Hermanos Santa Cruz declaran en disputa con sobrinos por herencia de su padre, fundador de Lipigas, Blumar y Abc

Desde el deceso de Jaime Santa Cruz López, el 8 de marzo de 2020, el quiebre de la familia Santa Cruz es total.

Hace cinco años falleció el empresario, quien en los años setenta, junto a Hugo Yaconi, formó el grupo que el mercado denominó Yaconi-Santa Cruz, uno de los conglomerados económicos más importantes del país. Pesquera Blumar, AD Retail (que reúne a la cadenas abc), Empresas Lipigas e Inmobiliaria Idea forman parte de las compañías que actualmente operan los intereses de ambas familias.

La ruptura de las relaciones de los Santa Cruz ocurrió dos años después de la partida del patriarca, a la edad de 92 años.

Hoy sus hijos Juan Pablo, Jaime, Andrés y Pola Santa Cruz Negri enfrentan una millonaria demanda, luego que los hijos de María Isabel -otra de las hijas de Jaime Santa Cruz, pero fallecida en 1997 en Houston, Estados Unidos-, Camila (40), Jacinta (36), Josefa (33) y Francisco Roa Santa Cruz (31), demandaran a sus tíos y primos, denunciando el “vaciamiento patrimonial” de la fortuna de su abuelo.

Ante el 5º Juzgado Civil de Santiago, los cuatro hermanos Roa Santa Cruz -asesorados por los abogados Pedro Pablo Gutiérrez y Juan Francisco Asenjo- denunciaron a sus tíos y primos de ejecutar un conjunto de actos concatenados durante un período extenso de tiempo, que permitió excluirlos de la millonaria herencia y los negocios familiares.

En el marco de este conflicto familiar, el pasado 13 de noviembre prestó declaración ante el 5° Juzgado Civil de Santiago Andrés Santa Cruz Negri, y el 13 de agosto lo hizo su hermana, Pola Santa Cruz.

Pulso tuvo acceso a sus testimonios, y ambos coincidieron en la situación de los hermanos Roa Santa Cruz. Reconocieron que estos fueron excluidos de las sociedades familiares y que no poseen participación alguna en las sociedades matrices de la familia Santa Cruz: Santegri, Baracaldo ni Bermeo, salvo el 0,8% heredado del padre, que constituye la única cuota que les corresponde por sucesión.

Andrés y Pola Santa Cruz admitieron también que sus sobrinos demandantes no han recibido ningún beneficio económico, ni tampoco los pagos testamentarios que debían efectuarse de acuerdo a la voluntad del fallecido Jaime Santa Cruz.

Ambos señalaron que los Roa Santa Cruz no fueron incorporados ni invitados a participar en las operaciones y cesiones de 2011, donde los demás hermanos sí adquirieron participaciones societarias.

Consultado sobre los motivos por los cuales se excluyó a los hermanos Roa Santa Cruz de participar en los negocios familiares, ya sea de forma directa o a través de alguna sociedad, Andrés Santa Cruz respondió: “No lo sé, habría que preguntarle a mi papá”.

Por su parte, Pola Santa Cruz comentó: “Mi hermana ya no está, y desconozco las razones por las que ellos quedaron fuera”.

A Andrés Santa Cruz también se le preguntó por qué las sociedades Santegri, Baracaldo y Bermeo son de propiedad por partes iguales de él y sus hermanos Jaime, Pablo y Pola María Pía, directamente o a través de sus sociedades de inversión, y en ellas no participó, antes de morir, su hermana María Isabel Santa Cruz Negri, o actualmente sus hijos.

Ante ello, contestó: “Primero porque estaba muerta. Y segundo, no fue invitada a participar”.

Asimismo, los hermanos Santa Cruz Negri coincidieron en que sus sobrinos Roa no tienen intervención alguna en la administración de las sociedades del grupo ni en la toma de decisiones, quedando completamente al margen de la gestión y de los beneficios derivados de ellas.

Pola y Andrés Santa Cruz fueron nombrados albaceas, junto al abogado José Miguel Bambach.

Ambos reconocen que son albaceas sin tenencia de bienes. Los gastos de la madre no se pagan conforme al testamento, sino por los hijos.

Pola Santa Cruz respondió 118 preguntas y Andrés Santa Cruz contestó 128 consultas. En suma: ambos hermanos atendieron 246 consultas.

Andrés Santa Cruz explicó que las empresas en que participan las sociedades matrices de la familia (Santegri, Baracaldo y Bermeo) son: “Lipigas, Blumar, Ashley, ABC, no recuerdo, esas son las principales”.

Millones

Consultada si como albacea ha realizado alguna acción concreta destinada a dar cumplimiento a la disposición testamentaria de su padre de asignar a su madre la propiedad del inmueble (ubicado en calle Alsacia N°100, departamento 2401, Las Condes), Pola Santa Cruz respondió:

-“Yo señor soy albacea junto a dos personas más, además soy albacea sin tenencia de bienes, nadie ha hecho nada por reclamar el testamento, así que no tengo nada que hacer ”.

También contó que la cuenta por cobrar de la sucesión de su padre contra Santegri, al momento de su muerte, ascendía aproximadamente a $20.000 millones. Esta cifra se mantiene sin cambios hasta la fecha, ya que está expresada en Unidades de Fomento (UF), lo que implica que su valor se ajusta con el tiempo de acuerdo a la variación de la UF, manteniéndose constante en términos relativos.

Asimismo, se le consultó si conoce los bienes y derechos que componen la masa hereditaria quedada al fallecimiento de Jaime Santa Cruz López.

“Sí, los conozco, lo más relevante es una cuenta corriente que hay que pagar a los herederos, yo diría que eso es lo más relevante”.