Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

Luis Flores Cuevas (53) dice haber perdido todo su patrimonio. En agosto de 2023 la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) lo sancionó, junto a Ariel y Daniel Sauer por una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores. Y también canceló la inscripción de la corredora de bolsa STF Capital en la que participaban.

El regulador acusó a Flores de proporcionar información falsa al mercado, al público y a la CMF, y de efectuar operaciones con el objeto de fijar el precio de un valor. Sobre él recayó una multa de UF10,800 ($428 millones) y la inhabilidad por cinco años para el ejercicio del cargo de director o ejecutivo principal de las entidades sujetas a fiscalización del regulador. En marzo de ese año, ya había suspendido a la firma por problemas en los índices regulatorios.

Pero el exgerente general de la intermediaria acusa que el proceso está viciado. Hoy enfrenta la arista penal de dicha sanción, al tiempo que busca cerrar la sociedad STF Capital y compensar a los aportantes de la serie B del fondo Capital Estructurado I, de LarrainVial Activos pero comercializada por la extinta intermediaria.

Según Flores, la CMF siempre supo que los índices regulatorios exigidos presentaban problemas, y la vez que le entregaron una serie de antecedentes al respecto y presentaron planes para solucionar lo que estaba ocurriendo con las sociedades de los hermanos Sauer y que controlaban a la corredora.

“Le presentamos en enero de 2023 a la CMF planes de liquidez, planes de sacar a los Sauer de la corredora, irnos a la oficina de Sebastián Somerville (uno de los socios). En marzo del 2023 hicimos una junta de accionistas donde los Sauer perdían el control, tendrían el 49%”, dice Flores.

Y agrega: “mi trabajo hoy día es tratar de que todo esto pueda ser visto dentro del Ministerio Público y esta línea de investigación que hoy día nace, desde que yo me allano y acepto que tengo delitos, cambie porque este proceso está viciado”.

El Ministerio Público imputa a Flores los presuntos delitos de infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y administración desleal.

¿Desde cuándo la CMF sabía todo lo que estaba pasando y todo lo que usted les comentó?

Hay dos versiones o formas de ver la situación. Una es la línea que se conoce en la investigación y que está en el Ministerio Público. Mi tarea ha sido mostrar una nueva versión. Yo llegué en agosto del 2020 a STF, no tenía relación con Factop ni con otras empresas, y mi tarea fue formar una corredora de bolsa. Eso implicaba una comunicación directa y diaria con los reguladores. El 28 de enero del 2021 le hice una presentación a la CMF indicándole los problemas regulatorios o normativos en términos de los índices.

En esta presentación realizada a Marcela Mañas (ex Analista del Departamento de Análisis de Intermediarios), Cristián Villalobos (Jefe División Intermediarios de Valores) y toda la unidad prudencial de la CMF, hago mención a una empresa que le provoca pérdidas a STF, que se llama Inversiones Guayasamín (sociedad de la familia Sauer).

¿Esa presentación fue antes de que le dieran la autorización de la corredora o fue después?

Antes, en abril del 2021 nos da la autorización. Dado estos problemas que se seguían repitiendo, nosotros en el 2021 seguimos informando de forma diaria, más allá de la información que entrega el resto del mercado por normativa. Ahora, considerando que estos problemas en los índices se mantenían, a fines del 2021 hacemos una auditoria y a principios del 2022 determinamos que había prácticas que no se debían ocupar en el cálculo de los índices, como el uso de cheques por parte de Factop que luego los controladores retiraban, eso dejaba a STF en una situación de índices mal calculados. En paralelo, le instruyo a mi equipo enviar el resultado de la auditoría a la CMF por diligencia, y porque los socios minoritarios (de la corredora) teníamos que dar muestras que algo no estaba funcionando bien.

¿Para usted lo que ocurría con las sociedades de los controlares y sus efectos en los índices era normal?

