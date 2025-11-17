José Ramón Valente: para capturar a votantes de Parisi hay que tener propuestas que “sientan que les llegan directamente”

El presidente de Econsult y exministro de Economía, José Ramón Valente, se refirió esta mañana a los resultados de las elecciones del domingo.

En su análisis, el economista apuntó a una convergencia de contenidos entre las candidaturas que obtuvieron los porcentajes más altos de la derecha y cómo eso podría incidir, por ejemplo, en las prioridades de los votantes de Franco Parisi y del Partido de la Gente, cuyo casi 20% fue la gran sorpresa de la presidencial

“En el fondo, como no sabemos el Partido de la Gente qué son desde el punto de vista de izquierdas y de derechas, uno podría eventualmente analizar si esas personas son afines a los programas”, dijo Valente en conversación con radio Infinita.

Destacó que los resultados de Parisi no se reflejaron en las encuestas de las semanas previas a los comicios, y sostuvo que sus votantes se alejan de los marcos clásicos de la derecha y de la izquierda.

“Ahora, más que en el eje izquierda-derecha, probablemente esos votos de Parisi se mueven en un eje más agnóstico desde el punto de vista ideológico, y mucho más cosista. En ese sentido, él es como un populismo que no se puede ni calificar ni de derecha ni de izquierda, pero sí gente que está preocupada de las cosas que les importan en el día a día a ellos, mucho más allá de grandes ideologías”.

Franco Parisi

Asimismo, el exministro señaló que el resultado de esta votación es el reflejo de un cambio en las prioridades de la población chilena, que ahora tienen mayor relación con la seguridad, el narcotráfico y el crecimiento económico.

Respecto al desempeño de la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, Valente indicó que “los resultados de Jeannette Jara son los más sorprendentes de la votación de ayer: son muy malos”.

“Él identifica dolores”

En relación a los electores de Parisi y los pasos a seguir por los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta, José Antonio Kast y Jeannette Jara, Valente manifestó que es muy difícil “caracterizarlos y capturarlos”, pero que ahí está el desafío de las semanas que quedan antes del balotaje.

“Él identifica dolores en cada uno de esos grupos y les habla a esos grupos diciéndoles: yo los voy a ayudar a superar esos dolores”, afirmó, acerca de la figura del líder del Partido de la Gente.

“Acá los vas a poder capturar en la medida que alguna de las propuestas que tú tengas, ellos sientan que les llegan directamente a ellos”, agregó.

Sobre la reconfiguración de los equipos técnicos y políticos de cara a la segunda vuelta, el presidente de Econsult dijo que “tú tienes que simplemente abrir los brazos y acogerlos a todos, y tratar de que todos se vengan. (...) los primeros días es básicamente, vengan todos para acá, son todos bienvenidos, ojalá podamos formar una coalición amplia”.

Jose-Ramon-Valente-1023x573

Siguiendo su análisis sobre los resultados electorales y una posible reconfiguración del orden político, en un panorama donde las prioridades, a su parecer, han cambiado, Valente manifestó que hay dos formas de mirar el panorama actual.

La primera, “la gente está esperando que lo resuelva, aún cuando se traspasen los límites de la ley, los límites más democráticos”.

No obstante, señaló que “yo creo que los chilenos están muy apegados a la idea de que se sigan respetando las leyes, de que seamos un país que respeta la democracia. Yo creo que siempre sale en estos días de elecciones lo orgulloso que estamos todos de nuestro proceso electoral, del Servel, de la democracia, que es pacífico, que la transición pacífica de un sector a otro, etcétera. Yo creo que eso está bien asentado”.

En este sentido, declaró que “entonces, yo creo que más bien tiene que ver con decir, ‘mira, aquí puede haber faltado convicción, puede haber faltado decisión para hacer las cosas, desenmascarar a los malos y de esa manera, nosotros, salir adelante’. Yo creo que es un poquito lo que están esperando los chilenos”, indicó Valente.