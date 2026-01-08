SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    El nuevo gremio, creado a partir de una escisión de la Sonami, se opuso a una solicitud que pidió el Consejo Minero en la Inapi para inscribir una marca donde agrega, a su nombre, la denominación “Pequeña y Mediana Minería”. "Actuó abiertamente de mala fe y tratando de impedir el funcionamiento de nuestra agrupación", reclama la naciente asociación.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    La disputa de marca que enfrenta Consejo Minero con nuevo gremio para representar a la mediana y pequeña minería.

    La creación de un nuevo gremio ocasionó una disputa de marcas en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). A comienzos de octubre del año pasado, la polémica por la definición de los sitios prioritarios -o Ley Sbap- generó tensiones al interior de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), lo que derivó en la creación de una nueva asociación, bautizada entonces como Consejo Minero para la Pequeña y Mediana Minería A.G, la que se atribuye haber levantado a nivel nacional el tema de los sitios prioritarios, buscando representar a la mediana y pequeña minería nacional.

    La creación de la nueva agrupación, sin embargo, gatilló una disputa por su nombre. El Consejo Minero, que reúne a la gran minería del país -entre ellos Codelco, Anglo American y Escondida de BHP- inició primero el trámite para inscribir el mismo nombre, resguardando así su tradicional denominación.

    El 8 de octubre de 2025, el gremio solicitó ante el Inapi registrar el nombre de marca “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería”.

    Simultáneamente, nueve días después, el 17 de octubre, el nuevo gremio nacido de Sonami, inició el mismo trámite, pero ahora con otro nombre: Agrupación Nacional de la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras A.G. El requerimiento está a nombre del presidente del gremio, Patricio Gatica, y fue representado por el asesor en propiedad industrial, Guillermo Beamin.

    “Resulta insólita la petición de una marca”

    La presentación del Consejo Minero ha generado oposición en el expediente abierto por el Inapi. La agrupación representada por Patricio Gatica pidió rechazar la solicitud del gremio de la gran minería, argumentando que “actuó abiertamente de mala fe y tratando de impedir el funcionamiento de nuestra agrupación, actitud absolutamente reñida con la moral, las buenas costumbres y los principios de competencia leal y ética mercantil”.

    La agrupación recuerda que el 1 de octubre de 2025 realizó una marcha contra la Ley Sbap, donde anunció públicamente el nombre del gremio: “Consejo Minero de la Pequeña y Mediana Minería”.

    El vicepresidente de la nueva agrupación, Fernando Gattas, afirma que el Consejo Minero, “en esa semana de octubre, que nosotros dijimos que íbamos a formar el Consejo Minero para la Pequeña y Mediana, nos empezaron a llamar para alertarnos o intimidarnos respecto que no podíamos inscribir Consejo Minero para la Pequeña y Mediana, porque era de ellos. Nosotros le dijimos que eso no era así, por ningún motivo, porque el Consejo Minero agrupa a los grandes y los pequeños pueden formar el nombre Consejo Minero porque no está inscrito”.

    Frente a ello, dice Gattas, “para no tener inconveniente, finalmente decidimos formar la Agrupación para la Pequeña y Mediana Minería y Dueños de Concesiones Mineras, que se publicó, que se inscribió, que está en regla y ahora estamos en el proceso que falta, que es la inscripción”.

    El requerimiento de oposición dice que “fue un acto arbitrario del Consejo Minero de Chile A.G., con el solo fin de perjudicar a la agrupación en proceso de formación legal. Hubo gran difusión en la prensa y medios de TV esa semana y la reacción del Consejo Minero fue pasar a llevar a la agrupación en formación, presentando una solicitud de marca, la que contiene parte del nombre de nuestra agrupación”.

    En su argumentación, apelan a los estatutos del Consejo Minero, pues aluden que el gremio no tiene relación con la mediana y pequeña minería. Se basan en el artículo siete de los estatutos del gremio, el que indica que solo pueden ser socios las empresas que tengan o representen una producción igual o mayor a 50 mil toneladas de cobre fino anual.

    La agrupación define, basándose en información del Ministerio de Economía, que la pequeña y mediana empresa (Pyme) debe tener ventas al año entre 2.400 y 100.000 UF con una cantidad mínima de empleados.

    “Si consideramos esta definición, podremos notar que ella excluye expresamente a los asociados del Consejo Minero, ya que, como hemos visto, sus estatutos excluyen a todas las Pymes, toda vez que su producción mínima no debe ser inferior a 50 mil toneladas de cobre fino al año y, si consideramos que el valor de la libra de cobre fino, según lo informado por Cochilco, es de US$ 5,2 por libra de cobre, en la Bolsa de Metales de Londres, al día de hoy entonces el valor de 50 toneladas de cobre fino al año excede largamente el valor señalado como venta máxima de las Pymes”, se lee en el documento de oposición de inicios de diciembre de 2025.

    Más sobre:Consejo MineroNuevo gremio nacido de Sonami

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Empresarios en Icare, esperanzados con discurso de Kast e ideas de Quiroz

    Casen 2024: Casi 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022 y tasa se ubica en 17,3% con nueva metodología

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Lo más leído

    1.
    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    El IPC cae en diciembre y la inflación 2025 llega a su nivel más bajo en cinco años

    2.
    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    Trump afirma que “autoridades interinas” de Venezuela entregarán a EE.UU. “entre 30 y 50 millones” de barriles de petróleo

    3.
    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    Familia Piñera vende su participación en colombiana Terpel en más de US$40 millones

    4.
    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    5.
    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Salomónico fallo de la Suprema: Estado deberá pagarle a Copec lo que dijeron los peritos por terreno de El Golf

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”
    Chile

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    Casen 2024: Casi 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022 y tasa se ubica en 17,3% con nueva metodología
    Negocios

    Casen 2024: Casi 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022 y tasa se ubica en 17,3% con nueva metodología

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr
    Cultura y entretención

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”
    Mundo

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo