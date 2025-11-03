OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Pulso

La Bolsa no para de marcar récords y el IPSA va a paso firme hacia los 10.000 puntos

El selectivo logró un alza de 0,88%. A principios de año estaba por debajo de los 7.000 puntos.

David NogalesPor 
David Nogales
Bolsa en nuevos récords. JAVIER SALVO/ ATON CHILE

La Bolsa de Santiago no da muestras de fatiga y continúa rompiendo récords. Tras el largo fin de semana, las acciones mantienen su tranco alcista y sumaron un nuevo máximo histórico en medio de otra buena sesión para las bolsas mundiales.

El Ipsa cerró con un alza de 0,88%, llegando a unos inéditos 9.511,78 puntos y todo parece indicar que el principal indicador de la plaza local llegará sin problemas a los 10.000 puntos.

El Ipsa es uno de los indicadores bursátiles más dinámicos del mundo y ya acumula siete días seguidos de ganancias, periodo en el que ha rentado 5,1%. En lo que va de 2025, la ganancia supera el 41%.

Hay que recordar que a principios de año el IPSA estaba por debajo de los 7.000 puntos.

Qué pasó hoy en la Bolsa

El mercado local incorporó hoy la tregua o acuerdo comercial provisorio (por un año) entre EE.UU., y China, y tuvo como referencia local el Imacec correspondiente a septiembre que mostró una variación de 3,2%.

“Es una buena noticia, más allá que este año haya habido dos días hábiles más que en septiembre 2024”, dijo Guillermo Araya, de Renta 4.

Para el resto de la semana, la atención estará tanto en el plano macro como en los resultados empresariales. A nivel comercial, el Tribunal Supremo se pronunciará el miércoles (5-noviembre) sobre la legalidad de los aranceles recíprocos.

“Aunque podría ilegalizarlos, pero serían sustituidos por otros (sectoriales, razones de seguridad nacional). Los aranceles están aquí para quedarse”, sostuvo. Araya.

A nivel externo, las bolsas estadounidenses se inclinaban por las alzas. Aunque el Dow Jones mostraba una baja de 0,42%, al cierre de esta edición el S&P 500 subía un 0,2% y el Nasdaq un 0,47%.

