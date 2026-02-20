Gtd prepaga parcialmente deuda por una suma de $65 mil millones

La empresa de servicio de telecomunicaciones chilena, Gtd Grupo Teleductos, anunció el prepago parcial de una deuda que mantiene con seis entidades bancarias en el marco de la adquisición por parte de Cubo Bidco SpA del 49% la participación en la filial Gtdata Holco, filial de Gtd que concentra sus activos de data centers.

Se trata de un “prepago parcial del crédito sindicado que mantiene con Banco de Crédito e Inversiones, Scotiabank Chile, Banco BTG Pactual Chile, Banco Internacional, Itaú Corpbanca y Banco Bice, según consta en el contrato de crédito suscrito con fecha 22 de octubre de 2021, y cuyo saldo total de capital asciende a la suma de $190 mil millones″.

A esta operación “se suma un prepago que asciende a un capital $8.333.333.335, más intereses, por Crédito bilateral con Banco Scotiabank”, agregan.

“El monto del prepago ascendió a la suma de un capital de $57 mil millones, más intereses y costos asociados, y que corresponde a las cuotas con vencimiento en abril y octubre del año 2026, así como a la cuota con vencimiento en abril del año 2027″, se lee en el comunicado que presentó Gtd ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

La operación concretada permitió a la empresa de telecomunicaciones y servicios de tecnología y telecomunicaciones reducir su capital adeudado de $457 mil millones a $392 mil millones.

“Este paso se alinea con nuestro plan de mantener una estructura financiera sólida y flexible, que nos permita seguir avanzando en nuestros planes de crecimiento en Chile y el extranjero”, aseguró al respecto el gerente general de la compañía, Fernando Gana.

Los fondos para poder hacer este prepago tienen origen en la compraventa y suscripción de acciones celebrada a principios de este año para la incorporación de Cubo BidCo SpA como accionista de Gtdata Holdco, la filial de Gtd que concentra sus activos de data centers.

Dicho negocio involucró una operación valorizada en US$109.840.408 (unos $95 mil millones), según informó inicialmente en un hecho esencial en enero del presente año.

Cubo Bidco SpA es un vehículo de inversión constituido para concretar la compra controlado indirectamente por el conglomerado peruano, Grupo Romero -a través de Infracorp-, el cual participa en diferentes industrias a nivel internacional.

La empresa Gtd actualmente, cuenta con una Red Internacional de 11 Data Centers certificados en distintos países además de Chile, como Perú, Colombia, Ecuador, México, España e Italia.