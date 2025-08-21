SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

En el segundo trimestre la compañía tuvo pérdidas por $2.874 millones, lo que representó una recuperación de 57,9% frente al saldo negativo de $3.958 millones anotado en igual periodo de 2024.

Por 
Patricia San Juan
JAVIER SALVO/ATON CHILE

La cadena de multitiendas Hites siguió mejorando sus resultados tras el plan de eficiencia anunciado a fines de 2024. Según reportó la compañía a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) en el segundo trimestre tuvo pérdidas por $2.874 millones (US$3,08 millones), lo que, sin embargo, representó una recuperación de 57,9% frente al saldo negativo de $3.958 millones anotado en igual periodo del año pasado.

Esto debido a la mejora de las contribuciones de sus dos negocios: retail y financiero, así como la mayor eficiencia en gastos superior a lo esperado conforme al plan de eficiencia, señaló la empresa.

“Los resultados del segundo trimestre de 2025 demuestran que vamos en la dirección correcta. Hemos logrado una recuperación significativa gracias a la gestión estratégica de nuestros negocios de retail y financiero, con una notable mejora en los márgenes y en la calidad de nuestro stock de cartera”, afirmó Felipe Longo, gerente general de la compañía.

Los ingresos consolidados bajaron 0,8% a $78.345 millones en el segundo trimestre manteniendo el enfoque en ambos negocios en rentabilizarse más que aumentar sus ventas sobre una base del año anterior, añadió la compañía.

Los ingresos del negocio retail, totalizaron $60.377 millones un 0,8% menor que en 2024 y el margen tuvo un alza de 0,2 puntos alcanzando a 28,7% en el periodo.

Negocio financiero

La contribución del negocio financiero aumentó 34,5%, explicado por la mejora en el margen, que alcanzó a 52,3%, 13,7 puntos superior al segundo trimestre de 2024, tanto por la mejora en la gestión interna de la calidad de la cartera, como la regularización del poder adquisitivo de los clientes y menor actividad promocional.

La proporción repactada de la cartera disminuyó a 19,4% del total, ubicándose por debajo de los niveles previos a la pandemia del covid-19.

En línea con la implementación del plan de inyección de recursos en el negocios financiero, la cartera bruta creció más de $5.000 millones, es decir un 4%, al compararse con el cierre del trimestre anterior, llegando a $127.293 millones.

Con estos resultados Hites cerró el primer semestre con pérdidas por $4.564 millones, una mejora de 71,2% frente al saldo negativo de $15.845 millones de enero - junio de 2024, mientras los ingresos bajaron en 1,2% a $152.025 millones.

Al cierre del segundo trimestre de 2025 Hites cuenta con 29 tiendas en el país.

Más sobre:Resultados de empresasHites

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Cambio de Gabinete: Nicolás Grau asume en Hacienda y Álvaro García en Economía

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

Las horas finales de Mario Marcel en el gobierno

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

La catarsis de tres horas del FRVS (con telefonazo a Elizalde) tras remoción de su único ministro

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios
Chile

Tras graves incidentes en Avellaneda: Elizalde y Bullrich anuncian mesa de trabajo conjunta para enfrentar violencia en los estadios

Hinchas de la U. de Chile se manifiestan en la embajada de Argentina tras graves incidentes en partido contra Independiente

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia
Negocios

Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U
El Deportivo

El día después: las imágenes del estadio de Independiente luego de la noche de violencia ante la U

La delicada condición del hincha de la U que cayó al vacío en el estadio de Independiente

Una carta menos para Colo Colo: Juan Pablo Vojvoda se queda en Brasil y dirigirá a un grande

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”
Mundo

Bullrich aborda actuación policial tras graves incidentes en Avellaneda: “Nos sorprende que haya detenidos solo en el lado chileno”

Al menos 6 muertos y más de 50 heridos deja ataque con coche bomba cerca de una base militar en Cali

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos