Julio Ponce fusiona las cascadas de SQM y formaliza traspaso de mando a su hija: “Dejaré de ser protagonista de esta historia”

Julio Ponce Lerou por partida doble. En un jueves de sorpresas, las cinco sociedades cascadas que controla anunciaron una reorganización largamente esperada por el mercado y, poco después, el ingeniero forestal rompió su prolongado silencio para oficializar un retiro que formalmente ya se había producido y formalizar el traspaso de mando a la tercera de sus cuatro hijos, Francisca Ponce.

La reorganización -aprobada por la unanimidad de los directorios de Norte Grande, Oro Blanco, Potasios, Nitratos y Pampa Calichera- dejará solo dos compañías y se ejecutará durante 2026. El grupo Pampa controla el 26% de la propiedad de SQM y elige a tres de los ocho directores de SQM, pero una alianza tácita con Kowa le otorga el control de la minera que en 2024 pactó una alianza en el litio con Codelco.

“Dicha decisión se enmarca en un proceso de consolidación y proyección de uno de los grupos industriales más importantes del país, el cual fundé y desarrollé junto a mi familia, y a un invaluable grupo de ejecutivos y colaboradores; beneficiando no sólo a los que hemos sido parte de esta tarea, sino también contribuyendo al bienestar de miles de personas, familias, comunidades y al desarrollo de nuestro país”, indicó la misiva firmada de puño y letra por Julio Ponce, enviada a las 12:29 horas desde una casilla de correo creada para ese efecto: declaraciónjunio2025@gmail.com.

En la declaración, Ponce destacó que “la historia de este esfuerzo, y la mía, han sido inundadas de mitos, críticas y polémicas, las que sin embargo han terminado por ceder frente a la evidencia de los hechos, los resultados y a la magnitud de lo logrado. Es por eso que ahora, en el momento, lugar y forma en que yo así lo he decidido, es que también quiero comunicar que dejaré de ser un protagonista de esta historia“.

“La compañía que hoy dejo ha sido la razón más importante de mi actuar empresarial y -como lo demuestra mi conducta inalterable- siempre puse, pongo y pondré, como primera prioridad, el bien de ésta y la de todos sus trabajadores”, agregó en el tercero de los cinco puntos de la misiva.

Ponce afirmó que tomaba la decisión ”quizás en el mejor momento de las empresas y sociedades que conforman el grupo. Por lo mismo, lo hago con la convicción de que su futuro es todavía más promisorio que su presente”, confirmando que “lego el control y dirección, en lo profesional y patrimonial, de lo que viene a mi familia, representada para estos efectos en mi hija Francisca Ponce, la que será acompañada, al igual que siempre lo hizo conmigo, del invaluable consejo de mi hermano Eugenio Ponce”.

La misiva formaliza así algo que en la práctica ya ocurría: en marzo de 2024, Ponce estrenó en sociedad a Francisca Ponce Pinochet en un evento de BTG al que la acompañó: fue su primera aparición en público en años. Poco después, en abril, tres de sus cuatro hijos ingresaron a los directorios de las cascadas, de los que salió quien era hasta entonces su brazo derecho: Patricio Contesse Fica. Julio Ponce dejó el directorio de SQM y de las cascadas en 2015, tras los casos de financiamiento irregular de la política, y nunca volvió a la estructura formal de las sociedades.

Francisca Lucía Ponce tiene 45 años, es licenciada en marketing de la Uniacc, y tiene un diplomado en administración de empresas en Berkeley y un MBA en la Universidad Católica. Julio Ponce Lerou y Verónica Pinochet tuvieron cuatro hijos: El mayor es Julio César, de 54 años, ingeniero comercial de la Universidad de Regis, pasa parte importante del año en Uruguay. El segundo es Alejandro Augusto, quien tiene 53 años y ha sido presentado en las empresas como bachiller en ciencias de la agricultura. Vive en Chile. La menor es Daniela Verónica, de 41 años. Hace poco más de un año, Francisca, Daniela y Alejandro Ponce Pinochet se sumaron a las mesas de Norte Grande, Pampa Calichera, Potasios, Nitratos y Oro Blanco.

“Al terminar, no puedo sino recordar a mis padres y a toda mi familia, quienes fueron determinantes en la construcción de esta trayectoria y de sus grandes éxitos. De igual manera, agradezco a los directores, ejecutivos y trabajadores a lo largo de todo el país, y fuera de él: los que también, junto a las comunidades y muchas personas que nos alentaron y colaboraron, son parte de una de las historias de desarrollo industrial más importantes de Chile”, concluyó.

El mensaje de Ponce fue leído de varias maneras. Hay quienes interpretan su misiva pública como una manera de entronizar oficialmente a Francisca Ponce como su sucesora en los negocios y salir de la escena pública.

Aunque él ya no tiene cargos formales, su presencia sigue estando latente en el grupo Pampa. Y en SQM. Otros ven en su carta un intento por quitar presión a SQM en momentos en que las críticas a su alianza con Codelco han vuelto a surgir, sobre todo desde la izquierda, por la presencia de Ponce en la estructura. El presidente de Codelco, Máximo Pacheco, quien no quiso opinar sobre el anuncio de Ponce, sí volvió a insistir en que Ponce no tuvo roles en la negociación.

“Yo interactúo como su gerente general, don Ricardo Ramos. Nuestra relación con SQM es institucional: para efectos de la negociación, con Ricardo Ramos, como me lo indicó el Gonzalo Guerrero (ex presidente de SQM) en su momento y me lo ratificó Gina Ocqueteau (nueva presidenta de SQM) en nuestra reunión de esta semana”, dijo Pacheco a Pulso.

Las cascadas

La reestructuración de las sociedades aguas arriba de SQM tomó por sorpresa al mercado, pero la reacción fue unánime: todas las acciones líquidas registraron sendos avances en la jornada. Y es que la propuesta podría implicar una mejora sustancial en términos de valorización de los títulos.

En la jornada, Oro Blanco avanzó 18,21%, Norte Grande 18,53%, y Nitratos 13,4%. Por su parte, SQM trepó 0,46% en una jornada donde el Ipsa perdió 0,3%.

El anuncio realizado por las compañías implicará una serie de movimientos societarios. Mediante hechos esenciales simultáneos, las seis sociedades comunicaron a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que en sesiones de directorio realizadas este mismo jueves, se dio a conocer y se acordó “adoptar las medidas necesarias para materializar una propuesta presentada por su gerente general para la optimización de la actual estructura societaria del grupo conformado por Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Nitratos de Chile, Potasios de Chile y Global Mining”.

Según la comunicación de Norte Grande, el primer eslabón de la cascada, la propuesta apunta a la reducción del número de sociedades de seis sociedades -cinco de ellas son las cascadas que cotizan en Bolsa- a dos, lo que se materializará mediante la fusión por absorción de Pampa Calichera en Oro Blanco y, en paralelo, la fusión de Nitratos en su filial Potasios.

Posteriormente, se venderá la participación que Potasios mantiene hoy en Pampa Calichera (y que producto de la fusión mencionada previamente pasará a mantener en Oro Blanco), para luego realizar la fusión mediante la cual Oro Blanco absorberá a su filial Global Mining. Así, finalmente, se concretará la fusión por absorción inversa de Norte Grande en su filial Oro Blanco.

“Como resultado de los actos antes descritos, el grupo pasaría a estar compuesto por dos sociedades: Oro Blanco y Potasios”, dice el hecho esencial.

Según informaron las sociedades, el directorio acordó por unanimidad instruir a la administración a fin de que realice las gestiones preliminares tendientes a obtener los informes, acuerdos, peritajes, evaluaciones y demás actuaciones y antecedentes necesarios, “para iniciar el proceso de aprobaciones corporativas en el segundo semestre del presente año, y con miras a completar la reorganización planteada durante el año 2026″.

A fines de diciembre, Inversiones SQYA - sociedad controlada finalmente por The Pacific Trust, constituido por Julio Ponce Lerou en favor de sus hijos en partes iguales- controla el 80,8% de Norte Grande, la que a su vez posee un 81,17% en Oro Blanco. Ésta sociedad mantiene el 88,92% de Pampa Calichera. Potasios - que además tiene el 10,09% de Pampa Calichera- es controlada en 99% por Nitratos, y ésta última es controlada en 88,91% por Norte Grande.

SQYA tiene directamente el 3,89% de Oro Blanco, y el 7,45% en Nitratos.

El colapso de las sociedades aguas arribas de la minera no metálica tendría impactos para el controlador final. Fuentes que han conocido la compañía señalan que, ante una fusión total de las sociedades, la participación de Ponce se reduciría a en torno del 60% de la propiedad de las cascadas, perdiendo los dos tercios. Sin embargo, aclara una fuente, ese cálculo se hizo en 2021 y los porcentajes de participación en las sociedades han variado.

A marzo de este año, el Grupo Pampa controla el 25,75% de SQM a través de Pampa Calichera que posee el 16,31%, de Global Mining que tiene el 3,08%, y Potasios que cuenta con el 6,36%.

Una petición histórica

El colapso de las cascadas ha sido una petición histórica de los accionistas minoritarios, pues ven en una estructura más simple la posibilidad de reducir el descuento holding respecto del activo subyacente, así como una mejora en el gobierno corporativo.

“Ahora debe venir una reducción agresiva de ese ajuste”, señala un inversionista en las sociedades cascada refiriéndose al descuento holding, es decir a la menor valorización de las sociedades aguas arriba respecto de la minera no metálica.

Dicho descuento llegó sobrepasar el 60%, pero actualmente - según el reporte semanal de Bice Inversiones-, llega a 42% en el caso de Oro Blanco, y a 44% en el caso de Norte Grande. La apuesta de los inversionistas es que seguiría cayendo, acercando el valor de estas sociedades al de SQM. Por ejemplo, el descuento holding de Almendral respecto de Entel es de 29%, y el de Inversiones Aguas Metropolitanas sobre Aguas Andinas llega a 18%, apunta un actor del mercado.

En 2001, inversionistas como Moneda Asset y Bancard, el entonces vehículo de inversiones de Sebastián Piñera, exigían a las cascadas una fusión o la venta de las acciones que controlaban de SQM. Julio Ponce se negó. Lo mismo volvieron a pedir diez años después, en 2012, cuando cuestionaron transacciones realizadas con las acciones de esas sociedades. Pero Ponce volvió a negarse.