BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre

    "Las cancelaciones totales - desde el comienzo de la huelga el 12 hasta el 22 de noviembre - llegarán a afectar a aproximadamente a 31 mil pasajeros", informó la aerolínea, mientras las negociaciones con el sindicato continúan.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    Latam anuncia más vuelos cancelados hasta el sábado 22 de noviembre

    Ya ha pasado casi una semana desde que las negociaciones entre Latam y el sindicato de pilotos de la aerolínea encontraron un punto muerto el martes pasado, y la agrupación decidió irse a huelga. La empresa ha anunciado la suspensión y reprogramación de varios vuelos entre el 12 y el 20 de noviembre, progresivamente ante la extensión de la paralización de los trabajadores.

    Este lunes Latam volvió informar a través de un comunicado cancelaciones de vuelos. Esta vez, extendió las medidas anticipadas hasta el sábado 22 de noviembre.

    "Las cancelaciones totales -desde el comienzo de la huelga el 12 hasta el 22 de noviembre - llegarán a afectar a aproximadamente a 31 mil pasajeros (10 mil pasajeros adicionales a los ya informados), quienes fueron contactados por LATAM y recibieron una solución de viaje acorde a sus necesidades. Casi la totalidad de ellos obtuvo una opción dentro de una ventana de 24 horas respecto a su vuelo original", informó la compañía.

    “La compañía reitera que, pese a su disposición permanente al diálogo, hasta ahora no ha sido posible alcanzar un acuerdo en el marco del proceso de negociación colectiva. LATAM reafirma su compromiso de alcanzar un acuerdo beneficioso para todas las partes, informando que aún es prematuro cuantificar el posible impacto económico que la huelga, lo cual dependerá principalmente de la extensión de ésta", añadió.

    Latam anuncia más vuelos cancelados hasta el sábado 22 de noviembre

    Huelga de pilotos

    El sindicato de pilotos de Latam busca volver a las condiciones que mantenían antes de la pandemia, y que cedieron en el 2020 para que la empresa pudiera hacer frente de mejor manera a la emergencia sanitaria que mermó sus operaciones y sus ingresos. Demandas laborales que los pilotos consideraban “moderadas” en relación a las ganancias de la empresa.

    Los trabajadores acusaron la semana pasada que la gerencia de la empresa clausuró anticipadamente el proceso de mediación legal que supervisaba la Dirección del Trabajo (DT), a la cual aún le quedaban 5 días en ese entonces. Ahora, con la huelga, las negociaciones se mantienen. aunque sin encontrar aún un punto de encuentro.

    El viernes pasado Latam hizo públicos sus resultados financieros del tercer trimestre, donde reportó ganancias acumuladas a septiembre de casi US$1.000 millones, equivalente a un alza de 38% versus el mismo periodo del año pasado. “Estos resultados reflejan la sólida propuesta de valor que se ofrece a los clientes, así como la fortaleza financiera y la disciplina en la gestión de costos de LATAM”, afirmó al respecto Ricardo Bottas, CFO de Latam Airlines Group, el día de liberación de los resultados.

    Ante estos números, el sindicato apuntó a que “Latam sigue consolidando su privilegiada ubicación en la élite de la aviación mundial y las multimillonarias ganancias reportadas ratifican la profunda verdad de nuestra posición”.

    Latam anuncia más vuelos cancelados hasta el sábado 22 de noviembre Rodrigo Garrido

    “Las ingentes ganancias de Latam nos confirman que el objetivo de la compañía durante este proceso de negociación colectiva no es de carácter económico, sino político. Quieren doblegar al sindicato de pilotos que negocia de forma profesional, seria e independiente”, declararon a través de un comunicado.

    “Creíamos que esas prácticas ya no eran parte del repertorio de empresas con estándares de gobernanza basados en conceptos de sostenibilidad, respeto a la autonomía sindical, creación de valor compartido, respeto a los pasajeros e, incluso, a la autoridad que, con profesionalismo y respeto por ambas partes, ha tratado de acercar posiciones sin lograr que los negociadores de la empresa flexibilicen sus posiciones”. añadió el sindicato.

    Lee también:

    Más sobre:AerolíneasHuelgaLatamPilotosVuelos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

    Diputada Carolina Marzán renuncia al PPD tras no lograr escaño al Senado por Valparaíso

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    Lo más leído

    1.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    2.
    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    Kaiser arremete contra Parisi: “No se demoró ni cinco minutos en poner en venta su respaldo político”

    3.
    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    Elecciones 2025: Quiénes son los 23 senadores electos en Chile

    4.
    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    Boric sufre duro golpe que pone en duda la continuidad de su proyecto político

    5.
    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Las sorpresas de las figuras del espectáculo aspirantes al Congreso: Dr. File entra y Pablo Herrera queda fuera

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Qué dijo Trump sobre la posibilidad de tener “conversaciones” con Maduro en medio de las crecientes tensiones

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    Cuáles son los beneficios del ajo para la salud

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    El método Kramer: los candidatos presidenciales, según el comediante

    Servicios

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla
    Chile

    Corte de Antofagasta rechaza solicitud de desafuero de diputado Sebastián Videla

    Jara relativiza el peso de Parisi en la segunda vuelta: “En Chile nadie endosa los votos de una persona a otra”

    Democracia Viva: tribunal vuelve a reagendar preparación de juicio oral y ordena a la Fiscalía entregar antecedentes

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre
    Negocios

    Huelga de pilotos: Latam extenderá cancelación de algunos vuelos hasta el 22 de noviembre

    SMA formula cargos contra Eólica La Estrella por muerte de cóndores andinos

    SQM anota su mayor alza desde inicios de 2020 ante mejora en proyecciones para el litio

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos
    Tendencias

    10 mitos sobre la nutrición que deberían desaparecer, según los expertos

    “Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania

    Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia
    El Deportivo

    Hermanos Medina salen a la conquista del extremo Rally del Atlas en Marruecos y Argelia

    Fiesta en Leipzig: Alemania golea a Eslovaquia y clasifica sin sobresaltos al Mundial de 2026

    Repasa la goleada con que Alemania derrotó a Eslovaquia y clasificó al Mundial 2026

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
    Finde

    Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha

    Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía
    Cultura y entretención

    “Locura”: la escritora argentina Mariana Enriquez se declara obsesionada con Rosalía

    Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo

    Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
    Mundo

    Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA

    Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador

    Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?