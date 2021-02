La compañía Berkshire de Warren Buffett revela tres nuevas compras secretas

Berkshire Hathaway Inc., de Warren Buffett, reveló tres compras de acciones que hizo en secreto, incluidas nuevas apuestas en Chevron Corp. y Verizon Communications Inc. que elevaron sus acciones y recortaron su participación en Apple Inc. en los últimos tres meses de 2020.

Berkshire también compró acciones en la corredora de seguros Marsh & McLennan Cos., revelando tres apuestas a las que se les otorgó estado confidencial y no reveladas en una presentación regulatoria del tercer trimestre, según un documento actualizado y publicado el martes. La reducción de la participación de Apple dejó a Berkshire con una participación valorada en alrededor de US$ 120 mil millones a fines de 2020, según otro documento. El fabricante de iPhone sigue siendo la mayor tenencia de acciones de Berkshire.

Buffett y sus delegados de inversiones, Todd Combs y Ted Weschler, remodelaron la cartera durante el último año cuando el Covid-19 golpeó los Estados Unidos. La compañía invirtió fuertemente en el sector bancario, que ha tenido un buen desempeño en la pandemia pero está expuesta a las finanzas del consumidor y bienes raíces comerciales. El conglomerado ha pasado los últimos meses relajándose con algunos de esos prestamistas, mientras mantiene sus apuestas en firmas como Bank of America Corp.

Berkshire recortó algunas participaciones bancarias, saliendo de JPMorgan Chase & Co., PNC Financial Services Group Inc. y M&T Bank Corp. al mismo momento que recortó su participación en Wells Fargo & Co. en un 59%. La compañía también cambió las apuestas recientes sobre los fabricantes de medicamentos al aumentar las participaciones en Merck & Co., Abbvie Inc. y Bristol-Myers Squibb Co. Terminó una inversión reciente en Pfizer Inc.

Berkshire también abandonó una apuesta por Barrick Gold Corp. La participación fue una sorpresa cuando se reveló el año pasado, dados los años de Buffett de criticar las inversiones en el metal precioso. La compañía también recortó su apuesta por General Motors Co., reduciendo esa participación a una participación valorada en aproximadamente US$ 3 mil millones al final del cuarto trimestre.

Algunas de las nuevas apuestas eran considerables. Berkshire realizó una inversión en Chevron valorada en casi US$ 4.1 mil millones a fines de 2020, mientras que su apuesta Marsh & McLennan se valoró en US$ 499 millones. La compañía del oraculo de Omaha acumuló una participación de US$ 8,6 mil millones en Verizon, una empresa a la que había apostado anteriormente pero que recortó en 2019.

Las acciones de Verizon subieron un 4,1% a US$ 56,35 a las 8:01 a.m. en las primeras operaciones de Nueva York, mientras que Chevron también ganó un 4,1%, a US$ 96,99.