    Controlador de Sartor AGF, Pedro Pablo Larraín, pide anular quiebra y critica a liquidador nombrado por CMF

    El controlador del Grupo Sartor pidió al 29 Juzgado Civil de Santiago revertir la quiebra de Sartor AGF. En su intervención ante el tribunal que decretó la quiebra de la empresa, a principios de diciembre, el empresario argumentó que el liquidador no posee las facultades necesarias para solicitar la liquidación voluntaria de la sociedad.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Qué dijo Pedro Pablo Larraín, de Sartor, sobre Credicorp

    El controlador del Grupo Sartor, Pedro Pablo Larraín, busca revertir la quiebra de Sartor Administradora General de Fondos. Por medio de un escrito, ingresado ayer por la tarde al 29° Juzgado Civil de Santiago, el empresario cuestionó duramente la actuación del interventor de la sociedad nombrado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    El 1 de diciembre de 2025, el 29° Juzgado Civil de Santiago dictó la resolución de liquidación de Sartor AGF. Esto luego que el 25 de noviembre se incorporara al proceso el certificado de nominación del liquidador a cargo de la quiebra de la sociedad. En el documento, se constata que Cristian Valdés, Jefe del Subdepartamento Jurídico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, nominó al abogado Eduardo Godoy como liquidador de Sartor AGF.

    En el escrito presentado, el controlador de Sartor sostuvo que “nos encontramos frente a una flagrante actuación ilegal e improcedente por parte del Liquidador señor (Ricardo) Budinich Diez, quien ha comparecido solicitando la liquidación concursal voluntaria de Sartor AGF, sin tener facultades para ello y, adicionalmente, infringiendo expresamente la normativa que regula a las Administradoras de Fondo”.

    La sociedad Sartor AGF es una sociedad constituida el 20 de abril de 2016 en la Notaría de Santiago de Myriam Amigo Arancibia y cuyo objeto es la administración de los recursos de diversos fondos, por cuenta y riesgo de los aportantes, en línea con la Ley Única de Fondos (LUF).

    Los accionistas de Sartor AGF son Asesorías e Inversiones Sartor S.A, con el 99% de las acciones emitidas, y Asesorías e Inversiones Quisis Limitada, con el 1% restante.

    El 20 de diciembre de 2024, a través de la Resolución Exenta N°12.118, la CMF revocó la autorización de existencia de Sartor AGF, por lo que a contar de esa fecha se encuentra en proceso de liquidación. En dicha resolución se designó como liquidador de Sartor AGF a Fernando Pérez Jiménez, quien en esa fecha se desempeñaba como director de la Dirección de Reclamaciones de Clientes Financieros de la Comisión para el Mercado Financiero.

    Posteriormente, el 27 de diciembre de 2024, es decir, siete días después, se revocó la designación de Fernando Pérez Jiménez y se designó como liquidador de Sartor AGF al ingeniero comercial Ricardo Budinich Diez.

    “Desde la fecha en que asumió su cargo como liquidador, las decisiones y las actuaciones del señor Budinich Diez, así como con anterioridad las de la CMF han sido, al menos, discutibles y carentes de la imparcialidad y prudencia que se espera de un órgano fiscalizador y de quien lo representa en un procedimiento administrativo”, acotó el mismo escrito patrocinado por los abogados Luis Felipe Castañeda y Juan Cristóbal Pino.

    “Vicios”

    “El proceso contiene vicios evidentes solo subsanables por la vía de declaración de la nulidad”, consignó el mismo escrito.

    Según la defensa del empresario, la solicitud de liquidación voluntaria presentada por Budinich debió haber sido “desestimada”, pues no cumpliría con el examen de admisibilidad al no cumplir el liquidador y la CMF con facultades para solicitar la quiebra de la sociedad.

    “Ni la CMF ni el liquidador están revestidos de ninguna facultad legal ni administrativa que les permita solicitar la liquidación concursal de una sociedad administradora como lo es Sartor AGF”, acota el documento.

    “Basta revisar las normas de la LUF (Ley Única de Fondos) así como las resoluciones exentas de la CMF que revocan la autorización de existencia de Sartor AGF y nombran sucesivos liquidadores, para constatar que en ninguno de dichos textos le otorga al liquidador dicha atribución”, añadió.

    “Si la CMF o el Liquidador estimaban pertinente solicitar la liquidación concursal voluntaria de Sartor AGF, debieron citar a una junta extraordinaria de accionistas para que se pronunciara al respecto”, cerró.

    Juan Cristóbal Pino y Luis Felipe Castañeda.

