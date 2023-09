IPSA cierra con ganancias mientras Wall Street ve con preocupación inminente cierre del gobierno

Las bolsas globales terminaron sus operaciones con cifras mixtas, en una jornada marcada por una serie de datos de relevancia, y también ante el cierre inminente del gobierno de EEUU, tras no alcanzar un acuerdo en la Cámara de Representantes.

El IPSA subió un 0,18% este viernes, y acumuló un alza de 0,84% en el tercer trimestre. Así encadenó siete trimestres consecutivos de ganancias. Este viernes se conoció la tasa de desempleo y la producción industrial en nuestro país, mientras que el trimestre ha estado marcado por la decisión de tasas de los principales bancos centrales del mundo.

“En Chile conocimos la tasa de desempleo del trimestre junio-agosto, la que subió hasta 9,0% (8,9%e y 8,8% anterior). Si bien la noticia desde el punto de vista fundamental es negativa, este mayor desempleo permitiría que el Banco Central tenga más espacio para bajar la tasa de política monetaria (TPM) desde su actual nivel de 9,5%, en la próxima reunión a celebrarse los días 25 y 26 de octubre”, dijo Guillermo Araya.

Wall Street finalizó sus operaciones con cifras mixtas, sin embargo acumuló importantes bajas trimestrales. Entre junio y septiembre el S&P 500 cedió un 3,8%, el Nasdaq un 4,3%, y el Dow Jones un 2,8%.

“En EE. UU., se informó el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) de agosto: subyacente mensual 0,1% (vs 0,2%e y anterior), subyacente interanual 3,9% (vs 3,9%e y 4,3% anterior revisado desde 4,2%). También se dio a conocer el índice de Confianza del Consumidor final de septiembre de la Universidad de Michigan 68,1 puntos (67,7 preliminar vs 69,5 anterior) y otros datos de dicha Universidad donde destacó la Expectativas de Inflación a 1 año de 3,2% interanual (vs 3,1%e y 3,5% anterior)”, agregó Araya.

La atención se ha centrado en los pasos que dará la Fed con respecto a la tasa de interés, luego que en su última reunión dejaran la puerta abierta a una subida más este año. Sin embargo, la preocupación estos días tiene que ver con que el Partido Republicano rechazó una ley de financiamiento que evitaría el cierre del gobierno a partir del 1 de octubre.

En Europa los mercados subieron, sin embargo el índice paneuropeo Euro Stoxx 600 acumuló una baja de 2,9% en el trimestre.