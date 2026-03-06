SUSCRÍBETE
    Ingevec subió sus ganancias en 2025 y ve positivas perspectivas para sus negocios de construcción e inmobiliario este año

    En el conjunto del año la compañía tuvo utilidades por $18.688 millones lo que representó un alza de 52,6% en comparación a las anotadas en 2024.

    Por 
    Patricia San Juan
    Ingevec subió sus ganancias en 2025 y ve positivas perspectivas para sus negocios de construcción e inmobiliario este año.

    La constructora e inmobiliaria Ingevec registró el cuarto trimestre ganancias por $4.615 millones, superiores en 63,4% a las anotadas en igual periodo del 2024.

    En el conjunto de 2025, en tanto, la compañía tuvo utilidades por $18.688 millones lo que representó un alza de 52,6% en comparación a las anotadas el año anterior.

    En su reporte de resultados ante la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) Ingevec señaló que “la compañía cierra el 2025 con un aumento del resultado operacional, un alto backlog (proyectos en ejecución) y una mejor estructura de pasivos. El alto backlog de la constructora sustenta una elevada actividad para los próximos períodos, mientras que en la inmobiliaria, la alta venta, escrituración y recuperación de capitales, respaldan la ejecución del plan de inversión 2026 que incluye el inicio de construcción de 11 nuevos proyectos".

    Los ingresos subieron 18,8% interanual en el cuarto trimestre a 85.277 millones y en el 2025 avanzaron 19,5% a $290.119 millones.

    La compañía precisó que el crecimiento de las ventas en 2025 se explicó principalmente “por una mayor actividad en la construcción a raíz de una mayor adjudicación de contratos en los últimos períodos, y una mayor productividad en las obras y menores costos”.

    Ingeniería y Construcción

    La compañía indicó que en el detalle por segmentos Ingeniería y Construcción (I&C) reportó una utilidad de $12.587 millones representando un aumento interanual de 93,5%. Esto como consecuencia de un incremento en el margen bruto relacionado a la normalización de los costos de construcción y mejoras en la productividad, sumado a un mayor nivel de ventas.

    Los ingresos crecieron un 19,7% debido a una mayor adjudicación de contratos durante el 2025, alta adjudicación que continuará el 2026.

    La adjudicación a diciembre fue de UF 9,1 MM aumentando un 32,1%, destacando el contrato DS49 de La Chimba en Antofagasta de UF 1,4 MM y el contrato DS19 de Cerrillos en Santiago de UF 1,5 MM .

    El backlog a diciembre de 2025 es de $636.649 millones un 37,2% superior al backlog a diciembre de 2024, a raíz de una mayor adjudicación en los últimos períodos y una importante cantidad de obras por iniciar de la Inmobiliaria durante el 2026.

    “Considerando la venta promedio de los últimos 12 meses del segmento de I&C, el backlog corresponde a 27,0 meses de venta. Esto proporciona una base sólida de actividad para los próximos períodos”, dijo Ingevec.

    Agregó que a la fecha, la empresa mantiene 49 contratos de construcción en ejecución, con una mayor presencia en la Región Metropolitana, destacando proyectos de tipo comercial, industrial y habitacional.

    Inmobiliaria

    El segmento Inmobiliariotuvo una utilidad a diciembre de 2025 de $5.052 millones, aumentando 56,9%. “Las promesas proporcionales habitacionales a diciembre alcanzaron UF 2.612.309, lo cual representa un aumento de 20%, impulsado por la estrategia comercial que ha llevado Ingevec y por la nueva ley de subsidio a la tasa hipotecaria que beneficia a unidades bajo UF 4.000, segmento en el que se encuentra más del 90% de nuestra oferta”, señaló Ingevec.

    Por otro lado, dijo, la oferta disponible proporcional alcanza UF 5.755.552, aumentando un 36,3% a/a, debido a 8 nuevos proyectos lanzados durante el 2025, con lo que un 55,8% de la oferta queda compuesta por unidades en blanco.

    Las escrituras proporcionales alcanzaron las UF 2.120.338 lo cual representa una disminución de 28,4%, baja refleja el inusual alto nivel registrado el 2024, explicó la compañía.

    El aumento de 25,7% en la escrituración registrada entre el segundo semestre y primer semestre del 2025 da cuenta del impacto de la estrategia comercial de Ingevec y de la nueva ley de subsidio a la tasa hipotecaria.

    En tanto, el backlog habitacional proporcional por escriturar aumentó un 14% , alcanzando a UF 3.896.883. Este aumento refleja un mayor nivel de ventas, que se compone principalmente de unidades en blanco y verde aún no escriturables.

    En 2025 se lanzaron 8 proyectos, agregándose 1 más el cuarto trimestre y se inició la construcción de 6 proyectos, agregándose 2 nuevos proyectos el cuarto trimestre. Ingevec indicó que el 2026 iniciará la construcción de 11 nuevos proyectos.

    Considerando el promedio de escrituración de los últimos 12 meses, el stock disponible para entrega inmediata se agotaría en 6,5 meses, mientras que, considerando el promedio de venta de los últimos 12 meses, la oferta total disponible se agotaría en 25,0 meses, indicador que se compara favorablemente con el promedio de la industria, dijo la compañía.

    Inversiones y Rentas

    En el segmento de inversiones y rentas la compañía dijo que los Hoteles de Chile y Perú han logrado aumentar constantemente las tarifas y la ocupación, alcanzando una ocupación consolidada de 67% el 2025, 3 puntos porcentuales mayor a la del mismo periodo del año anterior.

    Los ingresos de los hoteles aumentaron un 5,9% mientras que su resultado operacional se mantuvo a un nivel similar. A nivel de segmento se registró una utilidad neta de $1.049 millones a diciembre de 2025, disminuyendo 58,4%, reflejando la mayor revalorización de activos reconocida el 2024.

    Ingevec destacó que en el segmento de Renta residencial los 7 proyectos se encuentran en proceso de arrendamiento y los edificios se están arrendando a una gran velocidad y con tarifas alrededor de 0,28 UF/m2. Añadió que de los 7 en arriendo actualmente hay 6 con ocupación sobre el 90%, y el último que comenzó en jun-25 alcanza un 54%.

