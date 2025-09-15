Ingevec emite bonos por casi US$54 millones para financiar proyectos de viviendas

La empresa constructora e inmobiliaria Ingevec anunció este lunes una colocación de bonos en el mercado local, mediante el cual recaudó un total de UF1.300.000, equivalentes a casi US$54 millones. "Se convierte así en la colocación de bonos más grande del sector inmobiliario y construcción en lo que va del año“, afirmó la compañía a través de un comunicado.

En concreto, los bonos de serie E tienen fecha de vencimiento el 15 de septiembre del 2032, y alcanzan una tasa de colocación de UF+5,25% anual.

La compañía informó que los recursos obtenidos de esta colocación serán destinados en dos propósitos. El 20% del monto será utilizado para refinanciar pasivos.

La mayor parte, el 80% de lo recaudado se ocupará para inversiones de la compañía. Ingevec aseguró que los destinará principalmente a proyectos residenciales enfocados en las unidades DS19 y por debajo de las UF4.000, las cuales se encuentran beneficiadas por el subsidio a la tasa para compra de viviendas nuevas. Esto “se facilita con el plazo de 7 años que se obtuvo en el proceso”, afirmó Ingevec.

“Esta operación es una importante muestra de confianza del mercado de capitales en Ingevec, más aún considerando el difícil contexto por el que atraviesa actualmente la industria. Ello nos permitirá aprovechar de mejor manera las oportunidades existentes en el mercado y enfrentar nuestro plan de inversiones hacia el futuro”, destacó el Gerente General de Ingevec, Rodrigo González.

“Esta exitosa colocación viene a complementar el trabajo que hemos realizado durante los últimos 5 años, en los cuales hemos logrado sortear con éxito las dificultades del mercado, reduciendo nuestro nivel de endeudamiento y obteniendo rentabilidades sobre el patrimonio mayores al 15%”, agregó Rodrigo González.