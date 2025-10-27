IFC firma préstamo de US$100 millones a Banco Security para impulsar acceso a la vivienda para mujeres

La Corporación Financiera Internacional (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial (GBM), anunció durante este lunes la firma de un préstamo de US$100 millones a Banco Security para fortalecer su cartera de créditos hipotecarios, con un enfoque en préstamos de vivienda dirigidos a mujeres.

La operación tiene como objetivo ampliar y diversificar las fuentes de financiamiento de largo plazo del banco, respaldando al mismo tiempo el crecimiento sostenible del mercado de vivienda en Chile, según explicaron desde IFC.

En el país persiste una brecha de género en el acceso al financiamiento hipotecario. Según datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), solo el 41% de los préstamos hipotecarios se otorgan a mujeres, lo que refleja desafíos estructurales vinculados a la desigualdad salarial y a la menor participación femenina en la fuerza laboral.

Al facilitar el acceso a créditos hipotecarios, la iniciativa de la corporación estimularía la construcción de viviendas y la creación de empleos en toda la cadena de valor del sector, desde la construcción hasta la manufactura de materiales.

“Ampliar el acceso de las mujeres al crédito hipotecario no solo reduce las brechas de género, sino que también genera más empleos y dinamiza la economía local,” afirmó a través de un comunicado la gerente de Instituciones Financieras para Brasil y Cono Sur de IFC, Helena de la Torre.

Mientras que la gerente país de GBM en Chile, Jean-Marc Arbogast, agregó que “con este financiamiento a Banco Security, reafirmamos nuestro compromiso de promover una mayor inclusión financiera y respaldar soluciones sostenibles que mejoren la calidad de vida de las familias en Chile”.

Por su parte, el gerente general de Banco Security, Pablo Jerez, destacó que “para Banco Security, este es un paso significativo, más aún en el contexto de fusión con Banco BICE, al que en 2024 ya se le había otorgado el mismo financiamiento. Esa experiencia previa es un activo fundamental para integrar buenas prácticas, aprendizajes y una visión compartida respecto del rol que debe tener la banca en la reducción de brechas que existen en el acceso al financiamiento y fomentar la autonomía económica femenina”.