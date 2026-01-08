José Luis del Rio inicia su retiro y anuncia salida de directorios de Falabella, Tecnofast, Aza y Alto

18 Abril 2023 Junta de Accionistas de Falabella, encabezada por el presidente del Directorio, Carlo Solari, y el CEO de la compañia Gaston Bottazzini. En la imagen jose Luis del Rio. Foto: Andres Perez

El empresario José Luis del Rio, dueño de una extensa trayectoria en el mundo de los negocios chilenos, inició el retiro. El ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, quien en febrero cumplirá los 80 años, anunció que en abril habrá dejado ya los directorios de cuatro empresas operativas donde invierte directamente junto a sus hijos y que se mantendrá en la matriz, Inder, y su negocio favorito: la pesquera Friosur.

“Después de un largo proceso de reflexión, he concluido que ha llegado el momento de concentrar mi tiempo en asuntos a los que quiero dedicarme de forma prioritaria. Ellos son trabajar principalmente en la estrategia del futuro de nuestras empresas, dirigiendo los nuevos desarrollos del Grupo Inder”, dice en el inicio de su declaración. Del Rio agregó que también se mantendrá en iniciativas de apoyo a emprendedores y en organizaciones como la fundación Carmen Goudie, en la Región de Coquimbo.

“Con este propósito, tomé la decisión de dejar todos los directorios operativos en los que participo actualmente, con la excepción de la presidencia de Inder SpA y de Friosur en la Región de Aysén, donde somos socios con la cooperativa de trabajadores y con Brim hf, el mayor grupo pesquero de Islandia”. Para abril de este año, agregó, Del Rio habrá dejado los directorios del retailer Falabella, la empresa de construcciones modulares Tecnofast, la acerera Aza y la compañía de soluciones de seguridad Alto.

Del Rio agradeció en su carta a socios y colaboradores en las empresas que ha desarrollado el clan, desde que se asoció con su padre, José Luis del Rio Rondanelli, fallecido en 2003, para comprar la automotriz Derco, hoy de Inchcape, en 1976. En el caso de Sodimac, Del Rio fue director desde 1982, cuando adquirieron la cooperativa, entonces en quiebra.

Sodimac fue fusionada a Falabella en 2003 y los siete hermanos Del Rio Goudie se unieron en un pacto de accionistas a las familias Solari Donaggio; Juan Cúneo; Liliana y Teresa Solari y sus hijos; Cecilia Karlezi; y Sergio Cardone. Ese pacto, sin embargo, terminó en julio de 2025 y no fue renovado.

Del Rio escribió que la fusión “ha sido un gran éxito, tal como lo anticipamos cuando negociamos con Reinaldo Solari, Juan Cúneo y con todos los que participaron en esa fusión. Hoy Falabella ha vuelto a ser la gran empresa chilena preferida por los clientes de Latinoamérica y valorada por el mercado financiero”.

En Falabella, José Luis del Rio es director desde ese mismo 2003. Es el más antiguo integrante de la familia en el retailer. Pero aquello cambiará a partir de abril, cuando corresponda renovar el directorio de Falabella, donde tras el fin del pacto de accionistas cambiaron los pesos de sus socios y han entrado nuevos accionistas, como las familias Müller y Fürst.

“En el caso de Falabella, los hermanos Del Río Goudie y nuestras respectivas familias somos accionistas relevantes -a través de distintos vehículos de inversión- y hemos decidido votar por nuestro hermano Juan Pablo en la próxima elección de directorio, apoyando con las acciones restantes a otros candidatos al directorio, lo que informaremos oportunamente”, anunció Del Rio.

Juan Pablo Del Rio, 77 años, ha sido presidente de Sodimac desde la fusión y ha ocupado antes el puesto de director de Falabella, lo mismo que otros de los hermanos, como Felipe y Carolina. En la última elección, los Del Rio, que hasta fines de 2024 operaban en conjunto y sumaban más del 14% de las acciones, escogieron además a Alfredo Moreno, director de Falabella y Codelco. Su reelección, sin embargo, está en duda. Otros accionistas han entrado a la propiedad de la compañía y los Del Rio disolvieron el vehículo conjunto, Dersa S.A., a través del cual concentraban su participación en Falabella.

Las otras tres empresas

José Luis Del Río y sus hijos son accionistas, vía Inder, de otras tres empresas cuyas mesas directivas abandonará: Tecnofast, Aza y Alto. “Dejo estos directorios con la satisfacción de ver que hoy son empresas sólidas, con posiciones de liderazgo en sus respectivas industrias y con un claro potencial de seguir creciendo tanto en Chile como en el exterior”, expresó.

José Luis del Río destacó a Tecnofast, una empresa de construcción modular fundada hace más de 30 años. Inder entró a la propiedad de la empresa en el 2013 y desde entonces el holding ha mantenido el 40% de las acciones de dicha empresa.

A partir del 2018 la compañía inició su internacionalización. “Además del gran desarrollo en Chile, estamos en la costa este de Estados Unidos y en España, donde desde hace poco somos líderes en el mercado de arriendo de soluciones modulares de ese país europeo”, resaltó.

En el directorio de Tecnofast, además de José Luis Del Río Goudie, está su hijo José Luis Del Río Silva. Es el mismo caso de Aza, una firma productora de acero sostenible, donde el empresario tiene una participación de 42%, compartiendo propiedad con Ítalo Ozzano, y las familias Matetic y Conrads. Del Rio ya dejó ese directorio, donde se mantiene su hijo.

En Grupo Alto, Inder tiene un 40,3% y los socios mayoritarios son Jorge Nazer y Juan Ignacio Piña.

“Seguiré participando con el mismo entusiasmo pero de una manera más concentrada en los temas estratégicos que permitan expandir nuestros negocios y de esta manera, intentar aportar al crecimiento y desarrollo de nuestro país”, concluyó José Luis del Río Goudie.