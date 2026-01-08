Inflación cierra 2025 en su menor nivel en cinco años y expertos reafirman perspectiva de que estará en 3% en primer trimestre

El 2025 cerró con un IPC de -0,2%, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado. Con este registro la inflación acumulada anual llegó a 3,5%, inferior al 4,5% registrado en 2024 y siendo la más baja en los últimos cinco años.

Dentro de las divisiones que marcaron la baja en la cifra final se encuentra vestuario y calzado (-3,2%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,4%).

A su vez, los productos específicos que mostraron una disminución en su precio se encuentra el transporte aéreo internacional (-15,9) y packs de comunicaciones (-4,8%).

Distintos expertos atribuyen la disminución en el precio de estos productos en parte a las ofertas del black friday en noviembre, que inciden en el IPC de diciembre.

Así lo declara Felipe Alarcón de EuroAmérica, quien agrega que “la variación del IPC de diciembre estuvo en línea con nuestra proyección, pero bajo lo esperado por el mercado, donde influyó de manera importante las ofertas del black friday de fines de noviembre, en particular las ofertas de vestuario y calzado”.

Priscila Robledo, economista jefa de Fintual, agrega que ajeno a las ofertas del black friday existen descensos estacionales propios de fin de año, particularmente en los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas, y ropa y calzado.

Pavel Castillo, economista y gerente de Intelligence en Corpa, afirma “la baja de inflación de diciembre de -0,2% está dentro de lo esperado por el mercado. Marcando las mayores bajas lo que es vestuario y alimentos, también otros items como viajes internacionales”.

Vitrinas y articulos navidenos previo a la festividades de diciembre. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Primeros meses del 2026

Los expertos son optimistas sobre la perspectiva para los primeros meses del 2026. Y por lo mismo se refuerza la visión que ya se anticipaba antes de conocer este registro de que la inflación estará en 3% en el primer trimestre del 2026, incluso algunos lo ven tan pronto como enero.

Nathan Pincheira, economista de Fynsa, explica que “más que las variaciones mensuales, es interesante saber si van a ser similares a las de 2024. Ahí hay una gran diferencia, ya que enero 2024 tuvo reajuste de tarifas eléctricas, lo que no ocurrirá este año. Solo ese factor haría que la variación interanual con una alta probabilidad llegue a 3,0% en el primer mes del año”, agregó.

Alejandro Fernández, economista de Gémines, sostuvo que “la inflación debería ser positiva con seguridad en enero y marzo y muy baja en febrero producto de la estacionalidad. En cuanto a las variaciones en doce meses, ya en enero se ubicaría bajo 3% por la salida del efecto de las tarifas eléctricas del mismo mes del año pasado”.

Similar visión es la que entrega, Valentina Apablaza, economista del OCEC-UDP, quien argumenta que estimamos que la inflación llegará a 3% anual tan pronto como enero 2026, e incluso se ubicaría bajo esta cifra durante gran parte del año".

En paralelo a los ánimos optimistas, los principales riesgos para la inflación de Chile vienen del extranjero, principalmente relacionados con la política cambiaria.

En ese sentido, Fernández, declara que “no se aprecian riesgos relevantes para la inflación este año, excepto que, si por factores externos, el tipo de cambio vuelve a subir, eso presionaría la inflación en el segundo semestre del año”.

Adicionalmente, el experto agrega que “una política monetaria excesivamente relajada puede contribuir a generar presiones inflacionarias también por el lado cambiario”.

Apablaza, en tanto, señala que sus proyecciones se apoyan en “un menor tipo de cambio respecto a 2025, un precio del petróleo estable en torno a US$60 el barril, y una menor incertidumbre a nivel internacional. Cualquier cambio en estos factores podría desencadenar presiones adicionales para la inflación durante 2026″.

Además, señalan que a nivel interno los riesgos van más por el lado de la demanda. “En la medida que una aceleración en el ritmo de crecimiento de la economía -impulsado, por ejemplo, las mejores perspectivas de inversión-, podrían generar presiones adicionales”.

Posible baja en la tasa de interés

En este escenario optimista para 2026 surge la pregunta de si el Banco Central tiene espacio para seguir bajando su Tasa de Política Monetaria (TPM) que hoy está en 4,5% tan pronto como enero. Y acá no hay una sola mirada: para algunos ha elementos suficientes para que el BC baje la tasa de interés enero, pero para otros es más plausible que lo realice en marzo.

En el primer grupo se encuentra Scotiabank, quien afirman que “recortar 25 puntos base la TPM este mismo enero se ha transformado en nuestro escenario base”. Misma visión tiene Pincheira, quien apuesta por una reducción en enero.

En el otro grupo se encuentra Patricio Rojas, de Rojas y Asociados, quien dice que es más probable que la baja quede para marzo.

En Bice Inversiones tienen pronósticos similares sobre las próximas definiciones del Banco Central. “Estimamos que en la reunión de enero se producirá una pausa en los recortes de la TPM. Sin embargo, proyectamos dos reducciones de 25 pb. durante el año, específicamente en las reuniones de marzo y junio”, declararon.

De forma similar, en Fintual consideran que las cifras dan para esperar un nuevo recorte en la Tasa de Interés a a su nivel neutral de 4,25%, el que esperan se materialice en la reunión de marzo.