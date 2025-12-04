Richard von Appen por expropiación en toma de San Antonio: “Es una mala señal, porque se están vulnerando derechos”

A un costado del escenario desde el cual el Presidente Gabriel Boric se dirigió a los empresarios reunidos en el Encuentro Nacional de la Industria, durante la tarde-noche del miércoles, el presidente del Grupo Ultramar, Richard von Appen, conversó con Pulso sobre la coyuntura política y los desafíos de la compañía portuaria.

El empresario valoró los puntos de convergencia que, a su juicio, han asumido las candidaturas presidenciales de Jeannette Jara y José Antonio Kast en materias de seguridad y crecimiento económico. Asimismo, adelantó que, en un eventual gobierno de la militante comunista, el conglomerado no dejaría de invertir en Chile.

Al mismo tiempo, realizó una dura crítica a la decisión del gobierno de iniciar un proceso de expropiación de 100 hectáreas del terreno de San Antonio, en la región de Valparaíso, actualmente tomado.

¿Hay que mejorar la capacidad de diálogo en el próximo gobierno?

Por supuesto. Creo que Chile tiene que reencontrarse y tenemos que volver a construir las confianzas de unirnos en torno a las futuras generaciones para velar por el legado que les vamos a dejar y debemos volver a instalar la esperanza.

Hoy cuando camino por las calles y veo personas serias y ausencia de amistad cívica, veo un pueblo triste. Yo a este país lo quiero mucho. A los chilenos y chilenas les tengo un enorme afecto y respeto, porque siempre me he sentido muy a gusto. Quiero que recuperemos la amistad cívica y para eso tenemos que hacer cambios profundos, porque nuestra sociedad ha cambiado.

¿La elección presidencial ha llevado a que se polarice la discusión política?

Sí, pero afortunadamente se ve que los candidatos están llegando a ciertos consensos. Hoy las dos candidaturas están hablando de la importancia que tiene la seguridad y el crecimiento. Hoy también estamos hablando de la relevancia que tiene la cultura y el deporte, porque este es un país de clase media con aspiraciones legítimas a las cuales no le hemos dado cabida.

Tenemos que ver la forma en cómo vamos a formar a las futuras generaciones con herramientas que sean mucho más prácticas y para eso la formación técnico e industrial es fundamental. Un ejemplo de esto es lo que sucede en Alemania, donde una persona que cuenta con un título técnico recibe un mejor salario que si tuviera un título profesional y esto tiene que estar relacionado con los desafíos que tiene el país, pero para alcanzar esto tenemos que tener una mirada de largo plazo. Debemos empezar a buscar qué nos une, dónde está el consenso y ese es el gran desafío, no sólo del sector político, sino que también de los gremios empresariales.

¿Para usted Chile “se cae a pedazos”, como lo han planteado algunos actores políticos?

No, por ningún motivo. Este país no ha dejado de sorprender. Creo que tiene enormes oportunidades y una solidez de su sociedad en la que, por ejemplo, cuando hemos tenido momentos muy difíciles ha salido a decir que no quiere tirar por la ventana lo que hemos construido. Eso está claro. Yo soy optimista de que teniendo esta mirada de largo plazo nos vamos a unir y vamos a transformar a Chile nuevamente en un lugar de oportunidades.

No comparto esa visión. En Chile tenemos desafíos importantes. No hay que desconocer la situación en la que estamos con desafíos en seguridad, amistad cívica y la economía. También la situación fiscal se ha ido deteriorando en forma importante, pero todo esto tiene solución. Lo más relevante es que nosotros nos podamos unir en torno a un proyecto.

¿A su juicio habría sido más conveniente para Chile opciones más de centro?

Es legítimo que hayan distintas visiones, pero debemos converger en qué es lo que nos une. Hoy todavía no discutimos los temas que no nos unen y debemos tener una mirada de mediano a largo plazo. No pueden arreglarse los problemas de Chile de manera parcelizada. La seguridad y el crecimiento económico son temas muy importantes, pero hay otras cosas que si no resolvemos no vamos a ser un país de oportunidades. Debemos resolver los problemas de calidad de nuestra educación, salud, infraestructura y especialmente la vivienda. Debemos preguntarnos cómo hacer de nuevo que la vivienda sea accesible para todas las personas.

