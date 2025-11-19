Huelga de pilotos: Latam anuncia que extenderá la cancelación de algunos vuelos

“Debido a la huelga de pilotos, algunos vuelos desde y hacia Chile entre el 18 y el 24 de noviembre han sido cancelados. Los pasajeros afectados ya fueron informados”.

Este aviso es posible leer en el sitio web de Latam, que nuevamente extendió la cancelación de algunos vuelos debido a la huelga de pilotos. La última fecha anunciada había sido hasta el 22 de noviembre.

Las negociaciones entre el sindicato y la aerolínea ya llevan poco más de una semana, y han resultado en la cancelación de una serie de vuelos.

El sindicato de pilotos de Latam busca volver a las condiciones que mantenían antes de la pandemia, y que cedieron en el 2020 para que la empresa pudiera hacer frente de mejor manera a la emergencia sanitaria que mermó sus operaciones y sus ingresos. Demandas laborales que los pilotos consideraban “moderadas” en relación a las ganancias de la empresa.

Los trabajadores acusaron la semana pasada que la gerencia de la empresa clausuró anticipadamente el proceso de mediación legal que supervisaba la Dirección del Trabajo (DT), a la cual aún le quedaban 5 días en ese entonces. Ahora, con la huelga, las negociaciones se mantienen, aunque sin encontrar aún un punto de encuentro.