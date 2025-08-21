Hites reduce sus pérdidas ante aumento en márgenes y mejora en stock de cartera crediticia

La cadena de multitiendas Hites siguió mejorando sus resultados tras el plan de eficiencia anunciado a fines de 2024. Según reportó la compañía a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) en el segundo trimestre tuvo pérdidas por $2.874 millones (US$3,08 millones), lo que, sin embargo, representó una recuperación de 57,9% frente al saldo negativo de $3.958 millones anotado en igual periodo del año pasado.

Esto debido a la mejora de las contribuciones de sus dos negocios: retail y financiero, así como la mayor eficiencia en gastos superior a lo esperado conforme al plan de eficiencia, señaló la empresa.

“Los resultados del segundo trimestre de 2025 demuestran que vamos en la dirección correcta. Hemos logrado una recuperación significativa gracias a la gestión estratégica de nuestros negocios de retail y financiero, con una notable mejora en los márgenes y en la calidad de nuestro stock de cartera”, afirmó Felipe Longo, gerente general de la compañía.

Los ingresos consolidados bajaron 0,8% a $78.345 millones en el segundo trimestre manteniendo el enfoque en ambos negocios en rentabilizarse más que aumentar sus ventas sobre una base del año anterior, añadió la compañía.

Los ingresos del negocio retail, totalizaron $60.377 millones un 0,8% menor que en 2024 y el margen tuvo un alza de 0,2 puntos alcanzando a 28,7% en el periodo.

Negocio financiero

La contribución del negocio financiero aumentó 34,5%, explicado por la mejora en el margen, que alcanzó a 52,3%, 13,7 puntos superior al segundo trimestre de 2024, tanto por la mejora en la gestión interna de la calidad de la cartera, como la regularización del poder adquisitivo de los clientes y menor actividad promocional.

La proporción repactada de la cartera disminuyó a 19,4% del total, ubicándose por debajo de los niveles previos a la pandemia del covid-19.

En línea con la implementación del plan de inyección de recursos en el negocios financiero, la cartera bruta creció más de $5.000 millones, es decir un 4%, al compararse con el cierre del trimestre anterior, llegando a $127.293 millones.

Con estos resultados Hites cerró el primer semestre con pérdidas por $4.564 millones, una mejora de 71,2% frente al saldo negativo de $15.845 millones de enero - junio de 2024, mientras los ingresos bajaron en 1,2% a $152.025 millones.

Al cierre del segundo trimestre de 2025 Hites cuenta con 29 tiendas en el país.