Es algo normal en la industria. Guayasamín era una empresa que hacía forwards y cada vez que ganaba plata en una operación lo retiraba y cada vez que perdía lo dejaba en una cuenta por pagar. Cuando tú tienes un cliente con una cuenta por pagar tus índices se debilitan porque pasas a ser tú el deudor en un porcentaje. Llevo 23 años trabajando, pasaba en todas las corredoras donde había sociedades de inversión que perdían el forward y había que hacer el proceso de cobranza.

¿Cuándo se dio cuenta que existían irregularidades en el Factop?

Después que cerró y se conoce el audio, en agosto del 2023. En STF no había irregularidades. STF no tiene ningún problema con el Servicio de Impuestos Internos, porque no tiene facturas falsas. El único problema que tiene STF es con un cliente que, en el proceso de cierre, porque Factop le saca la plata a STF, se lleva los recursos del cliente.

¿Para usted la forma de operar de los hermanos Sauer y Topelberg era normal en los negocios?

Absolutamente, pero aclaro que no los conocía antes de entrar a STF. Era la forma de vivir normal que tienen los dueños de corredoras y los que funcionan en el mercado financiero. No había algo extraordinario en este comportamiento.

¿Usted tenía una relación más allá de lo profesional con ellos?

Teníamos un tipo de relación, no muy fuerte, pero éramos socios, al final. Había un grado de confianza de parte mía hacia ellos y de ellos hacia mí.

¿Usted siente que fue engañado por Daniel Sauer?

No lo siento, estoy seguro.

¿Cómo lo prueba?

Hoy tengo un juicio en sede civil relacionado con el uso indebido de las facturas asociadas a mi sociedad de inversión. Está prácticamente demostrado, mediante peritajes, que se utilizaron mis cuentas en el Servicio de Impuestos Internos tanto para emitir como para recibir facturas.

¿Podría haber sido más diligente, y haber presentado una denuncia?

Yo podría haberme querellado y haber presentado denuncias contra mucha gente en estos dos años de martirio, pero a través del consejo sabio de mis abogados, me he dedicado a solucionar los problemas de los clientes y las personas que trabajaban en STF de una manera no confrontacional.

La investigación de la CMF

Luis Flores es enfático en acusar vicios en el procedimiento sancionatorio de la CMF y explicar que el hecho de no defenderse en esa instancia fue producto de engaños.

Por eso, explica que el audio de Luis Hermosilla, en su minuto 6, se devela “este engaño de tratar de que yo no me defienda en la CMF de este proceso sancionatorio. Y en el minuto 20 Daniel Sauer indica que yo no sé de este tema de las facturas y que yo no participo de este tema en Factop, yo era de STF”.

“En ese proceso investigativo, independientemente de que yo no me haya defendido, todo lo que está saliendo hoy día por la petición de citación de LarrainVial, no está en esa carpeta investigativa. Es decir, la Unidad de Investigación de la CMF no incluyó todo lo que estoy mencionando de mis presentaciones, de los mails, de la auditoría”

¿Por qué?

Por dos razones. Primero, que ¿Cómo presentas cargos de engaño si entregaste toda la información? Es decir, no se podían haber presentado los cargos. En la CMF hay distintas áreas, pero la unidad de investigación pudo haberle preguntado (a las otras áreas) y eso es objeto de la investigación que viene ahora.

¿Por qué ahora están apareciendo correos electrónicos, que había auditoría? Por qué esto no está en la carpeta de mi primer caso y se me sanciona. Yo me declaro culpable. Yo no me defiendo. No presento prueba. ¿Por qué no estaban presentes esos antecedentes si son tan importantes? Estamos hablando de que se me acusa de tratar de engañar al mercado, ¿Por qué yo queriendo tratar de engañar al mercado envío información al regulador y le voy indicando los problemas regulatorios que veía?

¿Pero usted reconoce haber cometido delitos en el proceso administrativo de la CMF?

