IPSA opera a la baja en sesión marcada por datos de China

La bolsa de Santiago abre la jornada a la baja, tras anotar nuevos máximos históricos la semana pasada. La sesión ha estado marcada por débiles datos macroeconómicos provenientes de China.

El IPSA cae un 0,17% a 6.120,09 puntos.

“Ayer por la noche conocimos datos de China que apuntan a una desaceleración mayor de la esperada en el consumo privado en junio (ventas minoristas +3,1% interanual vs +3,3%e y +12,7% anterior), aunque con la producción industrial algo mejor (+4,4% i.a. vs +2,5%e y +3,5% previo). Por su parte, el PIB del 2T23 creció con fuerza en tasa interanual (base de comparación muy baja en 2T22 por los confinamientos por Covid), aunque lo hizo bajo lo esperado (+6,3% vs +7,1%e y +4,5% en 1T23), mostrando una clara desaceleración en términos intertrimestrales (+0,8% vs +2,2% en 1T23)”, dijo Guillermo Araya de Renta 4.

El PIB de China ha sido uno de los datos más relevantes de la jornada.

“Los datos provenientes de China no son tan alentadores, mientras la desaceleración por el lado del consumo hace presagiar nuevos estímulos económicos”, agregó Araya.

Wall Street opera con ganancias, tras acumular sólidas alzas en la semana previa. La atención de los inversionistas se centra en una ola de resultados corporativos. En estos días se conocerán los de Netflix y Tesla.

Los mercados europeos, por su parte, retroceden tras anotar ganancias semanales, animadas por la posibilidad de que la Fed adelante el fin del ciclo de alza de tasas, tras datos inflacionarios más alentadores.