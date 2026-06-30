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    La actividad del comercio registró su crecimiento más débil en dos años

    Concretamente, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 1,6% en doce meses en mayo de 2026.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    El Índice de Actividad del Comercio al por Menor creció 4,8% en doce meses. Andres Perez

    Entre los datos que reveló el INE para el mes de mayo (desempleo y el IPI), el comercio es el más positivo de todos.

    Concretamente, el Índice de Actividad del Comercio (IAC) a precios constantes creció 1,6% en doce meses en mayo de 2026, acumulando un avance de 3,6% al quinto mes del año, según el organismo.

    Aún así, se trata de su crecimiento más lento desde el 0,1% desde mayo de 2024.

    Las divisiones de comercio minorista y automotriz impulsaron el resultado, mientras que el comercio mayorista operó como contrapeso.

    Minorista, el motor principal

    El comercio al por menor, excepto vehículos automotores y motocicletas (división 47), creció 4,6% en doce meses y aportó 2,232 puntos porcentuales (pp.) al IAC.

    Las tres clases con mayor incidencia en el resultado del índice general fueron la venta por correo e internet (0,581 pp.), prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados (0,485 pp.), y la venta en comercios no especializados con predominio de alimentos, bebidas o tabaco (0,371 pp.), con alzas interanuales de 26,5%, 8,0% y 2,6%, respectivamente.

    Suben las ventas por Internet. En la imagen, el CyberDay. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El Índice de Actividad del Comercio al por Menor (IACM), que incluye además las ventas minoristas de la división automotriz, creció 4,8% en doce meses y acumuló un alza de 4,5% en el año.

    Por líneas de producto, los mayores aportes al índice provinieron de vestuario, calzado y accesorios (1,345 pp.); alimentos (0,964 pp.), y productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos (0,945 pp.), con variaciones de 8,9%, 4,0% y 6,9%, respectivamente.

    La serie desestacionalizada del IACM subió 0,3% respecto al mes anterior, con un efecto calendario positivo derivado de un jueves menos y un domingo más en comparación con mayo de 2025.

    Mayorista presiona a la baja

    El comercio al por mayor, excepto vehículos (división 46), retrocedió 2,1% en doce meses y restó 0,884 pp. al IAC. Los descensos más relevantes se concentraron en la venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos (-16,9%, con una incidencia de -1,524 pp. en la división), la venta de alimentos, bebidas y tabaco al por mayor (-3,6%, -0,697 pp.) y los materiales de construcción y ferretería (-6,1%, -0,516 pp.).

    Automotriz suma 3,1%

    La división 45 (venta de vehículos automotores y motocicletas) creció 3,1% en doce meses y aportó 0,292 pp. al IAC. La venta de partes, piezas y accesorios expandió 5,8% (incidencia de 2,063 pp. dentro de la división), mientras que la venta de vehículos automotores creció 1,7% (1,077 pp.).

    Supermercados: alza con disparidades regionales

    El Índice de Ventas de Supermercados (ISUP) a precios constantes creció 2,6% en doce meses, acumulando un avance de 0,6% en el año. La serie desestacionalizada subió 1,0% respecto al mes anterior. De las dieciséis regiones del país, doce registraron incrementos interanuales, y en siete el alza superó la variación nacional. La Región Metropolitana fue la que más aportó al resultado del ISUP nacional (1,818 pp.), seguida por Valparaíso (0,478 pp.) y Coquimbo (0,152 pp.). En sentido contrario, La Araucanía (-3,6%), Maule (-1,3%) y Biobío (-0,9%) anotaron los descensos más pronunciados.

    Comercio electrónico suma 18,5% en doce meses

    El Índice del Comercio Electrónico Minorista (ICEM) a precios corrientes creció 18,5% en doce meses en mayo, acumulando un alza de 16,4% al quinto mes del año. Las líneas que más impactaron en ese resultado fueron productos electrónicos, para el equipamiento del hogar y tecnológicos; alimentos, y bienes de consumo diverso.

    Más sobre:ComercioEconomíaINE

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