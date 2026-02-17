La enorme inversión que prevé megaproyecto minero en Argentina que desafía a Chile tras “impresionante” informe técnico

Lundin Mining actualiza su cálculo en Argentina: tendría uno de los mayores depósitos de cobre, oro y plata del mundo

La compañía canadiense Lundin Mining, que en Chile opera la mina Caserones en la Región de Atacama, anunció este martes que pretende invertir del orden de US$ 18 mil millones para sacar adelante su megaproyecto de cobre, oro y plata en el llamado Distrito Vicuña, una extensa zona de yacimientos mineros situada en la provincia de San Juan, en territorio argentino.

El anuncio se produjo luego de dar a conocer los “impresionantes” resultados de un estudio técnico integrado, conocido como Evaluación Económica Preliminar (PEA por sus siglas en inglés), que anticipan que podría situar este proyecto como una de las cinco mayores minas del mundo en cobre, oro y plata.

Distrito Vicuña, adyacente a la chilena Caserones, comprende los depósitos trimetálicos de Filo del Sol y Josemaría, situados a más de 4 mil metros de altitud, y pertenece a la empresa Vicuña Corp, un emprendimiento conjunto en partes iguales de Lundin y la australiana BHP, aunque es operado por la canadiense.

“La publicación de estos impresionantes resultados marcan un hito significativo y un gran paso hacia el avance del Proyecto Vicuña como una decisión aprobatoria. El progreso alcanzado desde la formación de Vicuña Corp. ha sido excepcional, y este estudio establece una base sólida para sacar adelante el proyecto mientras seguimos refinando las etapas posteriores y logramos mejoras adicionales en costos, cronogramas y producción”, comentó el presidente y presidente ejecutivo de Lundin Mining, Jack Lundin.

Dada la cercanía que tiene con Chile y la infraestructura actual de su vecino Caserones, de caminos y operación minera, se especula con que el proyecto establezca importantes sinergias en el país.

En cuanto al financiamiento de la millonaria iniciativa, Lundin había anunciado el jueves una ampliación de una línea de crédito de hasta US$4.500 millones, lo que permite cuadrar las necesidades para la fase inicial de construcción.

“Seguimos encaminados a alcanzar nuestro objetivo de convertirnos en uno de los diez principales productores mundiales de cobre, con una producción anual de más de 500 mil toneladas de cobre y 550 mil onzas de oro, una vez que Vicuña esté en plena operación”, agregó Lundin.

Las perspectivas de Vicuña Corp. apuntan a alcanzar una producción anual promedio de 395 mil toneladas de cobre, con un máximo de 500 mil toneladas, durante su primera década.

La inversión inicial del proyecto se calcula en unos US$7 mil millones y espera recibir su primera libra de concentrado de cobre en 2030, dijo el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en su cuenta de la red social X. Allí resaltó que este proyecto se acogió al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (REGI) creado por el gobierno argentino para atraer inversiones nacionales y extranjeras superiores a US$200 millones en sectores estratégicos, como la minería o la energía, a cambio de beneficios fiscales durante los siguientes 30 años.

El avance de la iniciativa

La compañía pretende desarrollar el Distrito Vicuña en tres etapas.

La primera comprende al yacimiento Josemaría, donde se realizará una mina de rajo abierto y una concentradora diseñada para una ampliación posterior, y un molino de sulfuros. La segunda fase apunta a la explotación de los óxidos lixiviables del depósito Filo del Sol y la correspondiente planta de electroobtención SX/EW para la recuperación de cobre, oro y plata.

La etapa tres implicará la expansión de la concentradora y la explotación de los sulfuros de Filo del Sol, lo que permitirá alcanzar su producción máxima, que ubicaría al Distrito Vicuña como una operación cuprífera de relevancia mundial. Esta fase incorporará también infraestructura adicional como una planta desalinizadora y su ducto asociado, y un ducto de retorno de pulpa de concentrado, para apoyar la expansión.

Entre los resultados más destacados del análisis técnico-económico de Vicuña, resaltan su potencial para convertirse en una de las cinco principales minas de cobre, oro y plata con una producción anual promedio de 400 mil toneladas de cobre, 700 mil onzas (oz) de oro y 22 millones de oz de plata durante los primeros 25 años de operación.

Respecto al cobre, apuntan a una producción máxima de más de 500 mil toneladas del metal rojo durante un período de diez años, 800 mil onzas de oro y 20 millones de onzas de plata u 800 mil toneladas de cobre equivalente.

Inicialmente, se espera que la mina tenga una vida útil de más de 70 años, con una producción aproximada total de 22,3 millones de toneladas de cobre, 37,2 millones de onzas de oro y 763 millones de onzas de plata.

Sus costos esperados la ubicarían en el primer cuartil de las minas del mundo, con un costo promedio en efectivo (neto de créditos por subproductos) por libra de cobre de $0.20/lb y un costo total de mantenimiento por libra de cobre de $0.47/lb (neto de créditos por subproductos) durante los primeros 25 años completos de operación.

El flujo de caja libre anual promedio esperado es de US$2.200 millones por año (después de su capital de expansión) durante los primeros 25 años completos de operación.

La contribución a los ingresos de la compañía durante la vida útil de la mina será de aproximadamente 60% del cobre, 32% del oro y 8% de la plata.

La primera etapa requerirá una inversión de US$7.100 millones que se esperan recuperar en 8,4 años. La tasa interna de retorno (TIR) ​​después de impuestos se calcula en un 14,8% para todas las etapas.

El presente informe elevó sustantivamente los recursos minerales estimados respecto a su previsión anterior.

Sus reservas calculadas de cobre llegaron a 14 millones de toneladas medidas e indicadas (M&I) y 32 millones inferidas, un alza del 12% en M&I y 28% en inferida.

Las reservas de oro se calcularon en 36 millones de onzas M&I y 61 millones de onzas inferidas, un 12% y 26% adicional, respectivamente.

Y en plata, la estimación ahora es de 729 millones de onzas M&I, un 11% más, y 1.051 millones inferidas, un 30% adicional .

El escenario base que pone a Vicuña como un proyecto de clase mundial es que su valor actual neto (VAN) es de US$9.500 millones después de impuestos, con un precio de 4,60 dólares/lb de cobre, 3.300 dólares/oz de oro y 40 dólares/oz de plata.

Si se toman los precios spot (actuales) del cobre, el oro y la plata (6 dólares/lb de cobre, 5.000 dólares/oz de oro y 80 dólares/oz de plata), el VAN aumenta a US$28.800 millones de dólares y la TIR al 25,5%, con un periodo de recuperación de 5,4 años.

La etapa 1 está claramente definida y proporciona un plan para el desarrollo inicial. Se espera que los estudios en curso de las etapas 2 y 3 permitan una mayor optimización, dijo la empresa.