No, en el proceso sanatorio no me defendí. Cuando no lo haces, aceptas la responsabilidad administrativa, no un delito. Es bien distinto.

¿Pero en transacciones de cuotas del fondo?

No, es Pablo Solís, y la CMF dentro de su carpeta investigativa tiene los antecedentes donde yo le digo a Solís que haga cierto tipo de operaciones distintas a las que él hizo. Todo esto, en mi caso, se configura en el momento en que no presentó pruebas en el proceso sancionatorio, no porque sea un delincuente que cometió delitos, ocurre por un engaño que está en el minuto seis del audio de Luis Hermosilla, quien dice allánate porque tengo una relación muy fuerte con el fiscal de la CMF y no te va a pasar nada. No me lo dice a mí, se lo dice a mi abogado. Mi abogado me dice que no estaba de acuerdo con eso, pero indica que no tenemos salida porque los formalizados eran cuatro y no iban a presentar pruebas. Creo que el plan en ese momento era el poder de Luis Hermosilla en sede penal.

En ese momento acepté la culpa, que cometí delitos, pero hoy, después de este engaño, el cual la CMF lo supo antes de que se me juzgara, antes de que los comisionados decidieran mi multa, la CMF ya sabía de la existencia del audio y no me alertó. Si lo hubiese escuchado, me habría dado cuenta que me estaban engañando.

¿Entonces acusa a la CMF de ocultar información para llevar un proceso sancionatorio arbitrario en su contra?

Mi primer proceso sancionatorio está absolutamente viciado, porque se produce este engaño. La CMF no sabía del audio, el que lo sabía era la Unidad de Investigación y su fiscal, lo comisionados no conocían el audio, me sancionan sin conocerlo, pero si lo conocían o conocían las conversaciones Rodrigo Topelberg y los hermanos Sauer. Yo tengo WhatsApp que están en la carpeta investigativa, que dicen ahora hay que entregar a Luis Flores en bandeja de plata a la CMF. Es decir, el plan era hacer explotar a STF. Los cargos contra la corredora están en una investigación viciada. Hay antecedentes que hoy día está sacando LarrainVial que no estaban en la carpeta de investigativa.

05.12.2025 Luis Flores - Exgerente general de STF Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

Reparación de clientes

“La convicción moral al final es darle solución a los clientes”, subraya Flores a la hora de explicar el complejo proceso de cierre de STF Capital y el destino de los recursos con los que aún cuenta.

El exgerente general de la fallida intermediaria explica que actualmente están en custodia en el Depósito Central de Valores (DCV) los recursos que formaban parte del patrimonio de $7.000 millones de la corredora, recursos que serán utilizados en reparara las pérdidas sufridas por los aportantes del fondo Capital Estructurado I.

“De dicho monto quedan $3.000 millones que están invertidos en fondos. Estamos haciendo los traspasos en el DCV para liberarlos, y uno de estos clientes del fondo está en vías de reparación, que es Chile Actores”, dice Flores.

Junto con ello, explica que, en el proceso de cierre, se mantiene “solo y abandonado por los demás socios, salvo por Sebastián Somerville, que es el único que me apoya”.

Y explica que “a LarrainVial Activos AGF lo multaron por UF50 mil, al directorio y gerente general, pero el mercado no le cierra la cuenta corriente y el DCV sigue funcionando ágilmente, a STF lo sancionaron con UF10.000, a un director y a su gerente general, no al directorio completo, pero a STF le cerraron todas las cuentas y el DCV se demora todo lo que se tiene que demorar para evaluar. STF es prácticamente un leproso del mercado financiero”.

¿A cuántos clientes van a reparar una vez que se libere el patrimonio?

A todos, y a diferencia de LarrainVial, nosotros vamos a reparar a los 64 clientes del fondo. Yo era portante, pero no me voy a reparar. Yo he perdido todo. Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio.