Informe de Aduanas: intercambio comercial sube 8% en 2025 y exportaciones a EEUU anotan mayor salto en el año de los aranceles

A quince días de iniciado el año, el Servicio Nacional de Aduanas emitió el Anuario estadístico 2025 dando cuenta del alza del comercio exterior de Chile en un 8% respecto del año anterior, con fuertes incrementos en los envíos nacionales a Estados Unidos e India.

En 2025, en comercio exterior, Chile alcanzó un intercambio comercial (exportaciones más importaciones) de US$189.132 millones. Esto significó un aumento del 8% respecto del año 2024, lo que se traduce en US$14.051 millones. Dicho crecimiento fue impulsado por el incremento en las importaciones y exportaciones, con un 9,5% y un 6,6%, respectivamente.

Respecto al principal socio comercial, este fue Asia, con un 47,8% de participación total, un 10% más que en 2024, con China, Japón y Corea del Sur en el top. Le sigue América con un 36,8% de participación, con Estados Unidos, Brasil y Argentina. En tercer lugar quedó Europa con un 14,7% de participación, con Alemania, España y Francia.

China sigue liderando el podio en intercambio comercial con un 32,3% de participación y un total de US$61.172 millones. Asimismo en materia de exportación de bienes mineros, principalmente minerales de cobre y sus derivados, con una participación del 35,9% y un total de US$23.762 millones, equivalente a un 17% más que el año 2024.

Salta a la vista la posición que tomó India durante 2025 tras anotar un alza de 42,2% respecto del año anterior, representando en un 2,8% del intercambio total y una participación del 3,7% en la exportación de minerales de cobre y sus concentrados, además de una apuesta del país asiático por el oro chileno, evaluada en US$1.104 millones. Asimismo sorprende Vietnam con un alza de 40,6%, lo que representó un 1% del intercambio total, marcado por un alza en las importaciones en un 49,7%, un 2% del total.

Exportaciones

Las exportaciones subieron un 6,6% respecto del año anterior, subiendo de US$101.350 millones a US$108.073 millones. Este acrecimiento estuvo marcado por un alza de 18,1% de exportación de servicios y de 10,6% del sector minero. Cabe mencionar que el mes de mayor valor de las exportaciones fue diciembre, con US$10.151 millones, representando un 9,4% del total.

Destacaron las importantes alzas de los envíos a Estados Unidos, de 10,7%, nuestro segundo socio comercial y también a India, hacia donde aumentaron 53,6%, ratificando su sexto lugar entre los principales destinos para los productos chilenos.

Foto: AtonChile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

En el caso del sector minero, que representó el 61,2% del total de exportaciones , si bien, China participó un 29,3% versus el 8,2% de Estados Unidos, el país americano anotó una alza de 35,1% respecto del año anterior.

Al igual que en 2024, el año estuvo liderado en un 53,7% por los minerales de cobre y sus concentrados (anotando un alza de 16,2%), con la participación principal de China correspondiente al 67%. A ello le siguió el crecimiento del oro en un 137,8%, ayudando a compensar la caída de otros minerales, tales como el litio, que registró una baja del 13,6%.

Respecto al mineral de exportación por excelencia de nuestro país, el cobre, anotó una contracción del 4,4% marcada por el alza del precio del metal casi exponencial desde abril de 2025 hasta el 30 de diciembre, llegando a los US$5,53 por libra, un máximo histórico.

En el caso del no minero, que representó un 35,2%, la participación de Estados Unidos, con un 7,5%, dejó a China en segundo lugar, con un 6,7%. Los salmones y truchas se mantuvieron como los principales productos exportados del sector seguidos por las uvas y cerezas, pese a que presentaron caídas del 22,3% y 13,5%. En el caso de las avellanas y las nueces de nogal, éstas anotaron porcentajes positivos, registrando un alza de 111,9% y 53,1%, respectivamente. En el caso del vino, las exportaciones cayeron un 3% respecto de 2024.

Importaciones

Las importaciones chilenas alcanzaron US$87.035 millones de dólares. El mejor mes en importaciones, medido por valor, fue julio, con un total de US$8.480 millones.

Dichos números significaron un crecimiento del 9,5% respecto del año 2024. Los principales proveedores fueron China, con un 27,4%, Estados Unidos, con un 18,1% y Brasil, con 9%, representando entre las tres naciones un 44,5% del total.

Respecto a los sectores, los no combustibles lideraron, al igual que en 2024, con un 84,8% del total. Respecto a los productos que marcaron la tendencia al alza fueron: resto, maquinarias aparatos y sus partes, con un 20,8% más; vehículos automóviles para transporte de mercancías, con un 23,7% más; y motores y generadores eléctricos, con un 175,5% más.

Para el caso de los combustibles y lubricantes minerales, disminuyeron en un 8,6% respecto del año anterior. El crudo disminuyó 14,1%, gasolina vehículos terrestres retrocedió un 30% y el petróleo diésel cayó un 2,6%. En la otra vereda, el gas natural gaseoso anotó un alza del 17,7% seguido del licuado, con un alza del 7,8%.