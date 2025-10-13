SUSCRÍBETE
La cadena de gimnasios Dmoov busca crecer con tres locales por año y asegurar un metro cuadrado por cliente

Dmoov apunta a alcanzar más de 50 locales a lo largo de Chile y con financiamiento de capital propio. Su estrategia es la fidelización y oferta amplia de servicios deportivos y de bienestar.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo

La cadena de gimnasios Dmoov nació en 2015 de la mano del deportista chileno y récord nacional de salto alto, Felipe Apablaza, y en marzo del año pasado se vendió al Grupo Wellness, donde también participa Apablaza con Anselmo Palma y Rodrigo Izquierdo. Recientemente, anunció su llegada a MallSport y prepara abrir nuevas sedes en un plan de inversión de largo plazo.

Dmoov comenzó con sistema de concesiones, donde cinco de las siete sedes que tenía eran por franquicias, pero luego cambió a concentrarse en operaciones propias. Ahora, de las siete sedes, solo dos son franquicias.

El plan de este 2025 es de abrir tres sedes con la reciente de Mall Sport y otras dos en Talca y Viña del Mar. Una ejecución que significó US$ 2,5 millones, donde US$ 1 millón se destinó al del centro ubicado en la comuna de Las Condes.

Otras de las sucursales son la de Chicureo, Club de Polo, Escuela Militar, Pirque, Peñuelas y Puerto Varas.

“Es el puntapié inicial para seguir creciendo aquí con tres centros por año”, explica Anselmo Palma cofundador y CCO del Grupo Wellness, que nació al término de la pandemia y hoy cubre distintas áreas del deporte (gimnasios, asesoría, producción y centros deportivos).

Anselmo Palma cofundador y CCO del Grupo Welness.

Un estudio realizado por la firma concluyó que, entre Arica y Puerto Montt, hay potencial para instalar hasta 52 gimnasios en los próximos cinco años. “Proyectamos nuevas aperturas en Talca y Concón que nos permitirán seguir expandiendo la experiencia en regiones. Nuestro objetivo es consolidar un modelo escalable y sostenible que nos acerque a las más de 50 sedes que vemos como potencial en Chile en los próximos cinco años”, señala Palma.

Palma también destaca que el crecimiento de tres locales por año se financia con recursos propios de la firma y sin inyección de capital externo. “Es como estamos trabajando y nos tiene superfelices”, resalta.

“Estamos vendiendo cerca de $5 mil millones anualmente, donde considerando solamente los metros cuadrados de nuestros gimnasios, dado que en la franquicia nosotros solamente cobramos cierta tarifa, diría que estamos con los $50 mil pesos por metro cuadrado por mes”, agrega.

Sobre su diferencia con el mercado, Palma apunta al espacio que existe para hacer distintas actividades como cardio, máquinas de fuerza, peso libre y clases dirigidas, entre otras áreas de entrenamiento físico y del bienestar.

“Entregamos una oferta mucho más amplia dentro de nuestro gimnasio por un ticket levemente mayor ($45 mil mensuales) al que tienen los otros gimnasios”, asegura Palma.

De esta forma, Palma apunta que su segmento de donde crecer es el de “mayor poder adquisitivo, donde valora más la experiencia de entrenamiento (...)”.

El empresario explica que cerca del 80% de sus clientes están en el rango entre los 20 y los 50 años de edad.

La gente que va al gimnasio es muy baja, en penetración estamos bordeando el 3,5%, mientras que en países como España y Estados Unidos está llegando a casi al 20% de gente que va al gimnasio. Nos queda un mundo por crecer dentro de Chile, creo que ese es un desafío que tenemos todos los operadores de gimnasio”, dijo Palma, quien destacó el alza del público local por hacer más deporte.

Sin embargo, Palma apunta que su objetivo es mantener un socio por metro cuadrado, “a diferencia de los otros gimnasios más low-cost, que buscan tener más de cuatro socios por metro cuadrado”.

Ante este contexto, el ejecutivo explica que su meta es retener a los cerca de 9.200 socios que tiene y que este número crezca una vez que se abran las nuevas sedes. “Nosotros buscamos un socio por metro cuadrado y hoy estamos operando cerca de 10.000 metros cuadrados”, explica.

De acuerdo con sus datos, un 85% de los socios asiste activamente y más del 80% renueva su membresía.

