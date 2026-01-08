SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    El INE informó que el IPC de diciembre fue de -0,2% y con ello la inflación anual se ubicó en 3,5%, su nivel más bajo desde 2020.

    Por 
    Valeria Vega
     
    Carlos Alonso
    IPC

    El 2025 cerró con un IPC de -0,2%, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Con este registro la inflación acumulada anual llegó a 3,5%, inferior al 4,5% registrado en 2024 y siendo la más baja en los últimos cinco años.

    Dentro de las divisiones que marcaron la baja en la cifra final se encuentra vestuario y calzado (-3,2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%).

    A su vez, los productos específicos que mostraron una disminución en su precio se encuentra el transporte aéreo internacional (-15,9) y packs de comunicaciones (-4,8%).

    Distintos expertos atribuyen la disminución en el precio de estos productos en parte a las ofertas del black friday en noviembre, que inciden en el IPC de diciembre.

    Así lo declara Felipe Alarcón de EuroAmérica, quien agrega que “la variación del IPC de diciembre estuvo en línea con nuestra proyección, pero bajo lo esperado por el mercado, donde influyó de manera importante las ofertas del black friday de fines de noviembre, en particular las ofertas de vestuario y calzado”.

    Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, agrega que ajeno a las ofertas del black friday existen descensos estacionales propios de fin de año, particularmente en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, y ropa y calzado.

    Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, afirma “la baja de inflación de diciembre de -0,2% está dentro de lo esperado por el mercado. Marcando las mayores bajas lo que es vestuario y alimentos, también otros items como viajes internacionales”.

    Vitrinas y articulos navidenos previo a la festividades de diciembre. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Primeros meses del 2026

    Los expertos son optimistas sobre la perspectiva para los primeros meses del 2026. Y por lo mismo se refuerza la visión que ya se anticipaba antes de conocer este registro de que la inflación estará en 3% en el primer trimestre del 2026, incluso algunos lo ven tan pronto como enero.

    Nathan Pincheira, economista de Fynsa, explica que “más que las variaciones mensuales, es interesante saber si van a ser similares a las de 2024. Ahí hay una gran diferencia, ya que enero 2024 tuvo reajuste de tarifas eléctricas, lo que no ocurrirá este año. Solo ese factor haría que la variación interanual con una alta probabilidad llegue a 3,0% en el primer mes del año”, agregó.

    Alejandro Fernández, economista de Gémines, sostuvo que “la inflación debería ser positiva con seguridad en enero y marzo y muy baja en febrero producto de la estacionalidad. En cuanto a las variaciones en doce meses, ya en enero se ubicaría bajo 3% por la salida del efecto de las tarifas eléctricas del mismo mes del año pasado”.

    Similar visión es la que entrega, Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, quien argumenta que estimamos que la inflación llegará a 3% anual tan pronto como enero 2026, e incluso se ubicaría bajo esta cifra durante gran parte del año".

    En paralelo a los ánimos optimistas, los principales riesgos para la inflación de Chile vienen del extranjero, principalmente relacionados con la política cambiaria.

    En ese sentido, Fernández, declara que “no se aprecian riesgos relevantes para la inflación este año, excepto que, si por factores externos, el tipo de cambio vuelve a subir, eso presionaría la inflación en el segundo semestre del año”.

    Adicionalmente, el experto agrega que “una política monetaria excesivamente relajada puede contribuir a generar presiones inflacionarias también por el lado cambiario”.

    Apablaza, en tanto, señala que sus proyecciones se apoyan en “un menor tipo de cambio respecto a 2025, un precio del petróleo estable en torno a US$60 el barril, y una menor incertidumbre a nivel internacional. Cualquier cambio en estos factores podría desencadenar presiones adicionales para la inflación durante 2026″.

    Además, señalan que a nivel interno los riesgos van más por el lado de la demanda. “En la medida que una aceleración en el ritmo de crecimiento de la economía -impulsado, por ejemplo, las mejores perspectivas de inversión-, podrían generar presiones adicionales”.

    Golpe al bolsillo: Este es el monto que alcanza la UF tras el IPC de julio.

    Posible baja en la tasa de interés

    En este escenario optimista para 2026 surge la pregunta de si el Banco Central tiene espacio para seguir bajando su Tasa de Política Monetaria (TPM) que hoy está en 4,5% tan pronto como enero. Y acá no hay una sola mirada: para algunos ha elementos suficientes para que el BC baje la tasa de interés enero, pero para otros es más plausible que lo realice en marzo.

    En el primer grupo se encuentra Scotiabank, quien afirman que “recortar 25 puntos base la TPM este mismo enero se ha transformado en nuestro escenario base”. Misma visión tiene Pincheira, quien apuesta por una reducción en enero.

    En el otro grupo se encuentra Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, quien dice que es más probable que la baja quede para marzo.

    En Bice Inversiones tienen pronósticos similares sobre las próximas definiciones del Banco Central. “Estimamos que en la reunión de enero se producirá una pausa en los recortes de la TPM. Sin embargo, proyectamos dos reducciones de 25 pb. durante el año, específicamente en las reuniones de marzo y junio”, declararon.

    De forma similar, en Fintual consideran que las cifras dan para esperar un nuevo recorte en la Tasa de Interés a a su nivel neutral de 4,25%, el que esperan se materialice en la reunión de marzo.

    Más sobre:IPCinflacióneconomía

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Declaran alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins por la amenaza de incendios forestales

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

    ¿Cómo les habría ido a las inteligencias artificiales en la PAES?

    “Artículo pendiente”: debate en particular de sistema de inteligencia desafía urgencia impuesta por el gobierno

    Lo más leído

    1.
    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anticipa eliminación de permisos, fast track en inversiones y desregulación en la construcción

    2.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    3.
    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    4.
    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    Trump va contra los grandes inversionistas inmobiliarios: busca restringir la compra de viviendas para arriendo

    5.
    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Lluvia hoy: qué sectores de la Región Metropolitana tendrán chubascos durante el día, según el tiempo

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    Bad Bunny en Chile: revisa los accesos, apertura de puertas, horario del Metro y todo lo que debes saber

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    A qué hora es el partido de Atlético vs. Real Madrid por la Supercopa de España

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025
    Chile

    En internación provisoria adolescente de 16 años que lanzó líquido acelerante a funcionario del INBA en 2025

    Detienen a seis personas por tráfico de drogas en Padre Las Casas: cinco de ellos fueron enviados a prisión preventiva

    Declaran alerta temprana preventiva para las regiones Metropolitana y de O’Higgins por la amenaza de incendios forestales

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto
    Negocios

    José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

    Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

    Casen 2024: tasa de pobreza en Chile cae a 17,3%, pero los más pobres dependen cada vez más de subsidios

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio
    Tendencias

    Esta simple acción puede mantener tu cerebro joven, según un estudio

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española
    El Deportivo

    “Te va a echar Florentino...”: el ácido cruce entre Diego Simeone y Vinícius en la Supercopa española

    Hinchas de la UC agotan los abonos de dos galerías del Claro Arena

    Liverpool frena al Arsenal: los Gunners pierden la opción de escaparse en el liderato de la Premier League

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Polémica en los Actor Awards: uno de los premios más importantes del cine de EE.UU. excluye a cintas internacionales

    Aisles lidera el festival Valparaíso Cósmico

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE
    Mundo

    EE.UU.: Funcionarios de Minnesota afirman que el FBI les bloqueó la investigación del tiroteo efectuado por un agente del ICE

    El Secretario General de la ONU lamenta decisión de EE.UU. de retirarse de entidades de la organización

    Lula veta la ley que reduce las penas de Bolsonaro por intento golpista

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo