Informe ve que Chile debe ampliar la canasta exportadora a India más allá del cobre

El Presidente Gabriel Boric está finalizando su gira por India. En lo económico, lo principal ha sido que se iniciarán las conversaciones para el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral (CEPA) y con ello se buscan ampliar la canasta exportadora.

Y si bien el crecimiento de las exportaciones chilenas a India en 2024 lo ha convertido como destino clave para los envíos nacionales, un análisis de Universidad Uniacc advierte que el alza en la demanda de cobre podría no sostenerse en el mediano plazo, si no se abordan algunos temas críticos.

El análisis señal que el crecimiento de exportaciones de Chile a India ha respondido a factores de déficit de producción local desde 2018, debido al cierre de la principal fundición de cobre de India, Sterlite Cooper, lo que obligó al país a recurrir a proveedores externos.

“Chile, con su vasta industria cuprífera, ha sido uno de los mayores beneficiados por esta brecha. No obstante, en 2024 comenzó a operar la nueva fundición Kutch Copper Ltd, propiedad de Adani Enterprises, con una capacidad inicial de 0,5 millones de toneladas por año y su futura expansión a 1 millón de toneladas en 2028-2029, lo que permitirá a India reducir su dependencia de importaciones”, explica el decano de la Facultad de Negocios y Tecnología de Uniacc y líder del análisis, Rodrigo Gálvez Peirano.

Según Gálvez Peirano, el fuerte crecimiento económico de India, proyectado en 6,5% para 2025, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), seguirá impulsando sectores estratégicos que dependen del cobre, como la infraestructura urbana, la fabricación de electrodomésticos y, especialmente, el desarrollo de energías renovables, donde el metal juega un papel esencial en la producción de baterías, cables eléctricos y sistemas de almacenamiento energético. Por ello, el consumo per cápita de cobre en India, que actualmente se encuentra en 0,6 kg, se proyecta que aumente a 1 kg para 2025, reflejando además la expansión de la industria tecnológica.

Faenas en Chuquicamata, Calama, 27 de noviembre de 2012. Fotos para CODELCO / ROBERTO CANDIA

Por ello, recalca que esta tendencia de alto consumo externo podría ralentizarse a medida que la producción nacional India recupere su capacidad operativa.

Por otro lado, si bien en 2024 India ha sido el mercado con mayor crecimiento en importaciones de cobre chileno, China sigue siendo el principal comprador de este metal. De acuerdo con datos de ProChile, las exportaciones de productos no cobren y no litio a China alcanzaron US$ 9.113 millones este año, con un crecimiento de 5,1% respecto de 2023. Corea del Sur y Japón, aunque importadores estables de cobre chileno, no han experimentado variaciones significativas en sus compras en el último año.

De cara al futuro, el desafío para Chile será fortalecer su presencia en India mediante la diversificación de su oferta exportadora y la negociación de acuerdos comerciales que permitan reducir barreras arancelarias, las que hoy limitan la competitividad de ciertos productos, como los vinos y las frutas frescas.

Litio y pulpa de celulosa

Más allá del cobre, los envíos chilenos a India han comenzado a diversificarse. En 2024, las exportaciones de productos agrícolas y bienes no mineros alcanzaron cifras récord, lo que indica una ampliación en la demanda india por productos chilenos. A su vez, se espera que la creciente industrialización india genere una mayor demanda de litio y pulpa de celulosa en el futuro cercano.

No solo bienes

La relación entre Chile e India no se limita al comercio de bienes. En la última década, ambos países han fortalecido su cooperación en distintos ámbitos, desde inversiones estratégicas hasta intercambio académico y cultural. En 2014, Chile amplió su Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) con India, lo que permitió mejorar las condiciones comerciales y diversificar la oferta exportadora.

Además, empresas indias como Mahindra & Mahindra y TATA Group han incrementado su presencia en Chile, consolidando a India como un actor cada vez más relevante en la economía nacional.

El intercambio cultural también ha sido un pilar en la relación bilateral. Desde el primer acuerdo firmado en 1993, se han desarrollado iniciativas conjuntas en educación, con universidades que han promovido programas de intercambio y proyectos de investigación colaborativos.

“India es un mercado clave, pero también altamente dinámico y sujeto a cambios. Chile debe mirar más allá del cobre y apostar por productos que puedan sostenerse en el largo plazo en este destino, además de buscar acuerdos que faciliten un acceso más competitivo”, concluye Gálvez Peirano.