    Intercambio comercial: ¿Qué le compra Chile a Venezuela y qué productos son los que se exportan a ese país?

    El intercambio comercial entre Chile y Venezuela ascendió a US$124 millones en 2024, una cifra considerablemente mayor en comparación con 2019, cuando solo alcanzó US$57 millones.

    La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de fuerzas estadounidenses ha generado movimientos en los mercados mundiales, especialmente en las acciones de las grandes petroleras norteamericanas y, de manera más acotada, en el precio del petróleo.

    Venezuela es miembro fundador de la OPEP y las exportaciones de crudo son relevantes para su estructura económica.

    Según cifras de la Dirección de Estudios de la Subsecretaria de Relaciones Internacionales (Subrei), con datos completos de 2024, Venezuela totalizó exportaciones de bienes por US$ 13.600 millones.

    El principal producto exportado fue precisamente el petróleo. En conjunto, estos envíos representaron el 72,2% del total de bienes exportados y alcanzaron un monto de US$ 9.850 millones.

    El resto de los productos representó una participación marginal dentro de la canasta exportadora venezolana, en comparación con el crudo. Así, otros derivados del petróleo -como el coque de petróleo, el betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso- representaron el 3,3% de los envíos.

    Por su parte, los alcoholes acíclicos y sus derivados concentraron un 3,2%, mientras que los desperdicios y desechos (chatarra) de fundición, hierro o acero, incluidos los lingotes de chatarra de hierro o acero, representaron un 2,3%.

    Comercio bilateral con Chile

    La relación comercial entre Venezuela y Chile difiere de su relación con el resto del mundo. Aunque el petróleo es el bien más exportado por el país sudamericano, no es el producto que más importa Chile.

    El intercambio comercial entre ambos países ascendió a solo US$ 124 millones en 2024, una cifra considerablemente mayor en comparación con 2019, cuando solo alcanzó US$57 millones.

    Los principales bienes exportados desde Chile a Venezuela corresponden a alimentos y productos agroindustriales. La lista la encabezan los purés y jugos de tomate, que totalizaron US$14,3 millones en 2024.

    Les siguen los granos aplastados o en copos de avena, por US$9,8 millones; la pasta química de madera, por US$5,3 millones; las uvas y pasas morenas, por otros US$4,8 millones; granos de avena mondados, por US$4,6 millones; salmones enteros y congelados, por US$3,8 millones; y manzanas frescas de distintas variedades -Royal Gala, Richared Delicious y Granny Smith-, que en conjunto suman US$9,4 millones.

    Qué productos se exportan a Venezuela y qué se importa

    En tanto, entre los principales productos importados por Chile no se encuentra el petróleo. El primer lugar de la lista -según datos de la Subrei correspondientes a 2024- lo ocupa la urea, un compuesto químico utilizado principalmente como fertilizante. Este producto totalizó un intercambio comercial por US$6,6 millones.

    Luego se ubican el carbono, que totalizó US$1,4 millones; otras preparaciones alimenticias, por US$1 millón; el ron, por US$0,8 millones; y los barquillos y obleas, por US$0,6 millones.