Recientemente el ministro de Vivienda, Carlos Montes anunció que llevaría a cabo un proceso de expropiación en la toma de un terreno en San Antonio. ¿Es una mala señal?

La vida en democracia solo se sustenta si nosotros respetamos las instituciones y las leyes. Esto puede llevar a que grupos se tomen lugares y esperen que el Estado vaya a expropiar y entregarles el terreno. Es una mala señal, porque se están vulnerando derechos que legítimamente son los dueños de esos terrenos. Ahora tenemos un problema con viviendas que tenemos que resolver. Hay mucha gente viviendo en campamentos y se debe resolver. Si no tenemos una mirada de largo plazo para poder solucionar el enorme déficit que tenemos de vivienda, hoy en día, vamos a tener un problema social enorme, especialmente para la formación de los niños. Así que espero que podamos concordar en un plan de vivienda para los próximos 15 o 20 años. Así reducir a cero el déficit, porque es muy importante volver a que sea una realidad ese suelo de la casa propia para las nuevas generaciones.

¿Cree que se ha vuelto un problema la inmigración en Chile con sus efectos colaterales?

Chile está formado mayoritariamente por inmigrantes. Muchos somos descendientes de europeos, cómo es el caso de mi familia. Yo soy un agradecido de la oportunidad que hemos tenido aquí. Pero yo soy chileno, nací aquí. Me he formado y está es mi patria y reconozco a mis ancestros y también mi relación que tengo con Alemania a la cual agradezco, pero mi país es Chile.

Chile debe seguir siendo un país abierto a recibiré inmigración, pero debe tener algún grado de regulación. No cualquiera puede venir. Debe existir algún tipo de control respecto de la capacidad que tiene el país a recibir personas que vienen del extranjero. Pero somos una sociedad diversa, y espero que siempre seamos respetuosos, porque es importante que no perdamos la identidad chilena. Creo que es importante esto para mantener nuestra cultura.

¿Cuáles son los desafíos de la compañía para el próximo año?

Lo que más nos interesa es facilitar el desarrollo del comercio. Así que todo lo que está en torno a eso, que es infraestructura portuaria y logística, es donde estamos invirtiendo.

Partimos en Chile, somos una empresa que se ha ido expandiendo en América Latina y ahora estamos también en Norteamérica. Pero nuestro foco más que estar centrado en el tamaño es hacer bien las cosas. Lo que hacemos es en base a los requerimientos de los clientes, somos una empresa de servicios. Lo más importante es traer talento que pueda sentir al interior de la compañía que puedes desarrollarse, y es relevante que se sepa respetado y apreciado.

En el concierto internacional somos una empresa mediana-pequeña del sector portuario. Estamos analizando las distintas oportunidades que podrían surgir con la nueva ronda de concesiones y, en la medida en que estas se materialicen, continuaremos invirtiendo en el país. Resulta especialmente relevante lo que ocurra en la zona central, particularmente con las licitaciones en Valparaíso y San Antonio. Estamos profundamente vinculados a la ciudad de Valparaíso y a su puerto, y esperamos poder renovar la concesión por otros 30 años.

¿Cómo están viendo el desarrollo de Chancay en Perú? ¿Cree que podría derivar en un problema para los puertos chilenos?

No lo creo. Creo que Chancay es un buen complemento para los puertos de la zona central de Chile. Además creo mucho en la competencia y lo que debe tener Chile es una visión de cómo vamos a construir los puertos para este siglo 21.

¿Ustedes dejarían de invertir en un eventual gobierno de Jeanette Jara?

No. Nosotros vamos a seguir invirtiendo en este país. Obviamente tenemos que tener las señales respecto de cuáles son los proyectos y cuál es la institucionalidad, pero tenemos mucha fe en Chile y compromiso con la gente.

Es decir, ¿seguirían invirtiendo de la misma manera independientemente del color político del próximo gobierno?

Hay visiones distintas respecto a cuál es el rol del sector privado pero cada proyecto tiene su mérito y como digo durante este gobierno, nosotros hemos estado invirtiendo como nunca en el sector portuario en el norte y es algo que vamos a continuar haciendo hacia el futuro. Obviamente que dependiendo de las condiciones, pero la institucionalidad en Chile es bastante sólida.