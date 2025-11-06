Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

En la primera reunión técnica que tuvieron los asesores de los parlamentarios de oposición que integran la Comisión Mixta Especial de Presupuestos con Hacienda y la Dirección de Presupuestos este miércoles.

De acuerdo a algunos de los presentes, el encuentro fue una reunión técnica en la que el gobierno explicó la forma en que están proyectando los ingresos de 2025 y 2026. Luego, detallaron las consideraciones que tuvieron respecto a algunas partidas de gasto que generan dudas.

De la glosa republicana, afirman las fuentes consultadas que no se habló, pero sí se explicaron las provisiones que incluye el erario fiscal para leyes en curso o que tienen la probabilidad de ser aprobadas, como el reajuste público.

Por parte del Ejecutivo estuvo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; la subdirectora de Presupuestos, Sereli Pardo, y miembros de sus equipos técnicos (de la Dipres y Hacienda).

Se acordó que el gobierno enviará unas minutas técnicas a los asesores con las dudas planteadas en la reunión.

Más temprano, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, desdramatizó las críticas de la oposición y de parte del oficialismo en el tema Presupuesto y valoró la instancia de diálogo en que están ahora con las distintas partes. “Yo veo este proceso (de discusión) como algo justamente positivo y característico del trabajo legislativo (...) nos transmiten a nosotros cuáles son temas muy sensibles e importantes para la ciudadanía y de esa manera logran mejorar el Presupuesto”, dijo Grau en entrevista con radio Infinita. P