Estructuras Marfil cuenta con más de una década de experiencia en la instalación, venta y arriendo de galpones y bodegas modulares reutilizables, negocio que desarrolla en Chile, Perú, México y Colombia. Sus principales clientes se concentran en la minería, construcción, logística y agricultura, entre otros.

En Chile, la empresa opera en 12 regiones del país, abarcando las zonas norte, centro y sur, ha instalado más de 1.000.000 de metros cuadrados y cuenta con más de 300 mil metros cuadrados en arriendo durante 2025, lo que representa un alza de más de 13% respecto del año anterior. El objetivo de la compañía es duplicar las estructuras arrendadas a 2030.

Grupo Patio, por su parte, a través de su unidad industrial cuenta con 19 activos ubicados en Antofagasta, Santiago y Puerto Montt y ofrece diversos servicios como Build to Suit, Frigoríficos, Condominios de Bodegas, entre otros.