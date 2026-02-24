SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    La aseguradora de UHG, cuestionó un fallo de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección del padre de un niño que sufre una enfermedad degenerativa y que ordenó financiar tratamiento en Estados Unidos. La empresa exige al Estado un pago de $ 2.745 millones.

    Por 
    Leonardo Cárdenas
     
    Sofía López
    24 Octubre 2022 Fachada isapre Banmedica Foto: Andres Perez Andres Perez

    “Un Millón de Puertas para Miguel”. Con ese lema, los padres de un niño de 11 años que padece distrofia muscular de Duchenne, buscaban recaudar $3.500 millones en 2025 para financiar un tratamiento experimental en Estados Unidos. Ese mismo año otro menor de 5 años recibió el mismo tratamiento en un caso de amplia repercusión: su madre caminó desde Ancud (Chiloé) a La Moneda (Santiago) buscando ayuda.

    El 13 de enero de 2026, Isapre Banmédica -filial de UHG- interpuso una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile ante el 2° Juzgado Civil de Santiago, exigiendo el pago de $2.745 millones.

    Según el prestador de salud privada, dos fallos de la Corte de Apelaciones de Santiago y posteriormente de la Corte Suprema le provocaron un “daño material, bajo la especie de daño emergente”.

    Este caso se originó judicialmente el 23 de enero de 2025, cuando Miguel Angel Cortés interpuso, en representación de su hijo, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago a fin de que la isapre cubriera los gastos de salud de su hijo, quien sufre la enfermedad distrofia muscular de Duchenne.

    El tratamiento médico consistía en suministrar Elevidys, un medicamento que solo se aplica en Estados Unidos, en el Neurology & Neuromuscular Care Center.

    El 7 de abril de 2025, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso, estimando en su sentencia que la isapre no había actuado de manera ilegal ni arbitraria. En concreto, el tribunal de alzada capitalino estimó que el medicamento no estaba contemplado en la cobertura normal del plan y no estaba registrado en el Instituto de Salud Pública. Además, consideró que la isapre había aplicado las reglas vigentes del contrato y la normativa sanitaria. La isapre había ofrecido cobertua bajo la modalidad de Cobertura Adicional para Enfermedaddes Catastróficas (CAEC).

    Sin embargo, el 13 de junio de 2025 la Corte Suprema revocó la sentencia y ordenó a Isapre Banmédica financiar el medicamento Elevidys, porque estimó que en este caso debía protegerse el derecho a la vida e integridad del menor por sobre consideraciones contractuales o administrativas.

    El 1 de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones, al ejecutar el fallo, ordenó que el financiamiento fuese completo, sin tope.

    El 22 de septiembre de 2025 se le administra al paciente el medicamento en Estados Unidos, tras el pago total realizado por Banmédica.

    Sin embargo, el 3 de octubre de 2025 la Corte Suprema aclaró que la cobertura debía hacerse conforme al plan de salud, es decir, con tope.

    Costos

    Según la isapre, el primer fallo de la Corte Suprema fue más allá de la legalidad vigente.

    “Es decir, si se entendía que la sentencia de la Excma. Corte Suprema de 13 de junio de 2025, había ordenado dar cobertura al medicamento Elevidys en el caso del menor (...), no obstante que ella no correspondía en ese caso (dado que existe exclusión expresa), tal cobertura debía otorgarse en el marco de los procedimientos vigentes (no existe otra posibilidad), lo que suponía aplicar el tope máximo anual por beneficiario (UF 16.500), y aplicar el mecanismo de reembolso”, dice la demanda. El tope ascendía a $ 655 millones.

    Para la demandante, “el problema radica” en que el pronunciamiento de la Suprema de octubre, que determinó que en la cobertura debía regir el tope, llegó cuando ya no podía producir efectos, puesto que la isapre ”había debido dar cumplimiento a la sentencia", vale decir, pagarle al prestador extranjero para que el menor accediese al tratamiento. El 22 de septiembre se realizó la aplicación del tratamiento en Estados Unidos por un total de US$3,7 millones.

    “El perjuicio sufrido por Banmédica se deriva, tal como se ha indicado a lo largo de esta presentación, directa y necesariamente de la conducta de terceros ajenos a Banmedica, en concreto de los tribunales de justicia competentes y, por ende, representa la consecuencia de los actos de entes públicos que están sujetos a responsabilidad, según el ordenamiento institucional vigente, la que ha de hacerse efectiva, tal como se plantea en este acto, respecto del Fisco”, consignó el escrito.

    “El tope de cobertura que debió haberse aplicado en este caso es el de UF 16.500, ello corresponde, de conformidad al valor de la unidad de fomento a la fecha de la realización del pago referido, a la suma de $ 648.882.320”, añadió. Por ello, dice Banmédica, debió asumir “indebida e injustificadamente” un costo equivalente a la suma de $ 2.745.863.340.

    Consultada por este caso, isapre Banmédica explicó que la demanda de indemnización de perjuicios contra el Fisco de Chile se origina en “los costos extraordinarios que se vio obligada a asumir como consecuencia del cumplimiento de resoluciones judiciales contradictorias, imprecisas y tardíamente aclaradas, que la forzaron a efectuar un desembolso, pese a que contractualmente no procedía cobertura alguna conforme al plan de salud vigente asociado al beneficiario”.

    La aseguradora agregó que la demanda no tiene efectos en la salud del menor. “Esta acción judicial no dice relación con la situación clínica del paciente ni con la necesidad de su tratamiento, frente a lo cual la Isapre actuó con la máxima diligencia, celeridad y sensibilidad, cumpliendo de manera inmediata las órdenes judiciales dictadas, incluso cuando estas excedían los límites del plan de salud”.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasDemandaFiscoIsapreConflicto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    Lo más leído

    1.
    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    El bitcoin sigue en caída libre y ahora quiebra una nueva barrera

    2.
    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    3.
    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    4.
    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    ¿Uber al aeropuerto? Firma dice que tiene inversiones congeladas para el terminal aéreo y el ministro dice que es su deber publicar el reglamento

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Inter de Milán vs. Bodo/Glimt por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Olympiacos por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Las explicaciones de La Moneda sobre decisión de anular decreto de cable submarino chino y la presión de la Casa Blanca

    Piden decretar estado de emergencia comunal en Diego de Almagro: hay 240 damnificados y 60 albergados

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones
    Negocios

    SEA recomienda aprobar ampliación de puerto de Valparaíso que demanda una inversión de US$900 millones

    Jorge Quiroz se desliga definitivamente de la consultora que fundó hace más de dos décadas

    Isapre Banmédica demanda al Fisco por fallo que la obligó a pagar US$ 3,7 millones por medicamento de niño

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors
    El Deportivo

    El mensaje de Carlos Palacios después de su operación de rodilla en Boca Juniors

    Presidenta de México aborda la realización del Mundial en medio de la ola de violencia: “Están todas las garantías”

    Achraf Hakimi será juzgado por violación en Francia: arriesga 15 años de cárcel

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe
    Mundo

    Estados Unidos intercepta otro petrolero en el Índico por violar el veto al crudo del Caribe

    Dentro del búnker donde Zelensky lideró la respuesta a la invasión rusa

    Estados Unidos asegura que “la primera opción” de Trump “es siempre la diplomacia” en plenas conversaciones con Irán

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio