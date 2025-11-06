OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Se acordó que el gobierno enviará unas minutas técnicas a los asesores con las dudas planteadas en la reunión.

Carlos AlonsoPor 
Carlos Alonso
Valparaiso, 29 de octubre 2025 El ministro de Hacienda, Nicolas Grau, durante la Comision Especial Mixta de Presupuestos Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la primera reunión técnica que tuvieron los asesores de los parlamentarios de oposición que integran la Comisión Mixta Especial de Presupuestos con Hacienda y la Dirección de Presupuestos este miércoles.

De acuerdo a algunos de los presentes, el encuentro fue una reunión técnica en la que el gobierno explicó la forma en que están proyectando los ingresos de 2025 y 2026. Luego, detallaron las consideraciones que tuvieron respecto a algunas partidas de gasto que generan dudas.

De la glosa republicana, afirman las fuentes consultadas que no se habló, pero sí se explicaron las provisiones que incluye el erario fiscal para leyes en curso o que tienen la probabilidad de ser aprobadas, como el reajuste público.

Por parte del Ejecutivo estuvo la directora de Presupuestos, Javiera Martínez; la subdirectora de Presupuestos, Sereli Pardo, y miembros de sus equipos técnicos (de la Dipres y Hacienda).

Se acordó que el gobierno enviará unas minutas técnicas a los asesores con las dudas planteadas en la reunión.

Más temprano, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, desdramatizó las críticas de la oposición y de parte del oficialismo en el tema Presupuesto y valoró la instancia de diálogo en que están ahora con las distintas partes. “Yo veo este proceso (de discusión) como algo justamente positivo y característico del trabajo legislativo (...) nos transmiten a nosotros cuáles son temas muy sensibles e importantes para la ciudadanía y de esa manera logran mejorar el Presupuesto”, dijo Grau en entrevista con radio Infinita. P

Más sobre:Presupuestos 2026Presupuesto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Detienen a sospechoso de asesinar a joven de 19 años durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción

Matías Walker desdramatiza exclusión de eventual gobierno de Kaiser: “Jamás apoyaríamos a un candidato que indultaría a criminales de lesa humanidad”

Zohran Mamdani anuncia un equipo de transición femenino para preparar su llegada a la alcaldía de Nueva York

Presidente electo de Bolivia advierte a quienes no quieran aportar al país: “Aténganse a las consecuencias. La libertad tiene sus condiciones”

Fiscalía ingresa querella de capítulos y revela cómo Vivanco y su pareja usaron 14 mil “dólares contaminados” en Argentina y Brasil

Kaiser afirma que Chile se está transformando en una “narco república” y apunta al PC por sus vínculos con el régimen chavista

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

4.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

AC/DC en Chile: revisa cuándo es la venta de entradas y los precios confirmados

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Ajax de Ámsterdam vs. Galatasaray por la Champions League

Detienen a sospechoso de asesinar a joven de 19 años durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción
Chile

Detienen a sospechoso de asesinar a joven de 19 años durante fiesta de Halloween en clandestino de Concepción

Matías Walker desdramatiza exclusión de eventual gobierno de Kaiser: “Jamás apoyaríamos a un candidato que indultaría a criminales de lesa humanidad”

Fiscalía ingresa querella de capítulos y revela cómo Vivanco y su pareja usaron 14 mil “dólares contaminados” en Argentina y Brasil

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios
Negocios

Hacienda explica proyecciones de ingresos a asesores de parlamentarios

Renta vitalicia escalonada destrona al retiro programado y se convierte en la favorita de los nuevos pensionados a junio

Sector público afina petitorio de reajuste: pedirán norma para resguardar la estabilidad laboral ante cambio de gobierno

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja
Tendencias

Cómo la Inteligencia Artificial puede ayudarte a encontrar pareja

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso
El Deportivo

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Michael Clark y la continuidad de Gustavo Álvarez para 2026: “A final de año vamos a evaluar; yo no veo ninguna división interna”

Gustavo Álvarez y su continuidad en la U: “Cuando termine la temporada sacaré conclusiones y miraré para adelante”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Diplo encabezará primera edición de Summer Dance

Zohran Mamdani anuncia un equipo de transición femenino para preparar su llegada a la alcaldía de Nueva York
Mundo

Zohran Mamdani anuncia un equipo de transición femenino para preparar su llegada a la alcaldía de Nueva York

Presidente electo de Bolivia advierte a quienes no quieran aportar al país: “Aténganse a las consecuencias. La libertad tiene sus condiciones”

Trump sobre los ataques de EE.UU. contra supuestas narcolanchas: “No se trata solo de Venezuela”

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso