IPSA comienza la última semana del año con ganancias y está en su mayor nivel en más de 4 meses

Arranca la última semana del año y los mercados empiezan con cifras positivas. La bolsa de Santiago opera con ganancias

El IPSA sube un 0,84% a 6.206,34 puntos. Está en su mayor nivel desde el 16 de agosto de este año. En lo que va del mes acumula un alza de 6,7%, y una subida de 17,94% en lo que va del año.

“El IPSA sube impulsado al alza por el buen desempeño de las acciones de SQM-B que suben un 3,35% a $54.670 por acción. También suben las acciones de CAP en un 2,84% a $6.890 ante la escalada en el precio del hierro en China”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

Los mercados europeos permanecen cerrados este martes, por feriado de Navidad, mientras que Wall Street inicia la semana con cifras positivas, tras haber permanecido sin operaciones este lunes.

El impulso continúa luego que la Fed sugirió que podría bajar las tasas a contar de 2024. Los datos inflacionarios que se han conocido en los últimos días sugieren que esto podría ocurrir pronto.

“En EE.UU., sólo destaca el Índice de Precio de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no desestacionalizado de octubre, el que en tasa mensual subió un 0,6% (vs 0,7% anterior), mientras en tasa interanual subió un 4,9% (vs 5,0%e y 3,9% anterior). Maersk anunció que reanudaría las rutas marítimas a través del Mar Rojo ante el despliegue de una operación militar dirigida por Estados Unidos para garantizar la seguridad del comercio en la zona. Mientras que la alemana Hapag-Lloyd (filial de Vapores) decidirá el miércoles cómo procederá con sus rutas en el mar Rojo luego de tener suspendidos sus envíos por dicha ruta”, agregó Araya.