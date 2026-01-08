La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

La creación de un nuevo gremio ocasionó una disputa de marcas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). A comienzos de octubre del año pasado, la polémica por la definición de los sitios prioritarios -o Ley Sbap- generó tensiones al interior de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), lo que derivó en la creación de una nueva asociación, bautizada entonces como Consejo Minero para la Pequeña y Mediana Minería A.G, la que se atribuye haber levantado a nivel nacional el tema de los sitios prioritarios, buscando representar a la mediana y pequeña minería nacional.

La creación de la nueva agrupación, sin embargo, gatilló una disputa por su nombre. El Consejo Minero, que reúne a la gran minería del país -entre ellos Codelco, Anglo American y Escondida de BHP- inició primero el trámite para inscribir el mismo nombre, resguardando así su tradicional denominación.

El 8 de octubre de 2025, el gremio solicitó ante el Inapi registrar el nombre de marca “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería”.

Simultáneamente, nueve días después, el 17 de octubre, el nuevo gremio nacido de Sonami, inició el mismo trámite, pero ahora con otro nombre: Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G. El requerimiento está a nombre del presidente del gremio, Patricio Gatica, y fue representado por el asesor en propiedad industrial, Guillermo Beamin.

“Resulta insólita la petición de una marca”

La presentación del Consejo Minero ha generado oposición en el expediente abierto por el Inapi. La agrupación representada por Patricio Gatica pidió rechazar la solicitud del gremio de la gran minería, argumentando que “actuó abiertamente de mala fe y tratando de impedir el funcionamiento de nuestra agrupación, actitud absolutamente reñida con la moral, las buenas costumbres y los principios de competencia leal y ética mercantil”.

La agrupación recuerda que el 1 de octubre de 2025 realizó una marcha contra la Ley Sbap, donde anunció públicamente el nombre del gremio: “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería”.

El vicepresidente de la nueva agrupación, Fernando Gattas, afirma que el Consejo Minero, “en esa semana de octubre, que nosotros dijimos que íbamos a formar el Consejo Minero para la Pequeña y Mediana, nos empezaron a llamar para alertarnos o intimidarnos respecto que no podíamos inscribir Consejo Minero para la Pequeña y Mediana, porque era de ellos. Nosotros le dijimos que eso no era así, por ningún motivo, porque el Consejo Minero agrupa a los grandes y los pequeños pueden formar el nombre Consejo Minero porque no está inscrito”.

Frente a ello, dice Gattas, “para no tener inconveniente, finalmente decidimos formar la Agrupación para la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras, que se publicó, que se inscribió, que está en regla y ahora estamos en el proceso que falta, que es la inscripción”.

El requerimiento de oposición dice que “fue un acto arbitrario del Consejo Minero de Chile A.G., con el solo fin de perjudicar a la agrupación en proceso de formación legal. Hubo gran difusión en la prensa y medios de TV esa semana y la reacción del Consejo Minero fue pasar a llevar a la agrupación en formación, presentando una solicitud de marca, la que contiene parte del nombre de nuestra agrupación”.

En su argumentación, apelan a los estatutos del Consejo Minero, pues aluden que el gremio no tiene relación con la mediana y pequeña minería. Se basan en el artículo siete de los estatutos del gremio, el que indica que solo pueden ser socios las empresas que tengan o representen una producción igual o mayor a 50 mil toneladas de cobre fino anual.

La agrupación define, basándose en información del Ministerio de Economía, que la pequeña y mediana empresa (Pyme) debe tener ventas al año entre 2.400 y 100.000 UF con una cantidad mínima de empleados.

“Si consideramos esta definición, podremos notar que ella excluye expresamente a los asociados del Consejo Minero, ya que, como hemos visto, sus estatutos excluyen a todas las Pymes, toda vez que su producción mínima no debe ser inferior a 50 mil toneladas de cobre fino al año y, si consideramos que el valor de la libra de cobre fino, según lo informado por Cochilco, es de US$ 5,2 por libra de cobre, en la Bolsa de Metales de Londres, al día de hoy entonces el valor de 50 toneladas de cobre fino al año excede largamente el valor señalado como venta máxima de las Pymes”, se lee en el documento de oposición de inicios de diciembre de 2025.