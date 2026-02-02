La desaparición de Pampa Calichera, la histórica sociedad creada en 1986 para que sus trabajadores se convirtieran en accionistas

La reestructuración societaria de las sociedades Cascada a través de las cuales Julio Ponce posee el 26% de SQM implicará la reducción de seis a dos sociedades, pero en ese proceso desaparecerá la histórica Pampa Calichera, creada en 1986 en el marco del denominado capitalismo popular.

El próximo lunes 2 de febrero se concretará la primera fase de la reestructuración: la fusión por absorción de Nitratos en Potasios, y la de Pampa Calichera en Oro Blanco. Ésta última sociedad será su sucesora en todos sus derechos y obligaciones, y esto implicará que “la sociedad se disolverá de pleno derecho, sin necesidad de efectuar su liquidación”.

A pesar de la fusión por absorción y su disolución, tanto las acciones de Pampa Calichera como de Nitratos continuarán transándose en bolsa, al menos hasta que se concrete el canje de acciones que permitirá los titulares de Nitratos convertirse en accionista de Potasios.

Para concretar el canje aún resta una etapa. En concreto, la inscripción de las nuevas acciones de Oro Blanco y Potasios ante la CMF. Se espera que dicho canje se concrete a mediados del próximo mes, pero una vez ocurrida la transacción, el nemotécnico “Calichera” desaparecerá de la Bolsa de Santiago, dando término a la sociedad.

La creación

Fue en 1983 cuando Corfo, poseedor del 100% de las acciones de SQM, inició el proceso de privatización de la compañía, esto en el marco de la política de capitalismo popular impulsada por el gobierno, la cual buscaba convertir a los trabajadores en accionistas de la compañía.

En dicho año Corfo entregó a los trabajadores, a modo de indemnizaciones, acciones de la compañía equivalente al 13% de la propiedad.

El gerente general de SQM en ese entonces, Eduardo Bobenrieth, formó la sociedad Pampa Calichera, sociedad inscrita ante la Superintendencia de Valores y Seguros en 1986. A la sociedad aportaron los trabajadores sus acciones, y para el año de su creación ya contaba con el 4,2% de la SQM.

Desde entonces solo su posición creció. Para 1987 había subido a 12,27% mediante compras de acciones a Corfo que fueron financiadas con deuda. Para 1988 la sociedad tenía el 18,91% de SQM y en 1989 había escalado al 19,99%.

El nacimiento de Calichera está íntimamente ligado al de Oro Blanco, que en esta fase de la fusión será la absorbente de la primera. En 1990, un grupo de ejecutivos de SQM trató de tomar el control de Pampa Calichera mediante la sociedad Oro Blanco, la cual compró acciones de Calichera a los trabajadores de SQM que se jubilaban. En dicho año, la sociedad se transformó en la matriz de Calichera al quedar con un 56,88% de sus acciones.

Norte Grande

La segunda fase de la reestructuración de las Cascadas, que debe también ser aprobada en junta extraordinaria de accionistas, implica la fusión de Oro Blanco con Global Mining, hoy filial de Pampa Calichera, y la fusión por absorción de Norte Grande en Oro Blanco.

Esto, tal como en el caso de Calichera, implicará la disolución de Norte Grande, y probablemente la eliminación del nemotécnico “Nortegran” de la Bolsa de Santiago.

En 1988 se constituyó la sociedad de Inversiones Norte Grande Uno S.A. como sociedad anónima cerrada, cuyo objetivo social inicial es la inversión en acciones SQM. En dicho año también se crearon las sociedades Norte Grande Dos, Tres, Cuatro y Cinco para fusionarse en 1990.

Un año después se inscribe Inversiones Norte Grande S.A. como sociedad anónima abierta y sus acciones comienzan a transarse en la Bolsa de Santiago en 1992. Para 1995, Norte Grande había adquirido el 50,7% de Oro blanco.

Las sociedades Cascadas permitieron a Julio Ponce convertir en el accionista mayoritario y controlador de SQM - gracias al pacto de accionistas con Kowa- durante años, pero la reestructuración implicará una disminución en el porcentaje que mantendrá en el Grupo Pampa.

Actualmente, SQYA - ligada a Julio Ponce- posee el 80,83% de Norte Grande, la que a su vez, a través de participaciones directas, es dueña del 81,23%% de Oro Blanco y del 83,98%% de Nitratos. Adicionalmente, SQYA posee un 3,89% en la primera y un 7,45% en la segunda. A su vez, Oro Blanco posee el 88,84% de Pampa Calichera, que posee el 72,16% de Global Mining. En Potasios, Nitratos tiene un 99,05%

Una vez concretada las operaciones que implicarán la reestructuración sólo quedarán Potasios, que tendría el 6,16% de SQM, y Oro Blanco con el 19,39%. En Oro Blanco, según cálculos internos, SQYA se quedaría con un porcentaje en torno al 70% de la sociedad, por lo que el free float - porcentaje de acciones en flotación- sería en torno a un 30%.