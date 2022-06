José de Gregorio defiende gobierno de Boric: “Es muy distinto de esa izquierda populista de algunas partes de la región”

El presidente Gabriel Boric está de gira en Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. El exministro y expresidente del Banco Central, José de Gregorio valoró que el Mandatario se haya referido al compromiso con la responsabilidad fiscal, y sostuvo que este gobierno es distinto a la izquierda populista de otros países de la región.

“Claramente este gobierno es muy distinto de lo que se le trata de pintar, de esa izquierda populista de algunas partes de la región, que es bastante lamentable. Eso lo tienen clarísimo. Es una nueva izquierda. Creo que hay una gran posibilidad de liderar un proyecto de izquierda”, señaló de Gregorio en Radio Cooperativa.

Asimismo, indicó que las declaraciones de los ministros del área económica han reforzado la idea de avanzar en reformas, pero con responsabilidad fiscal. En EEUU el presidente Boric, señaló que Chile es un país confiable y abierto a la inversión extranjera.

“Una afirmación es muy importante, se tiene que ver también en las cosas que uno hace en materia de política económica. Si uno ve las declaraciones del ministro Grau, los esfuerzos que están haciendo, las declaraciones del ministro Marcel. Uno está claro que este es un gobierno que obviamente está comprometido y que entiende que toda la agenda social, todas las buenas intenciones con cambios bastante profundos no se van a lograr, o no van a tener éxito si esta economía no tiene crecimiento, que no va a ser el que tuvimos en el pasado”, indicó.

Este jueves continúan las actividades del presidente Boric en Estados Unidos. Para esta jornada, tiene previsto reunirse con Joe Biden, en el marco del foro multilateral. Una cita que estará marcada por temas como migraciones, control de armas, la crisis climática e inversiones.

El Mandatario chileno va a sostener además bilaterales con su par argentino Alberto Fernández y Guillermo Lasso de Ecuador.