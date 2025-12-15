iRobot se declara en quiebra ¿Qué pasará con los robots aspiradora Roomba?

iRobot Corp., la compañía detrás de la popular aspiradora robot Roomba, anunció su declaración de bancarrota voluntaria bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

El movimiento, calificado como un proceso de reestructuración “pre-acordado” (pre-packaged), es un paso clave para concretar su adquisición total por parte de la empresa china Shenzhen Picea Robotics Co., Ltd. y su filial Santrum Hong Kong Co., Limited.

Qué pasará con los robots aspiradores Roomba

De acuerdo a medios de prensa estadounidenses como The Business Time , los datos liberados en el proceso revelan que la adquisición no es una simple compra, sino una compleja reestructuración de deuda.

Los documentos judiciales estiman que iRobot cuenta con activos y pasivos en un rango similar, entre $100 millones y $500 millones, reflejando la crítica situación financiera, reportó Investing.

Picea Robotics, que ya era el principal fabricante por contrato de iRobot, se convirtió en su acreedor más importante tras adquirir una porción sustancial de la deuda.

Este acuerdo pone fin a meses de incertidumbre para la pionera de la robótica, cuyos problemas se agudizaron tras el colapso de su adquisición de $1.700 millones por parte de Amazon en enero de 2024, debido a preocupaciones antimonopolio de la Unión Europea.

A pesar del turbulento proceso legal y financiero, la administración de iRobot fue enfática en asegurar la continuidad del servicio para sus millones de clientes a nivel global.

“Durante el proceso de bancarrota anticipada, iRobot continuará operando con normalidad, sin interrupciones previstas en la funcionalidad de su aplicación, los programas para clientes, los socios globales, las relaciones con la cadena de suministro ni el soporte continuo de sus productos,” indicó el CEO Gary Cohen.