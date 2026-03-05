SUSCRÍBETE
    Hites redujo sus pérdidas en 2025 y ahora se enfoca en potencial de clientes en Región de Valparaíso

    En el conjunto del año la cadena de multitiendas tuvo pérdidas por $11.781 millones, lo que implicó una mejora de 65,8% ($22.642 millones) frente al saldo negativo de $34.423 millones anotado en 2024.

    Patricia San Juan
    Empresas Hites registró una pérdida de $1.085 millones el cuarto trimestre, impactada por el gasto no operacional, con efecto de una sola vez, asociado a la ejecución e implementación de un nuevo plan de eficiencia, que ascendió a $2.500 millones. Sin embargo, la cifra representó una mejora de 90,1% respecto al cuarto trimestre de 2024.

    En su reporte de resultados a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) la compañía señaló que en el conjunto del año tuvo pérdidas por $11.781 millones, lo que implicó una mejora de 65,8% ($22.642 millones) frente al saldo negativo de $34.423 millones anotado en 2024.

    En el cuarto trimestre los ingresos subieron 2,4% interanual a $95.732 millones, mientras que en 2025 bajaron 0,6% a $317.235 millones.

    En tanto, el Ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) llegó a $26.614 millones en 2025, más que triplicando (3,3 veces) lo registrado el año previo.

    “La mejora del Ebitda y del resultado final demuestran que se han ido cumpliendo los hitos establecidos en nuestro plan estratégico. La empresa vuelve a crecer con las recientes inauguraciones de tiendas en San Antonio, Curicó y Buin así como el crecimiento de nuestra cartera. Nuestro foco ahora estará puesto en el crecimiento de clientes en la Región de Valparaíso, zona que vemos el mayor potencial para nuestro negocio financiero”, señaló Felipe Longo, gerente general de Empresas Hites.

    La compañía destacó que las políticas crediticias implementadas durante el año comenzaron a mostrar resultados positivos, con colocaciones concentradas en clientes de mejor perfil crediticio y una consistente mejora en los indicadores de riesgo.

    Crecimiento en colocaciones

    En el cuarto trimestre los ingresos del negocio retail alcanzaron a $76.410 millones, un 1,4% más que en octubre-diciembre de 2024, pese al cierre de dos tiendas durante el período.

    En tanto el negocio financiero, si bien disminuyó en 1,4% su contribución trimestral a nivel acumulado registra un crecimiento de 25,7%, reflejando el impacto de las nuevas políticas crediticias, dijo la compañía.

    “Los resultados del cuarto trimestre reflejan el avance de nuestros negocios, tanto en retail como en el financiero. En este último segmento, el crecimiento de la cartera permitió cumplir el principal objetivo del aumento de capital suscrito durante el año”, agregó Longo.

    En el cuarto trimestre, las colocaciones aumentaron más de 15% respecto al trimestre anterior, superando los $21.000 millones, mientras la cartera bruta alcanzó los $144.851 millones. A su vez, el índice de cartera vencida se ubicó en 10,2%, mejorando 2,5 puntos porcentuales en comparación anual.

    Más sobre:Resultados de empresasHitesRetailValparaíso

