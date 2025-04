La advertencia del economista de Berkeley sobre Trump y el litio: “Quiere poner sus manos dondequiera que pueda encontrarlo”

El litio se ha convertido en una de las materias primas más codiciadas del mundo por su papel fundamental en la elaboración de baterías eléctricas.

En esa vorágine, Chile se ha convertido en el segundo mayor productor de litio del mundo y el mineral se ha convertido en una importante fuente de recursos fiscales. Sin ir más lejos, el país casi triplicó sus ventas de litio en volumen en los últimos cinco años.

En el marco de la guerra comercial, hay algunas voces que han llamado a la alerta por lo que podría hacer Donald Trump con este metal ligero. El republicano ya impuso aranceles a la importación de productos de varios países, entre ellos Chile, pero se concentró en China, economía a la que aplicó una tasa de 145%.

Estas medidas que buscan proteger la industria local podrían terminar afectando la fabricación de vehículos eléctricos en EE.UU, debido a la dependencia de componentes y materias primas importadas de China, entre ellas, el litio.

En ese contexto, el académico de la Universidad de California, Berkeley, Barry Eichengreen, llamó a las autoridades locales a estar atentos por lo que podría hacer el republicano en esa materia.

Barry Eichengreen

“Me gustaría instar al gobierno a pensar cuidadosamente acerca de cómo va a gestionar sus recursos de litio, porque Trump quiere poner sus manos sobre el litio dondequiera que pueda encontrarlo . Es posible que haga demandas en torno a eso”, dijo el doctor en Economía de Yale, en entrevista con Pulso Domingo.

Y consultado sobre si podría ser una buena herramienta para negociar con Estados Unidos, el economista no entregó un escenario demasiado positivo para Chile.

“Podría ser algo bueno para negociar o podría ser algo malo porque sometería a Chile a más demandas irrazonables adicionales” , agregó.

Las declaraciones del experto se producen en un contexto de resiliencia de la oferta de litio, lo que ha hecho bajar los precios en los últimos meses.

Precio del litio

BMI, una unidad de Fitch Solutions, pronostica que el carbonato de litio de China continental promediará US$ 9.500 por tonelada métrica en 2025, frente a los 10.313 dólares por tonelada registrados en lo que va de año.

Qué quiere Trump con el litio Rodrigo Abd

La entidad, según un artículo de The Wall Street Journal, predice un promedio de US$ 9.000 por tonelada para el hidróxido de litio monohidratado chino, frente a los US$ 9.619 por tonelada registrados en lo que va de año.

“Si bien el mercado del litio se vio impulsado por los anuncios de recortes de producción a finales del año pasado en respuesta al desplome de los precios, la persistente preocupación por el exceso de oferta, impulsada por la reactivación de la capacidad y las medidas de reducción de costos, ha reavivado el sentimiento bajista”, afirmó.